fox767676 написав:...... Якщо зараз,після укеладання мирного договору за 28 пунктами, ЄС не захоче нас брати з 600 тис. більш-менш кондиційованою армією, то чи захоче воно нас брати через 5 років, коли вже мотивовані бійці будуть перебиті, а середній вік в країні зросте до передпенсійного? не кажучи вже про афганістанський ландшафт
Та возьмут, вроде - зря что-ли фундамент под "члены второго класса" готовят? НО: я там вчера про Болгарию перепечатывал - как-то им ЕС не прям сильно помог. Греция (да и остальные PIGS) опять же...
Месяц назад проскакивала мысль насколько гипотетическое ЗСТ с США в случае 28 пунктов стыкуется с членством в ЕС. Мне кажется ЗСТ предпочтительней. Если ЕС в его лучшие времена не смог припудрить слегка подоблупившуюся рекреационную Болгарию, то что говорить про разрушенную Украину, окруженную врагами со всех сторон...
Там ключевое слово "гипотетическое": это ж - как и в случае с редкоземами - очередная "гениальная" идея "этого". Банально - Штатам оно нафига нужно?..
fox767676 написав:Зараз є можливість запустити мирний процес по плану 28 пунктів з фіксаціею втрат та здобутків
Допустим можливість є. Як ви собі це уявляєте? Зеля явно іде на конфлікт щ трампом, він робить від що тяне рєзіну, но під вибори , орієнтовно на серпень постараєси напаскудити. Тепер берем оточуюче середовище. Чи є політичні сили які мають інтерес до миру з рф? Справа в тім що це як їзда на велосипеді- баланс України залежить від продовження війни. Грошей від європи на мир не буде, вони готові платити тільки за війну. Який ви бачите вихід з ситуації? 1.Вибори? І шо вони дадуть? Кого можуть вибрати? Шоколадного? Залужного? Юлю? Кличка? 2. Майдан? Майдан цей раз розженуть зброєю. 3. Ваш варіант? Або може в своїх я помиляюсь, то поправте...
а ти не замітив, що очко Овертона зарухалося і жаба вже починає щось підозрювати, але лапки не так слухаються як в звиклому середовищі, ще й з табуретки пара ножок вибито
розуміння що війну потрібно закінчувати будь-як вже проскакує в українських політиків хоча і не першого ешелону (Ким,Гончаренко, Буданов) і поки кволо. Олігархату та істеблішменту це тежзрозуміло, але вони не хочуть бути непатріотами та "зрадниками". Як було з майданівцем-ляшковцем Артеменко у 2017. Питання в пасіонарності, нема авторитета рівня деГоля\Ататюрка\Манергейма припинити генерацію лосей і переламати хребта войовничим крикунам
Гроші на війну = гроші на подальше знищення сторін війни, вклюсчно з Україною Якщо Європа не готова прийняти більш-менш цілу Україну, то тим більше не візьме знекровлену та зруйновану. Може Львів з Чернівцями областями. Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.
це тому що "погано працюють"
И во "всякие" Германии/Британии они по этой же причине выезжали миллионами?
Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет?
репатріації, контрибуції, скарби Полуботька, та інші інвестиції, а не "золотий дощ" Трампа