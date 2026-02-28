А как они оценят правильно списание если бывают и купленные ВЛК?
Треба на 4 суглоби 120-кг тушку опускати і жалобити. Інакше не повірять.
Розкусять, що друг в Дніпрі в ТЦК нарішав з інвалідністю
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:02
барабашов
