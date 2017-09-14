RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:51

  buratinyo написав:
  pesikot написав:Ізраїль почав наносити удари по Ірану ...

Это точно????

Да, США и Израиль с утра бьют по Ирану с моря и воздуха. Трамп сказал, что началась "крупная военная операция" в Иране. Непонятно, только, что именно скрывается за этими словами.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Непонятно, только, что именно скрывается за этими словами.

Попередні дії Трампа показують, що трохи побомблять і оголосять про чергову перемогу і повне знищення ядерної зброї.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
Тут певна колізія
Для того щоб ВСТУПИТИ в ЄС - треба дорости до певного економічного розвитку
А економічний розвиток(продуктивність праці) якравз і створює матеріальні блага..

Тому
Нас приймуть в ЄС тоді, коли побачать що ми використовуючи їх напрацювання ЗМОЖЕМО самі себе за чуб з болота витягнути
Не швидше, але й не пізніше.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:побачать що ми використовуючи їх напрацювання ЗМОЖЕМО самі себе за чуб з болота витягнути

а на якого хрена нам тоді вже вступати в ЄС, коли ми зможемо самі? Нам потрібен варіант як в мадярів, румунів чи хоча б поляків, щоб нам допомагали фінансово.
  budivelnik написав:Не швидше, але й не пізніше.

Треба вивчати досвід Греції і як правильно рахувати дані, щоб взяли швидше.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я читав що вже є батареї на 2200км на одній зарядці.
Москалі писали що Газпром буде найдорожчою по капіталізації компанією в 2025-2030 році....
Так шо читати рекламні заявки....
А по суті
Станом на сьогодні
Стандартна ємність батареї - 60 квт*год = 350 кг, авто десь біля 2 тонн
300 в нормальному, 400 в дуже економічному, 500 по заявці виробника
Найбільша ємність в автомобілі легшому за 3 тонни - 116 квт*год = 550 кг
350 в нормальному, 450 в дуже економічному, 700 по заявці виробника

Твердотільні батареї будуть через 5 років( а може й не будуть) легшими в 1,5 рази, що збільшить РЕАЛЬНИЙ пробіг десь на 30%

Таким чином пробіг 2000км від одної зарядки це батарейка ємністю приблизно в 1000 квт*год (8 разів більша за сьогоднішню) вагою в 1500 кг ( в 2 рази легший 1квт*год по масовим параметрам) від сьогоднішніх.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:а на якого хрена нам тоді вже вступати в ЄС, коли ми зможемо самі?
1 Тому що у всьому світі допомагають тільки тим на кому можна заробити...
А тих кого треба постійно годувати - тримають в чорному тілі щоб не обжирались.
2 Я тобі 100 разів писав
У поляків були УМОВИ по яким вкладання інвестицій в Польщу - не було справою пропащою...
Всі вкладені сотні мільярдів доларів поляки ПОВЕРНУЛИ з відсотками.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:13

  Дюрі-бачі написав:......
Треба вивчати досвід Греції і як правильно рахувати дані, щоб взяли швидше.

Можно будет на Молдову посмотреть - как правильно делать...
Ну а касательно "возьмут":
Україна досі не відновила довіру ЄС після атаки на незалежність НАБУ і САП, - єврокомісарка Кос

Згадуючи події липня 2025 року, Кос розповіла, що не могла зрозуміти, "навіщо Україна це робить", оскільки позбавлення незалежності НАБУ і САП означало б закриття шляху до членства в ЄС.

На запитання, чи можна говорити про відновлення довіри до України з боку ЄС після скасування скандальних законів, єврокомісарка відповіла: "Коли довіра вже не є повною – тоді, що б не робив твій партнер, ти все одно ставиш маленький знак питання: а чи правильно він робить? Яка тепер мета?", – сказала Кос.

А кто всю движуху инициировал? :roll:
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:15

  Shaman написав:
гроші від Європи лише під час війни - чергове російське ІПСО.
Майдану не буде - в тебе хибне уявлення, що таке Майдан.
ну то розкажи мені що таке майдан і чим люди більш довольні ніж при януковичі? Гейпарадами?

Грошей після війни не буде.
Відбудова і бангладешці це іпсо "української" влади.
