Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:31

  Anadonta написав:Amethyst

... при такому розкладі за грудень також.
Виходить, що можна не гасити лише ті суми, які витратив у лютому. Дивна, як на мене, в Альянсі арифметика...

До речі, на Форумі знов працює Пошук. Наприклад, мона було знайти "Бочаров"
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6869
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:07

  Amethyst написав:
  Anadonta написав:valya

Якби боргу і немає, а якісь відсотки списали...
Трати були в грудні, січні та лютому (останні два місяця лише комуналка через додаток). Завтрашнього дня чекати не хочеться, бо ще й за лютий спишуть.

Ото всю комуналку за січень точна треба погасити у лютому


Finita la commedia - підтримка сказала, що картка вилетіла з пільгового періоду ще у січні, тому зараз треба погасити все в 0 (тобто навіть трати лютого) + майже 600 грн. відсотків ла лютий! :shock:
А ті 400 грн., що вже списані, то було за січень. :D
Одне питання - чому в інших банках все зрозуміло (маю кредитки в Моно, Райфі, Сенсі, А-Банку, ПУМБі, Кредо, Ощадбанку...) та за десятки років ніколи не виникало непорозумінь, а тут рахують, як хочуть. Але питання скоріш риторичне...
Всім вдалих вихідних!
Anadonta
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 25.11.12
Подякував: 223 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
