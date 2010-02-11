|
|
|
Додано: П'ят 27 лют, 2026 09:48
Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:03
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Золото полезло вверх. Видно кто-то ожидает удара по Ирану в выходные.
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:37
1patron
ну теперь посмотрим, как будут развиваться события)) и пойдет ли Иран на нормальную оборону и ответные меры, а не как прошлый раз будут бамбить Америку ИИ-видосами
нефть там, то сё.
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:48
Погнал, Цыпа!
США розпочали масштабну бойову операцію в Ірані, - Трамп
Наша мета — захистити американський народ, усунувши неминучі загрози з боку іранського режиму.
Трамп заявив, що США знищать ракети Ірану та зрівняють із землею його ракетну промисловість, планується також знищення флоту.
