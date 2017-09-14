RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16925169261692716928>
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:14

  _hunter написав:
  fox767676 написав:...... Якщо зараз,після укеладання мирного договору за 28 пунктами, ЄС не захоче нас брати з 600 тис. більш-менш кондиційованою армією, то чи захоче воно нас брати через 5 років, коли вже мотивовані бійці будуть перебиті, а середній вік в країні зросте до передпенсійного? не кажучи вже про афганістанський ландшафт

Та возьмут, вроде - зря что-ли фундамент под "члены второго класса" готовят? НО: я там вчера про Болгарию перепечатывал - как-то им ЕС не прям сильно помог. Греция (да и остальные PIGS) опять же...


Месяц назад проскакивала мысль насколько гипотетическое ЗСТ с США в случае 28 пунктов стыкуется с членством в ЕС. Мне кажется ЗСТ предпочтительней.
Если ЕС в его лучшие времена не смог припудрить слегка подоблупившуюся рекреационную Болгарию, то что говорить про разрушенную Украину, окруженную врагами со всех сторон...
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5307
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:22

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:...... Якщо зараз,після укеладання мирного договору за 28 пунктами, ЄС не захоче нас брати з 600 тис. більш-менш кондиційованою армією, то чи захоче воно нас брати через 5 років, коли вже мотивовані бійці будуть перебиті, а середній вік в країні зросте до передпенсійного? не кажучи вже про афганістанський ландшафт

Та возьмут, вроде - зря что-ли фундамент под "члены второго класса" готовят? НО: я там вчера про Болгарию перепечатывал - как-то им ЕС не прям сильно помог. Греция (да и остальные PIGS) опять же...


Месяц назад проскакивала мысль насколько гипотетическое ЗСТ с США в случае 28 пунктов стыкуется с членством в ЕС. Мне кажется ЗСТ предпочтительней.
Если ЕС в его лучшие времена не смог припудрить слегка подоблупившуюся рекреационную Болгарию, то что говорить про разрушенную Украину, окруженную врагами со всех сторон...

Там ключевое слово "гипотетическое": это ж - как и в случае с редкоземами - очередная "гениальная" идея "этого". Банально - Штатам оно нафига нужно?..
_hunter
 
Повідомлень: 11632
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:26

погано працюють

  _hunter написав:
  fox767676 написав:...... Якщо зараз,після укеладання мирного договору за 28 пунктами, ЄС не захоче нас брати з 600 тис. більш-менш кондиційованою армією, то чи захоче воно нас брати через 5 років, коли вже мотивовані бійці будуть перебиті, а середній вік в країні зросте до передпенсійного? не кажучи вже про афганістанський ландшафт

Та возьмут, вроде - зря что-ли фундамент под "члены второго класса" готовят? НО: я там вчера про Болгарию перепечатывал - как-то им ЕС не прям сильно помог. Греция (да и остальные PIGS) опять же...

це тому що "погано працюють"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42432
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:28

повільно варять жабу

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Зараз є можливість запустити мирний процес по плану 28 пунктів з фіксаціею втрат та здобутків

Допустим можливість є. Як ви собі це уявляєте?
Зеля явно іде на конфлікт щ трампом, він робить від що тяне рєзіну, но під вибори , орієнтовно на серпень постараєси напаскудити.
Тепер берем оточуюче середовище. Чи є політичні сили які мають інтерес до миру з рф?
Справа в тім що це як їзда на велосипеді- баланс України залежить від продовження війни.
Грошей від європи на мир не буде, вони готові платити тільки за війну.
Який ви бачите вихід з ситуації?
1.Вибори?
І шо вони дадуть? Кого можуть вибрати?
Шоколадного? Залужного? Юлю? Кличка?
2. Майдан? Майдан цей раз розженуть зброєю.
3. Ваш варіант? Або може в своїх я помиляюсь, то поправте...

а ти не замітив, що очко Овертона зарухалося і жаба вже починає щось підозрювати, але лапки не так слухаються як в звиклому середовищі, ще й з табуретки пара ножок вибито
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 лют, 2026 09:31, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42432
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:30

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Зараз є можливість запустити мирний процес по плану 28 пунктів з фіксаціею втрат та здобутків

Допустим можливість є. Як ви собі це уявляєте?
Зеля явно іде на конфлікт щ трампом, він робить від що тяне рєзіну, но під вибори , орієнтовно на серпень постараєси напаскудити.
Тепер берем оточуюче середовище. Чи є політичні сили які мають інтерес до миру з рф?
Справа в тім що це як їзда на велосипеді- баланс України залежить від продовження війни.
Грошей від європи на мир не буде, вони готові платити тільки за війну.
Який ви бачите вихід з ситуації?
1.Вибори?
І шо вони дадуть? Кого можуть вибрати?
Шоколадного? Залужного? Юлю? Кличка?
2. Майдан? Майдан цей раз розженуть зброєю.
3. Ваш варіант? Або може в своїх я помиляюсь, то поправте...


розуміння що війну потрібно закінчувати будь-як вже проскакує в українських політиків хоча і не першого ешелону (Ким,Гончаренко, Буданов) і поки кволо.
Олігархату та істеблішменту це тежзрозуміло, але вони не хочуть бути непатріотами та "зрадниками". Як було з майданівцем-ляшковцем Артеменко у 2017.
Питання в пасіонарності, нема авторитета рівня деГоля\Ататюрка\Манергейма припинити генерацію лосей і переламати хребта войовничим крикунам

Гроші на війну = гроші на подальше знищення сторін війни, вклюсчно з Україною
Якщо Європа не готова прийняти більш-менш цілу Україну, то тим більше не візьме знекровлену та зруйновану. Може Львів з Чернівцями областями.
Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5307
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все, прийшов Флайман і розкинув тут свою «грибницю»

Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17986
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:31

  flyman написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:...... Якщо зараз,після укеладання мирного договору за 28 пунктами, ЄС не захоче нас брати з 600 тис. більш-менш кондиційованою армією, то чи захоче воно нас брати через 5 років, коли вже мотивовані бійці будуть перебиті, а середній вік в країні зросте до передпенсійного? не кажучи вже про афганістанський ландшафт

Та возьмут, вроде - зря что-ли фундамент под "члены второго класса" готовят? НО: я там вчера про Болгарию перепечатывал - как-то им ЕС не прям сильно помог. Греция (да и остальные PIGS) опять же...

це тому що "погано працюють"

И во "всякие" Германии/Британии они по этой же причине выезжали миллионами? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11632
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:33

йдеться не про «працьовитість», а про системні чинники.

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Та возьмут, вроде - зря что-ли фундамент под "члены второго класса" готовят? НО: я там вчера про Болгарию перепечатывал - как-то им ЕС не прям сильно помог. Греция (да и остальные PIGS) опять же...

це тому що "погано працюють"

И во "всякие" Германии/Британии они по этой же причине выезжали миллионами? ;)

йдеться не про «працьовитість», а про системні чинники.
https://tvoemisto.tv/news/getmantsev_v_ukraini_nyzka_produktyvnist_pratsi_i_tse_maie_pogani_naslidky_shcho_z_tsym_robyty_182570.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42432
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:38

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:це тому що "погано працюють"

И во "всякие" Германии/Британии они по этой же причине выезжали миллионами? ;)

йдеться не про «працьовитість», а про системні чинники.
https://tvoemisto.tv/news/getmantsev_v_ukraini_nyzka_produktyvnist_pratsi_i_tse_maie_pogani_naslidky_shcho_z_tsym_robyty_182570.html

Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11632
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:42

золотий дощ Трампа

  _hunter написав:Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет? :roll:

репатріації, контрибуції, скарби Полуботька, та інші інвестиції, а не "золотий дощ" Трампа
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42432
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16925169261692716928>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 228583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 433052
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1154986
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.