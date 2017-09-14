Shaman написав: але ж тепер в руських українців немає - тому тепер українці розкатають до самої Москви
а як ти бачиш? іноземні війська якщо й будуть, то в невеликій кількості - головне - ЗСУ а взагалі видихай й подумай, навіщо ставлять смайлики
це як Українців не має? А крим донбас це Україна чи вже бурятія? За росію воюють сотні тисяч українців. А потом якщо брати походження то в нас все в перемішку і сирський явно не гуцул і той кого недавно підстрелили з гру не рязанєц. Ти пишеш якусь дурну пропаганду і навіть не задумуєшся про це. І навіть про те що для мене різниця між тобою і росіянином не очевидна. Те що ти 4 роки тому вивчив мовув моїх очах не робить тебе Українцем. Не то щоб в чернівцях не говорили російською но російська в чернівцях і харківська російська не однакові) ми братні народи як би тобі цього не хотілось переплетені як кровью через родинні сімейні звязки так і менталітетом. Особливо ви східняки) Це іще б Будівельник говорив шо він більш схожий на поляка ніж на росіянина то є предмет розмови можно і погодитись, а щодо тебе... Які ще іноземні війська? Хватить цю чуш нести про те як європа хоче за нас воювати. За 4 роки це вже понятно а після рпв вони тут для чого потрібні?гарантії не нападу? Тіпа заложників? Так вони в случай чого як зайці ломануться. Тиждень війни і тут не буде жодного європейця. Помниш скільки турок перед війною в Уккраїні робили? Теж здавалось б гарантія бо натівська країна а почалась війна і їх всіх автобусами вивезли з чернівців, централізовано.... Юморить він за вермахт... Великої вітчизняної хочеться? Нічо що ця вже довша? А тобі щоб б ще років 4 ? А ти і далі в той яас пукав в диван? А ти не питався в військах люди готові ще 4 роки відстоювати європейські цінності? Ти взагалі певен що народ прям поділяє твій курс в нато? Через ще 4 роки війни і підняття цін на електрику та алкоголь? не здається що на останніх виборах 75 процентів трохи за інші ідеї голосували чим армовір?
tumos написав:...... А вы знаете методику расчета средней себестоимости нефти в Росстате ? Я могу предложить такой вариант: Месторождение №1 добывает 1000000 тонн нефти (себестоимость 100 руб на тонны) Месторождение №2 добывает 500000 тонн нефти (себестоимость 140 руб на тонны) Месторождение №3 добывает 1000 тонн нефти (себестоимость 1000 руб тонны) Средняя себестоимость - 413 руб. Торговля будет в убыток, если при экспорте выручать 250 руб за тонну ?
Методику не знаю. Вы знаете, я предвидел такой вариант от вас, но думал, что вы угадаете мой ответ и не станете предлагать такой вариант. Но если какой-то "умник" считает себестоимость таким образом, то, во-первых, он уж чересчур умный. А, во-вторых, такая "средняя" себестоимость не имеет никаког практического значения. И о ней нет никакого смысла не только говорить, но даже упоминать в приличном обществе. Это уже чистая схоластика. Может, ещё посчитаем, сколько ангелов поместится на острие швейной иглы?
Методик вы не знаете. Приходим к моему первичному заключению - тема сложная. Необходимы знания, информация.
Недавно энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщил, что международные партнеры и кредиторы могут уже в этом году усилить давление на украинское правительство с требованием повысить тарифы на электроэнергию для населения – даже при условии, что боевые действия будут продолжаться.
По его словам, стоимость света для населения в течение четырех лет может вырасти до 8,5 грн/кВт·ч.
А еще раньше рост стоимости электроэнергии для населения допустили специалисты Национального банка. Как сообщалось, тарифы на электроэнергию могут вырасти из-за необходимости восстановления энергетической инфраструктуры.
Понятно, вам, как обычно, хочется заниматься схоластикой.
Вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой, пока не стоит на повестке дня ЕС, и в этом году не ожидается никаких изменений в соответствующем положении. Об этом спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт заявил на брифинге в Брюсселе сегодня, 27 февраля, сообщает Укринформ.
"Могу сказать, что временная защита – это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", – цитирует издание Ламмерта.
Он пояснил, что по этой причине до марта 2027 года соответствующие правила останутся в силе.
Как обычно, вы готовы высказывать свои суждения по всем вопросам, которые здесь возникают.
tumos написав:......... Методик вы не знаете. Приходим к моему первичному заключению - тема сложная. Необходимы знания, информация.
Далеко не по всем. А знания и информация, безусловно, нужны, но тогда, когда есть, что обсуждать. А обсуждать среднюю себестоимость в соответствии с вашими предположениями просто нет смысла. Разве что не о чем больше поговорить.
fox767676 написав:....... Свідомість на рівні пітекантропа з печери "Блодинка" ,"руда с...а Трамп" - на які перемоги можна розраховувати з такими дикунами ?
Вам хочется продемонстрировать свою брутальность? Да пожалуйста, продолжайте. Обсуждать тут нечего. Ни мыслей, ни аргументов.
Ты это про себя написал , брутальный "блондинкофоб" Ты хоть значение слов которые пишешь. понимаешь? Или как твои пустопотужники ? Сплошная нудная никогда не заканчивающаяся пустопорожняя демагогия с одной целью - не признавать собственные и власти ,которую такие навязали на головы честных людей, ошибки Ни в одном споре со мной не признал ошибки (по системам призыва, по миграции), не поблагодарил, не извинился Еще и продолжает хамить, подонок