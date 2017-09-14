Додано: Суб 28 лют, 2026 10:12

Banderlog написав: Shaman написав:

але ж тепер в руських українців немає - тому тепер українці розкатають до самої Москви



а як ти бачиш? іноземні війська якщо й будуть, то в невеликій кількості - головне - ЗСУ а взагалі видихай й подумай, навіщо ставлять смайлики але ж тепер в руських українців немає - тому тепер українці розкатають до самої Москвиа як ти бачиш? іноземні війська якщо й будуть, то в невеликій кількості - головне - ЗСУ це як Українців не має? А крим донбас це Україна чи вже бурятія? За росію воюють сотні тисяч українців.

А потом якщо брати походження то в нас все в перемішку і сирський явно не гуцул і той кого недавно підстрелили з гру не рязанєц. Ти пишеш якусь дурну пропаганду і навіть не задумуєшся про це. І навіть про те що для мене різниця між тобою і росіянином не очевидна. Те що ти 4 роки тому вивчив мовув моїх очах не робить тебе Українцем. Не то щоб в чернівцях не говорили російською но російська в чернівцях і харківська російська не однакові) ми братні народи як би тобі цього не хотілось переплетені як кровью через родинні сімейні звязки так і менталітетом. Особливо ви східняки)

Це іще б Будівельник говорив шо він більш схожий на поляка ніж на росіянина то є предмет розмови можно і погодитись, а щодо тебе...

Які ще іноземні війська? Хватить цю чуш нести про те як європа хоче за нас воювати. За 4 роки це вже понятно а після рпв вони тут для чого потрібні?гарантії не нападу? Тіпа заложників? Так вони в случай чого як зайці ломануться. Тиждень війни і тут не буде жодного європейця.

Помниш скільки турок перед війною в Уккраїні робили? Теж здавалось б гарантія бо натівська країна а почалась війна і їх всіх автобусами вивезли з чернівців, централізовано....

Юморить він за вермахт...

Великої вітчизняної хочеться? Нічо що ця вже довша? А тобі щоб б ще років 4 ? А ти і далі в той яас пукав в диван?

А ти не питався в військах люди готові ще 4 роки відстоювати європейські цінності?

"непрерывный поток чистого незамутненного сознания" - я тебе уважно вислухав/прочитав - полегшало? навіть не очікував, що мій допис спровокує таке - ти точно лише каві для боротьби зі втомою використовуєш?...пропаганду я не пишу, то ти вже понапридумував - почитай уважно мій попередній допис. так розрізнити росіянина та українця важкувато - але лише візуально. зазвичай українець може розмовляти російською, а росіянин українською - ні . бачимо навіть на форумі, й то в побуті теж. це до речі більше проблема для руських, вони українця не відрізнять на відміну наприклад від чеченця...ми не братні народи. крапка. в світі багато прикладів - коли навіть один народ - дві держави. починаючи від Індії з Пакістаном та Бангладеш, та закінчуючи Сербією та Чорногорією, Китай та Тайвань ще. а ми не адіннарот, по-перше. по-друге - головна відмінність - в нас завжди була оце два українця - три гетьмана. й в Східній Україні навіть більше. Запоріжжя, батько Махно та таке інше. руські - все - лише "царь-батюшка", лише "барин". в них немає цієї вільності й не буде в найближчі десятиліття. чого так сталося - хз, який головний чинник - царська росія чи срср. але традицій вольнодумства на Раші немає. а сісти на пляшку - чомусь для них це зрозуміло...тому для нас бути в Європі - це нормально. й ми туди йдемо. для руських - це неприродно. але й нас туди пустити вони не хочуть. бо з Україна Раша протягне довше, аніж без неї. колапс буде неминучий, вони обрали тупиковий шлях - але питання, скільки вони ще проіснують. руські й далі будуть існувати - але як та що подивимось. але нам треба дивитися на це з Європи, але не бути всередині того процесу...всю Україну вони не захоплять, як не хочуть, не вистачить сил. зараз головне питання, де буде кордон. й так, я хочу щоб Харків залишився у вільній Україні. бо Чернівці так й так будуть вільні.особисто я мову вивчив трохи раніше, ніж 4 роки тому, лише не спілкувався. в тому числі через майже повне російськомовне оточення.з приводу європейських сил. так, це для гарантії. можна скільки завгодно розповідати про сміливість руських - але це розповіді. ніхто не наважиться атакувати європейські сили. тому так, вони тут потрібні. проти лише руські. й ти чомусь - тобі має бути байдуже...про ще 4 роки ти вигадав від себе, тому немає сенсу навіть обговорювати. хоч зараз ти бачиш, що перемир'я уникає саме Раша? в нас є чіткі умови. в них навіть цього немає, ба більше вони навпаки розводять туман, щоб завжди була можливість відмовитися. формулу Анкоріджа вигадали якусь - але нічого чітко сформульованого. бо яка в них мета - політичний контроль над всією Україною - чи хоча б більшою частиною...й наш курс в ЄС. а НАТО, це лише гарантія того, що Раша не нападе в черговий раз. мета НАТО та сама, як 70 років тому при створенні.