Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  flyman написав:татишо, латентний сіньізіньпіновець, ти ще розкажи про електрокали найелектрокарніші і ніразу не опасні

З електричками там пропасть. Німці фактично згорнули розвиток електричок бо зрозуміли що програють конкуренцію з Китаєм. Ще років 10 на ДВЗ потянуть, а потім здохнуть. Ну не здохнуть повністю(АвтоВАЗ ж не здох), просто експортувати окрім Європи нікуди не зможуть.
Перейдуть у суто преміум сегмент
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:37

  fox767676 написав:
andrijk777 написав:
  flyman написав:татишо, латентний сіньізіньпіновець, ти ще розкажи про електрокали найелектрокарніші і ніразу не опасні

З електричками там пропасть. Німці фактично згорнули розвиток електричок бо зрозуміли що програють конкуренцію з Китаєм. Ще років 10 на ДВЗ потянуть, а потім здохнуть. Ну не здохнуть повністю(АвтоВАЗ ж не здох), просто експортувати окрім Європи нікуди не зможуть.
Перейдуть у суто преміум сегмент

Так в Китаї преміум також є і не гірше БМВ.
Я читав що вже є батареї на 2200км на одній зарядці. Поки що дуже дорогі. Але років за п'ять їх поставлять на китайські "преміуми" і всі ці Мерси і БМВ остаточно вмруть.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:39

  andrijk777 написав:_hunter
Болгарія.
Їм надто добре жилося за СРСР. :D :D В 1989 халява закінчилась, а для людей відкрилось вікно можливостей і вони валять на Захід.
Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.

зарплати/пенсії точно зростуть.
Вопрос, не зростуть ли расходы ещё сильнее.
"люди точно стануть жити краще" - які? Которые уедут на работу на Запад?
Вы же написали: "у нас буде ще гірше в цьому плані".
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:43

  fler написав:
  Schmit написав:
  fler написав:Ось тобі одна атака, сподіваюсь клепки вистачить порахувати кількість за пів року?
https://charter97.org/ru/news/2026/2/27/675129/

А можна "по данным украинских мониторинговых ресурсов" порівняльну таблицю ударів фламінгами vs калібрами/іскандерами/Х101 за пів року?

клепки не вистачило?)))

От навіщо стрілки переводити?
Я ж Вам задав просто риторичну задачку, виходячи з заявлених владою темпів виробництва порівняти кількість ударів за пів року фламінги vs іскандери/Х101/калібри разом узяті.
Нагадую ще раз умови задачки для особливо обдарованих: станом на серпень 2025, "211 вже виготовлено, плюс 1 щодня, а з жовтня плюс 7 щодня" - це значно більше, ніж москалі виготовляють своїх вищеназваних ракет.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:44

  ЛАД написав:Вы знаете, не буду спорить, но по вашим данным себестоимость выходит примерно $50 (при курсе 80руб. за долл. - сегодня примерно такая же - 76,4678). Если это ещё и без НДПИ, то, простите, откуда доходы РФ от торговли нефтью? Зачем санкции, зачем наши обстрелы НПЗ, борьба с теневым флотом?
При таких цифрах они уже давно работают себе в убыток. Отрасль приносит не доходы, а расходы. Так пусть себе работают. Чем больше, тем лучше (для нас). :)


Как я понимаю, спор между оппонентами возник относительно средней себестоимости нефти. Ваша ремарка лежит в другой плоскости - доходы от торговли нефтью (экспорта). Я уже писал, что, как по мне, тема сложная. Надо знать себестоимость нефти по каждому месторождению (скважинам), сколько тонн добывается в каждой точке. НДПИ возможно гибкий налог, может начисляться по индивидуальным формулам. Никто не привел значения минимальной и максимальной себестоимости, размеров добычи по этим значениям. Сколько поступает на внутренний рынок в разрезах себестоимости, сколько на внешний.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще 1 (чи дві) ракети Шмідту в ангар

https://defence-ua.com/photo/vpershe_po ... 1VT0vrE05Q
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:11

  Schmit написав:
"Донецькуобластьневіддамо".

Тобто ти, напряму, підтримав удари фосфором ... бо потрібно було віддати область ...

Чудово, тебе можно бити по мармизі ...

PS. Не забудь потицяти кнопель "жалоба"
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:16

  pesikot написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=vnmjJ7Fprz8
"Донецькуобластьневіддамо".

Тобто ти, напряму, підтримав удари фосфором ... бо потрібно було віддати область ...

Ти, як завжди нічого не зрозумів. Розжовую. Це натяк, що ситуація на Донбасі йде по тому ж сценарію, що і "курськскорообміняємона".
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:29

  Hotab написав:Ще 1 (чи дві) ракети Шмідту в ангар

https://defence-ua.com/photo/vpershe_po ... 1VT0vrE05Q

Ну, молодцы, наверное
Сама ракета, як відкрито заявили розробники заснована на зенітній ракеті 48Н6 (була створена ще за часи СРСР) від російського С-400.

но вопрос же, как обычно - в количестве...
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:30

  _hunter написав:Вышла сегодня ретроспектива по одной стране. Любителям "персональных цифр" и "я не закроюсь" посвящается...
…В маленьких городах вполне можно снимать фильмы ужасов
...
Страна находится на первом месте в мире по сокращению населения
...
Три журналиста отказались от встречи со мной, объяснив, что их уволят просто за один факт общения с российской прессой.

притягнув руську пропаганду й що хочеш почути? бачите, в Україні розповідають, що в нас перше місце про скорочення, але схоже пропагандони це пишуть про кожну країну 8)

зате на Раші можна знімати трілер, в реальному житті, якщо оператор не встигне відійти до питання місцевих - "ты че пялишься?" :lol:

спілкуватися з руськими пропагандонами - себе не поважати, журналістів на Раші НЕМАЄ...
