Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:54

6К пощупаем…
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 09:48

  Freza написав:6К пощупаем…


"- Мне нужно 500 тысяч, и по возможности сразу, а не частями. - Может, все-таки возьмете частями? - Я бы взял частями, но мне нужно сразу".
:roll:
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:03

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Золото полезло вверх. Видно кто-то ожидает удара по Ирану в выходные.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:37

1patron

ну теперь посмотрим, как будут развиваться события)) и пойдет ли Иран на нормальную оборону и ответные меры, а не как прошлый раз будут бамбить Америку ИИ-видосами :mrgreen:
нефть там, то сё.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:48

Погнал, Цыпа!

США розпочали масштабну бойову операцію в Ірані, - Трамп

Наша мета — захистити американський народ, усунувши неминучі загрози з боку іранського режиму.

Трамп заявив, що США знищать ракети Ірану та зрівняють із землею його ракетну промисловість, планується також знищення флоту.
