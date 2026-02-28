|
Додано: П'ят 27 лют, 2026 10:52
А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать?
Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:25
«Про бідну Європу промовте хоч слово…»
Роздуми нашої людини, яка зараз мешкає в Філадельфії, але… але мозок димиться від думок, що буде далі.
Роздуми такі:
- Тут у Філадельфії і ближче до Нью-Йорку - ціни космос.
- В мене родич - колись мешканець Львова - тут купив квартиру 2+2 за 340 000. І платити треба за місяць 2400.
- Ще один з українців взяв «дуплекс» за 440 000.
- А будинки від 400 000. Це сарай.
- А більш менш - то 700 000.
- Дуже дорого. Не хочеться іти в рабство на 30 років і кожного місяця віддавати 2500-3000$.
- Я краще продам в Україні свій будинок. І щось добавлю. І знайду десь в Європі готовий.
P.S. Наведені тези нашої співбесіди із скороченнями. Цифри пролунали саме такі.
Зверніть увагу на речення, де він говорить, що не хочеться віддавати щомісяця за іпотеку 2500…3000$.
Зараз віддає чужому дядькові 2 400$ щомісяця.
Саме так: 2 400$ - чужому дядькові…
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:42
rjkz
1. НЙ, ЛА и Майами - далеко не вся Америка.
2. Страшилки про экстрадицию уже не заходят.
3. Большинство "неработающих" жен (женщин) имеют "бизнес" - от торговли в интернете до развозки пиццы, и эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пару тысяч в месяц вытаскивают бюджет.
Но из НЙ этого не видно...
Востаннє редагувалось LEXX в П'ят 27 лют, 2026 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:59
rjkz
Причем здесь пульманологи из НЙ???
Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес!
Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:12
«Но и пульманологи тоже…» (подражание фразе психотерапевта из романа «Мастер и Маргарита»).
Соціалізм в одному окремому місті? Можливо!
Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані зустрівся з президентом Дональдом Трампом вдруге. Речник Мамдані Джо Кальвелло повідомив журналістам, що мер запропонував президенту проект будівництва приблизно 12 000 житлових одиниць у місті.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:05
тьотя і 2 песики живуть в СА на $7К в рік
тьотя і 2 песики живуть в "дорогій" СА на $7К в рік
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 лют, 2026 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:09
але є пара ньюансів: новоприбулим, планує
але є пара ньюансів: новоприбулим, планує (обіцяти не означає одружитись)
Додано: Суб 28 лют, 2026 08:59
Погані вісті для бігунців-ухилянтів.
Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.
Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.
Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди.
Ситуацію можна описати так "З теплих європейських нір - на фронт з зброєю в руках!".
Хтось буде потім писати повісті і романи, продовжуючи традиції Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка, Р.Олдінгтона.
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:02
News from USA
Інтернет-мережа наповнена жахами про боротьбу з українськими емігрантами в США.
Але до тих, хто діє «правильно», бюрократична машина і відноситься «правильно».
Вчора дуже приємною та памʼятною для однієї української родини стала пʼятниця, 27 лютого.
Нарешті отримали узгодження «Імміграційної петиції».
Боротьбу вели послідовно та розумно 3,5 роки!
Всі 3,5 років діяли поступово, юридично грамотно та коректно.
Допомогав на території США міграційний адвокат.
Всіх подробиць надавати поки що не маю права: приватна інформація.
Але ось і такі випадки існують в наші буремні часи…
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:27
А как они оценят правильно списание если бывают и купленные ВЛК? И потом вроде даже с ампутациями не списывают, ну или с тяжёлыми контузиями(ЧМТ).
Надо бы первоисточник
