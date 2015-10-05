Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 916917918919 Додано: Нед 22 лют, 2026 19:33 Vadim_ написав: Сибарит написав: rjkz написав: Я как-то писал, что таскал кроссовки столько времени, что мои друзья в США за это время 3 машины поменяли. Я как-то писал, что таскал кроссовки столько времени, что мои друзья в США за это время 3 машины поменяли.



Не примите за хвастовство , мне в 2017 жена привезла из Италии( сделанные в Китае) летние кроссовки Найк, этим летом ,надеюсь , буду ходить в них.

осенние кроссовки ECCO ещё старше, ничего не рассыпалось ,не воняют, но я всю обувь стираю или до или после сезона

п.с. ранее было у меня несколько моделей обуви от ЭККО , да , подошва после нескольких лет рассыпалась в труху

У меня Экко ходили долго как купленые в США так и впоследствии в Украине. Но все это "из раньшего времени" (с).

Жене тоже после тех кроссовок начали покупать Экко, даже что-то переехало в США, кажется.

Найки, я писал, купленные в начале 10-х в США, сюда-же и вернулись и тут уже пошли в утиль.

Саламандры были когда-то весчь.

На б-ре Леси Украинки был фирменный магазин.

Но в 90-х их то-ли делать в другом месте начали (ходили версии в Турции или на раше) то-ли подделывать.

Подошва стиралась очень быстро.



У меня Экко ходили долго как купленые в США так и впоследствии в Украине. Но все это "из раньшего времени" (с).

Жене тоже после тех кроссовок начали покупать Экко, даже что-то переехало в США, кажется.

Найки, я писал, купленные в начале 10-х в США, сюда-же и вернулись и тут уже пошли в утиль.

Саламандры были когда-то весчь.

На б-ре Леси Украинки был фирменный магазин.

Но в 90-х их то-ли делать в другом месте начали (ходили версии в Турции или на раше) то-ли подделывать.

rjkz

Повідомлень: 18295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5608 раз.

Додано: Нед 22 лют, 2026 20:58 rjkz написав:

Подошва стиралась очень быстро.

Подошва стиралась очень быстро. Подошва стиралась очень быстро. беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.

Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купив

беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.

Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купив

Теж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. )

Banderlog

Повідомлень: 4787 З нами з: 24.06.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 111 раз.

Додано: Нед 22 лют, 2026 22:21 Психологія та саморозвиток Banderlog написав: rjkz написав:

Подошва стиралась очень быстро.

Подошва стиралась очень быстро. Подошва стиралась очень быстро. беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.

Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купив

Так, довго ноств CAT Intruder

Зими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькі

А шо за 5.11 скажете?

Faceless

Модератор Повідомлень: 37417 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1502 раз. Подякували: 8302 раз.

Зими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькі

А шо за 5.11 скажете? Так, довго ноств CAT IntruderЗими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькіА шо за 5.11 скажете? Faceless

Додано: Пон 23 лют, 2026 00:28 Faceless написав: Так, довго ноств CAT Intruder

Зими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькі

А шо за 5.11 скажете?

Зими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькі

А шо за 5.11 скажете? Так, довго ноств CAT IntruderЗими в нас теплі останні були, тож і взимку часто носим, але хоч там підошва як протектор трактора, дуже слизькіА шо за 5.11 скажете?

Нічого. не підібрав розмір. Давило якось не стандартно.

До того ж нам заборонено було купляти на "велику" суму доводилось домовлятись з місцевими на базі.

і так таскаю з собою забагато речей.

З підходом коли шукаєш довговічне то все не перепробуєш.

Нічого. не підібрав розмір. Давило якось не стандартно.

До того ж нам заборонено було купляти на "велику" суму доводилось домовлятись з місцевими на базі.

і так таскаю з собою забагато речей.

З підходом коли шукаєш довговічне то все не перепробуєш.

Потом, проблема вибору виникає коли шукаєш легкості і надійності. Поклавши руку на серце мож було б не заморачуватись і трекінгові сандалики носити, но штабна культура...

Banderlog

Повідомлень: 4787 З нами з: 24.06.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 111 раз.

Додано: Пон 23 лют, 2026 06:23 Re: Психологія та саморозвиток



Натовпи рідшають, нічні повідомлення припиняються і дружба, яка колись здавалася незламною, зникає, перетворюючись на «нам варто якось потеревенити».



Раптом, чи то за власним вибором, чи то через обставини, чоловік усвідомлює, що він іде по життю здебільшого сам.



Для деяких ця самотність відчувається як свобода — без компромісів, без емоційного хаосу, адже ніхто не питає, де ти або чому ти не спиш о 2:00 ночі.



Для інших це відчувається як повільна, невидима туга, яка рік за роком осідає в кістках.



Що відбувається з чоловіком, коли він проводить свої 40, 50 років і далі без партнерки?



Чи стає він сильнішим, холоднішим, мудрішим чи самотнішим?



Правда набагато складніша.



Самотність після 40 не руйнує чоловіка - вона розкриває його, оголює його дисципліну, спосіб мислення та здатність жити з собою, коли ніхто інший не дивиться.



➡️ Приховане емоційне життя самотнього чоловіка



Зовні самотній чоловік за 40 часто виглядає стабільним та зібраним.



Він оплачує рахунки, дотримується свого графіка та жартує з друзями.



Але чоловіки рідко розпадаються вголос.



Вони не оголошують про свої сумніви і не зізнаються, що тиша в квартирі може здаватися важчою уночі, аніж удень.



Він може починати більше відчувати невеликі прогалини — їжа завжди на самотині і повсякчас нікому не цікаво, як пройшов його день.



Нема з ким святкувати радість перемог та розділяти сум від болю.



Оскільки чоловіків часто вчать мовчки терпіти та діяти, а не просторікувати, їхнє емоційне життя стає полем битви, яке ведеться наодинці.



Самотність може бути строгим учителем, який змушує до чесності та позбавляє ілюзій або ж повільним розчинником, коли чоловік перестає прагнути, а життя стає суто функціональним та емоційно порожнім.



Більшість самотніх чоловіків після 40 років мають силу на поверхні та чутливість під нею.



Вони не беземоційні, адже їхні емоції, як і їх самих - просто мало хто помічає.



➡️ Стоїчний шлях: сила, самотність та самовладання



Стоїцизм стверджує, що людина ніколи не буває по-справжньому самотньою, якщо вона опанувала себе.



Ця майстерність будується в тихі години, коли ніхто не спостерігає.



Коли шум стосунків та очікувань стихає - людина залишається із сирою реальністю своїх звичок, страхів та сильних сторін.



Якщо чоловік після 40 дисциплінований, самотність загострює цю рису, але якщо він хаотичний, вона опукло виявляє і неорганізованість.



Як писав Марк Аврелій: «душа забарвлюється кольором своїх думок».



Без відволікаючих факторів ці думки стають голоснішими.



Свобода без мети — це пастка і стоїчний чоловік усвідомлює, що рутина, місія та кодекс поведінки є основою волі.



Ти повинен керувати тишею, інакше тиша керуватиме тобою.



Контрольовані емоції у стоїцизмі — це не придушення, а відчуття всього, але не потрапляючи у залежність від почуттів.



Стоїчний "чоловік за 40" поступово і повністю приймає свою самотність, гордість і тугу, але робить це розвиваючи емоційну зрілість, яка робить її якорем у його житті.



➡️ Психологічні наслідки: хороше і погане



Тривале самотнє життя після 40 років створює хвилю психологічних змін, які не є ні повністю хорошими, ні повністю поганими, але вони сильні.



Непохитна впевненість, що побудована за десятиліття самостійного подолання життєвих, кар'єрних та невдач.



Це стабільність, яка не залежить від стороннього підтвердження.



Без конфліктів у стосунках емоційна волатильність часто зменшується, що призводить до більш спокійного внутрішнього світу.



Зміцнена ідентичність, адже чоловік стає упевненішим у тому, хто він є, чого він хоче і що готовий терпіти.



Водночас, він може перестати відкриватися людям або впускати їх у свій внутрішній світ.



Його життя може стати «занадто прозаїчним», що призводить до приглушеного внутрішнього життя і емоційного оніміння, де гучність зменшується як від радості, так і від болю.



Соціальна атрофія означає, що розмови стають втомлюючими, а вразливість здається непотрібною, оскільки соціальні навички слабшають без використання.



➡️ Побудова змістовного життя



Самотні чоловіки після 40 років мають більше контролю над своїм життям, ніж одружені, але також більше відповідальності за його сенс.



Це веде до двох різних шляхів:



Будівельники - чоловіки, що спрямовують свій час та енергію на проекти, бізнес, фітнес та саморозвиток.



Вони створюють цілісність зсередини, перетворюючи самотність на імпульс.



"Дріфтери" пріоретизують комфорт, який в цей період може бути особливо спокусливим.



Вони піддаються звичкам, а не рутинам, задовольняючись життям, де дні зливаються в довгому коридорі з однаковими дверима.



Психологічно людям потрібен сенс більше, ніж комфорт.



Для самотнього чоловіка місія чи проект повинні заповнити емоційний простір, який інакше міг би займати партнер.



Дисципліна – це ключ, а не обмеження і також шлях до звільнення від нудьги, тривоги та туги.



➡️ Стосунки та зміна значення кохання



Після 40 років правила інтимного бажання змінюються.



Йдеться вже не про швидкі іскри чи підтвердження, воно стає тихішим і вибірковішим.



Багато чоловіків "за 40" уникають стосунків тому, що цінують свій спокій більше, ніж непередбачуванвсть.



Вони радше схильні до сумісності та послідовності, а не прагнуть інтенсивності ствердження через стосунки.



Інші - усвідомлюють, що хоча незалежність і надає сил, їм не вистачає ніжності та емоційної близькості спільного життя.



Новий підхід до побачень означає, що "старший чоловік" більше не конкурує за увагу.



Він віддає перевагу повільним, вдумливим розмовам і цінує зрілість більше, ніж зовнішність.



Також існує і універсальний, тихий страх: «Чи я так довго був один, що вже не знаю, як когось впустити до себе?»



➡️ Два майбутніх шляхи: еволюція чи відсторонення



Кожен чоловік після 40 років стоїть на роздоріжжі, яке штовхає його в одному з двох напрямків:



"Чоловік у розквіті сил":

▪️повністю відповідає за свій розвиток.

▪️використовує самотність як тренувальний майданчик, щоби залишатися допитливим, соціальним та фізично активним.

▪️процвітає, тому що обирає, як бути самотнім.



"Відсторонення" означає, що він:

▪️занурюється в рутину, яка перетворюється на ізоляцію та зрештою на емоційну атрофію.

▪️не нещасний, але байдужий, поступово дистанціюючись від світу.



Вирішальним фактором є усвідомлення.



Це майбутнє формується крихітними щоденними рішенням: прогулянка замість дивана, книга замість гортання або вечеря з подругою замість ночі на самоті.



➡️ Висновок



Життя чоловіка після 40 років визначається не так його сімейним статусом, як тим, ким він стає у тиші.



Самотність може бути як в'язницею так і шляхом до опанування реальності.



Вона може ізолювати або звільняти.



Краса цього етапу життя полягає в здатності переписати історію та обрати напрямок, що характеризується метою, серцем та усвідомленістю.



Психологія чоловіків 👉🏻

https://psyhology.space/psypedia-post/p ... holovikiv/ Виносячи за дужки війну, в житті кожного чоловіка настає момент, зазвичай десь після 40, коли "шум світу" нарешті стихає.Натовпи рідшають, нічні повідомлення припиняються і дружба, яка колись здавалася незламною, зникає, перетворюючись на «нам варто якось потеревенити».Раптом, чи то за власним вибором, чи то через обставини, чоловік усвідомлює, що він іде по життю здебільшого сам.Для деяких ця самотність відчувається як свобода — без компромісів, без емоційного хаосу, адже ніхто не питає, де ти або чому ти не спиш о 2:00 ночі.Для інших це відчувається як повільна, невидима туга, яка рік за роком осідає в кістках.Що відбувається з чоловіком, коли він проводить свої 40, 50 років і далі без партнерки?Чи стає він сильнішим, холоднішим, мудрішим чи самотнішим?Правда набагато складніша.Самотність після 40 не руйнує чоловіка - вона розкриває його, оголює його дисципліну, спосіб мислення та здатність жити з собою, коли ніхто інший не дивиться.➡️ Приховане емоційне життя самотнього чоловікаЗовні самотній чоловік за 40 часто виглядає стабільним та зібраним.Він оплачує рахунки, дотримується свого графіка та жартує з друзями.Але чоловіки рідко розпадаються вголос.Вони не оголошують про свої сумніви і не зізнаються, що тиша в квартирі може здаватися важчою уночі, аніж удень.Він може починати більше відчувати невеликі прогалини — їжа завжди на самотині і повсякчас нікому не цікаво, як пройшов його день.Нема з ким святкувати радість перемог та розділяти сум від болю.Оскільки чоловіків часто вчать мовчки терпіти та діяти, а не просторікувати, їхнє емоційне життя стає полем битви, яке ведеться наодинці.Самотність може бути строгим учителем, який змушує до чесності та позбавляє ілюзій або ж повільним розчинником, коли чоловік перестає прагнути, а життя стає суто функціональним та емоційно порожнім.Більшість самотніх чоловіків після 40 років мають силу на поверхні та чутливість під нею.Вони не беземоційні, адже їхні емоції, як і їх самих - просто мало хто помічає.➡️ Стоїчний шлях: сила, самотність та самовладанняСтоїцизм стверджує, що людина ніколи не буває по-справжньому самотньою, якщо вона опанувала себе.Ця майстерність будується в тихі години, коли ніхто не спостерігає.Коли шум стосунків та очікувань стихає - людина залишається із сирою реальністю своїх звичок, страхів та сильних сторін.Якщо чоловік після 40 дисциплінований, самотність загострює цю рису, але якщо він хаотичний, вона опукло виявляє і неорганізованість.Як писав Марк Аврелій: «душа забарвлюється кольором своїх думок».Без відволікаючих факторів ці думки стають голоснішими.Свобода без мети — це пастка і стоїчний чоловік усвідомлює, що рутина, місія та кодекс поведінки є основою волі.Ти повинен керувати тишею, інакше тиша керуватиме тобою.Контрольовані емоції у стоїцизмі — це не придушення, а відчуття всього, але не потрапляючи у залежність від почуттів.Стоїчний "чоловік за 40" поступово і повністю приймає свою самотність, гордість і тугу, але робить це розвиваючи емоційну зрілість, яка робить її якорем у його житті.➡️ Психологічні наслідки: хороше і поганеТривале самотнє життя після 40 років створює хвилю психологічних змін, які не є ні повністю хорошими, ні повністю поганими, але вони сильні.Непохитна впевненість, що побудована за десятиліття самостійного подолання життєвих, кар'єрних та невдач.Це стабільність, яка не залежить від стороннього підтвердження.Без конфліктів у стосунках емоційна волатильність часто зменшується, що призводить до більш спокійного внутрішнього світу.Зміцнена ідентичність, адже чоловік стає упевненішим у тому, хто він є, чого він хоче і що готовий терпіти.Водночас, він може перестати відкриватися людям або впускати їх у свій внутрішній світ.Його життя може стати «занадто прозаїчним», що призводить до приглушеного внутрішнього життя і емоційного оніміння, де гучність зменшується як від радості, так і від болю.Соціальна атрофія означає, що розмови стають втомлюючими, а вразливість здається непотрібною, оскільки соціальні навички слабшають без використання.➡️ Побудова змістовного життяСамотні чоловіки після 40 років мають більше контролю над своїм життям, ніж одружені, але також більше відповідальності за його сенс.Це веде до двох різних шляхів:Будівельники - чоловіки, що спрямовують свій час та енергію на проекти, бізнес, фітнес та саморозвиток.Вони створюють цілісність зсередини, перетворюючи самотність на імпульс."Дріфтери" пріоретизують комфорт, який в цей період може бути особливо спокусливим.Вони піддаються звичкам, а не рутинам, задовольняючись життям, де дні зливаються в довгому коридорі з однаковими дверима.Психологічно людям потрібен сенс більше, ніж комфорт.Для самотнього чоловіка місія чи проект повинні заповнити емоційний простір, який інакше міг би займати партнер.Дисципліна – це ключ, а не обмеження і також шлях до звільнення від нудьги, тривоги та туги.➡️ Стосунки та зміна значення коханняПісля 40 років правила інтимного бажання змінюються.Йдеться вже не про швидкі іскри чи підтвердження, воно стає тихішим і вибірковішим.Багато чоловіків "за 40" уникають стосунків тому, що цінують свій спокій більше, ніж непередбачуванвсть.Вони радше схильні до сумісності та послідовності, а не прагнуть інтенсивності ствердження через стосунки.Інші - усвідомлюють, що хоча незалежність і надає сил, їм не вистачає ніжності та емоційної близькості спільного життя.Новий підхід до побачень означає, що "старший чоловік" більше не конкурує за увагу.Він віддає перевагу повільним, вдумливим розмовам і цінує зрілість більше, ніж зовнішність.Також існує і універсальний, тихий страх: «Чи я так довго був один, що вже не знаю, як когось впустити до себе?»➡️ Два майбутніх шляхи: еволюція чи відстороненняКожен чоловік після 40 років стоїть на роздоріжжі, яке штовхає його в одному з двох напрямків:"Чоловік у розквіті сил":▪️повністю відповідає за свій розвиток.▪️використовує самотність як тренувальний майданчик, щоби залишатися допитливим, соціальним та фізично активним.▪️процвітає, тому що обирає, як бути самотнім."Відсторонення" означає, що він:▪️занурюється в рутину, яка перетворюється на ізоляцію та зрештою на емоційну атрофію.▪️не нещасний, але байдужий, поступово дистанціюючись від світу.Вирішальним фактором є усвідомлення.Це майбутнє формується крихітними щоденними рішенням: прогулянка замість дивана, книга замість гортання або вечеря з подругою замість ночі на самоті.➡️ ВисновокЖиття чоловіка після 40 років визначається не так його сімейним статусом, як тим, ким він стає у тиші.Самотність може бути як в'язницею так і шляхом до опанування реальності.Вона може ізолювати або звільняти.Краса цього етапу життя полягає в здатності переписати історію та обрати напрямок, що характеризується метою, серцем та усвідомленістю.Психологія чоловіків 👉🏻 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17988 З нами з: 15.02.09 Подякував: 405 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль 6 7 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 06:27 Banderlog написав: rjkz написав:

Подошва стиралась очень быстро. Подошва стиралась очень быстро. беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.

Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купив

Теж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. ) беріть кат і тріть скіки душі угодно, мінус- на льду скользять.Бельвіль літні берци і кросовки пару років тому купивТеж якісні, я більш німецьке люблю, літніх в них не бачив. Завжди думав що америкоси в якісному взутті ходять. Щось ви наговарюєте) або не в тій нішевій категорії вибираєте. )



Летние берцы

McRae - для жаркой погоды.

Были посоветованы друзьями моих друзей принимавших участие в контингентах США на БВ.

Были куплены и отправлены в Украину и получили максимально высокую оценку.

Отходили почти 4 года и сейчас ждем наличия, чтобы отправить еще.

Бельвиль - никогда не слышал.



Редактирую.

Натыкался на Бельвиль.

Тут.

https://tacticalgear.com/



В первую зиму были куплены ботинки Тимберленд, как уже писал, офигенно удобные, в стоковом магазине Маршаллс за 70 долларов. Ношу их и сейчас.

Еще одна проблема НЙ, это то, что очень частые дожди, порой очень сильные.

Но тут не принято менять планы из-за дождя, из-за снега - да (сейчас на улице метель, тут называют снежный шторм, с 9 вечера сегодня и до 9 вечера завтра запретили движение транспортных средств кроме экстренных служб и ОТ, школы завтра закрыты. Некоторые бизнесы, думаю, тоже).

В общем, надо что-то такое, что не очень промокает. А промокает почти все.

Я такого никогда не делал, но тут пришлось.

Покупаю кожанные туфли без шнурков. С джинсами в Украине я носил только кроссовки и ботинки. И никогда туфли. Теперь ношу в дождь, выхода нет.

На не очень сильный дождь нормально, но несколько раз если промокнут, то потом начинают быстро пропитываться дожлем и промокать. В общем, ненадолго их хватает.

А! Вот в чем действительно американцы знают толк - в профессиональной обуви.

Но правильные профессиональные ботинки - это порядка 200-300 долларов и продаются они в профильных магазинах..

У меня младший все еще учится в частной школе, там дресс-код, на ногах должны быть черные туфли (кроме дней когда жим, тогда кроссовки). Ребенок растет, часто покупаем следующий размер. Осенью пошел в школу в новых туфлях, подошва стерлась до каркаса. С месяц назад купили новые туфли.

В Украине старшему купили назадолго до отъезда зимние ботинки спортивного типа с натуральным мехом внутри, кроссовочной подошвой и липучками (дети не любят шнурки завязывать хоть и умеют) украинского производства.

Тут ничего похожего нет.

Старшему они были великоваты и он их хорошо поносил. Потом носил младший.

Потом стали маленькие. С ними все в порядке, может подвернется кому отдать.

Не стоптались, подошва абсолютно не деформировалась, не промокают, на любой мороз.

Кстати, если я не ошибаюсь, покупали в каком-то МАФе на Дорогожичах.

Там был/есть этого производителя.

Вот кто-бы мог подумать, что в МАФе на ДОрогожичах можно купить детскую обувь такого качества, которого найти в НЙ мы не смогли? Летние берцыMcRae - для жаркой погоды.Были посоветованы друзьями моих друзей принимавших участие в контингентах США на БВ.Были куплены и отправлены в Украину и получили максимально высокую оценку.Отходили почти 4 года и сейчас ждем наличия, чтобы отправить еще.Бельвиль - никогда не слышал.Редактирую.Натыкался на Бельвиль.Тут.В первую зиму были куплены ботинки Тимберленд, как уже писал, офигенно удобные, в стоковом магазине Маршаллс за 70 долларов. Ношу их и сейчас.Еще одна проблема НЙ, это то, что очень частые дожди, порой очень сильные.Но тут не принято менять планы из-за дождя, из-за снега - да (сейчас на улице метель, тут называют снежный шторм, с 9 вечера сегодня и до 9 вечера завтра запретили движение транспортных средств кроме экстренных служб и ОТ, школы завтра закрыты. Некоторые бизнесы, думаю, тоже).В общем, надо что-то такое, что не очень промокает. А промокает почти все.Я такого никогда не делал, но тут пришлось.Покупаю кожанные туфли без шнурков. С джинсами в Украине я носил только кроссовки и ботинки. И никогда туфли. Теперь ношу в дождь, выхода нет.На не очень сильный дождь нормально, но несколько раз если промокнут, то потом начинают быстро пропитываться дожлем и промокать. В общем, ненадолго их хватает.А! Вот в чем действительно американцы знают толк - в профессиональной обуви.Но правильные профессиональные ботинки - это порядка 200-300 долларов и продаются они в профильных магазинах..У меня младший все еще учится в частной школе, там дресс-код, на ногах должны быть черные туфли (кроме дней когда жим, тогда кроссовки). Ребенок растет, часто покупаем следующий размер. Осенью пошел в школу в новых туфлях, подошва стерлась до каркаса. С месяц назад купили новые туфли.В Украине старшему купили назадолго до отъезда зимние ботинки спортивного типа с натуральным мехом внутри, кроссовочной подошвой и липучками (дети не любят шнурки завязывать хоть и умеют) украинского производства.Тут ничего похожего нет.Старшему они были великоваты и он их хорошо поносил. Потом носил младший.Потом стали маленькие. С ними все в порядке, может подвернется кому отдать.Не стоптались, подошва абсолютно не деформировалась, не промокают, на любой мороз.Кстати, если я не ошибаюсь, покупали в каком-то МАФе на Дорогожичах.Там был/есть этого производителя.Вот кто-бы мог подумать, что в МАФе на ДОрогожичах можно купить детскую обувь такого качества, которого найти в НЙ мы не смогли? rjkz

Повідомлень: 18295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5608 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 12:43 ### ІІ в боротьбі з підлітковими розладами поведінки та депресією



Штучний інтелект (ІІ) дедалі частіше застосовується в психічному здоров'ї підлітків, допомагаючи в ранній діагностиці, лікуванні та профілактиці розладів поведінки (наприклад, гіперактивність, опозиційно-викликувальний розлад) та депресії. Згідно з останніми дослідженнями 2023–2026 років, ІІ-інструменти, такі як чатботи, моделі передбачення та цифрові терапії, показують помірний ефект у зменшенні симптомів, але з викликами в етиці та доступності. Нижче огляд ключових аспектів на основі наукових даних.



#### Застосування ІІ в діагностиці та передбаченні

ІІ-моделі аналізують дані про поведінку, емоції та мозкову активність для раннього виявлення ризиків. Наприклад, модель Duke Predictive Model of Adolescent Mental Health (Duke-PMA), розроблена дослідниками Duke University, передбачає ризик серйозних психічних проблем у підлітків 10–15 років з точністю 84% за рік наперед. Вона використовує опитування про сон, сімейний стрес та інші фактори, дозволяючи втручатися до появи симптомів. У 2025 році грант на $15 млн дозволив розширити цю модель для профілактики депресії та поведінкових розладів.



#### ІІ в лікуванні та підтримці

- **Чатботи та цифрові терапії**: Чатботи на базі ІІ, як Woebot, Wysa чи Therabot, надають персоналізовану підтримку, зменшуючи симптоми депресії на 51% та тривоги на 31% за 8 тижнів. Вони використовують когнітивно-поведінкову терапію (КПТ), доступні 24/7 і особливо ефективні для підлітків з субклінічними симптомами. Мета-аналіз 2025 року показав ефект на депресію (SMD −0.43) та тривогу (−0.37), але менший на загальне благополуччя.

- **Моніторинг та персоналізація**: ІІ аналізує дані з носимих пристроїв (наприклад, з Apple Watch) для виявлення змін настрою чи поведінки. У сільських районах ІІ комбінується з громадськими ініціативами для підтримки підлітків. У 2025 році в США розроблено протез з сенсорами для тактильних відчуттів, що допомагає в терапії поведінкових розладів.



#### Переваги ІІ

- **Масштабність**: ІІ робить терапію доступною в умовах дефіциту фахівців, особливо для підлітків (1 з 5 має психічні проблеми).

- **Персоналізація**: Моделі як MAI-DxO від Microsoft розв'язують медичні кейси з 85% точністю, адаптуючи лікування.

- **Профілактика**: ІІ передбачає ризики, зменшуючи навантаження на систему охорони здоров'я.



#### Виклики та ризики

- **Етика та безпека**: ІІ може посилювати залежність або призводити до помилок (наприклад, в чатботах без людського нагляду). Потрібні нові діагностичні рамки для "поведінкових залежностей" від ІІ.

- **Доступність**: У сільських районах ІІ корисний, але потребує інтернету та пристроїв.

- **Обмеження**: Ефекти ІІ скромні для важких випадків; потрібні комбіновані підходи з людською терапією.



#### Майбутні напрямки

У 2025–2026 роках фокус на мультимодальних ІІ (з VR/AR для терапії) та етичних регуляціях (EU AI Act). Дослідження в Стенфорді та Гарварді спрямовані на персоналізовану допомогу. ІІ може трансформувати підліткову психіатрію, але потребує контролю для безпеки.





### ІІ в лікуванні тривоги у підлітків



Штучний інтелект (ІІ) активно застосовується в лікуванні тривожних розладів у підлітків, допомагаючи в діагностиці, терапії та профілактиці. Згідно з останніми дослідженнями 2023–2026 років, ІІ-інструменти, такі як чатботи та моделі передбачення, показують ефективність у зменшенні симптомів, але потребують нагляду фахівців через етичні ризики. Нижче огляд ключових аспектів на основі наукових даних.



#### Застосування ІІ в діагностиці та передбаченні

ІІ-моделі аналізують дані про поведінку та емоції для раннього виявлення тривоги. Наприклад, система AIla, розроблена для оцінки та лікування тривоги в дітей та підлітків, знижує рівень тривоги з 7 до 3 балів за шкалою після використання. У дослідженні 2025 року з Гонконгу підлітки з соціальною тривогою часто використовували ІІ-компаньйонів, але це іноді посилювало симптоми через компульсивну залежність. Мета-аналіз 2025 року показує, що ІІ-чатботи зменшують симптоми тривоги на 37%.



#### ІІ в терапії та підтримці

- **Чатботи та цифрові інтервенції**: Чатботи на базі ІІ, як Woebot чи Wysa, надають персоналізовану когнітивно-поведінкову терапію (КПТ). У систематичному огляді 2026 року вони ефективні для депресії та тривоги в дітей та підлітків, з фокусом на переосмислення ідентичності та подяку. Дослідження 2024 року показало, що ІІ-чатботи зменшують тривогу на 0,43 за шкалою SMD за 7 днів. У 2025 році 25% підлітків 13–17 років використовували ІІ для підтримки психічного здоров'я, з вищим показником серед чорношкірих дітей.

- **Персоналізовані програми**: ІІ аналізує відкриті відповіді для оцінки результатів інтернет-КПТ у підлітків з тривогою та депресією. У 2025 році APA видала рекомендації для безпечного використання ІІ у благополуччі підлітків.



#### Переваги ІІ

- **Доступність**: ІІ робить терапію 24/7, особливо для підлітків з соціальною тривогою, зменшуючи стигму.

- **Персоналізація**: Моделі адаптують втручання, покращуючи ефективність для молоді.

- **Профілактика**: ІІ допомагає в навігації викликів, як у звіті APA 2025.



#### Виклики та ризики

- **Етика**: ІІ може посилювати тривогу через залежність або помилки. Потрібні регуляції для безпеки підлітків.

- **Доступність**: Не для всіх.

- **Обмеження**: Ефекти помірні для важких випадків; потрібна комбінація з людською терапією.

Wirująświatła

Повідомлень: 31698 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3521 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 14:18 Гаджети вбивають мозок дітей. Покоління Z стало першим в історії, у якого зафіксовано "мінусовий" IQ



Покоління Z (народжені між 1997 і початком 2010-х років) стало першим в історії, яке має когнітивні відставання через надмірну залежність від цифрових технологій у школі. Так, сучасні підлітки демонструють гірші показники пам’яті, уваги, грамотності, здатності вирішення проблем та загального рівня IQ, ніж попередні покоління століття тому.



Інтелект покоління Z знизився, незважаючи на те, що молодь проводить більше часу у школі, ніж діти у XX столітті, інформує Daily Mail. Причини, як запевняють вчені, повʼязані зі збільшенням обсягу навчання, яке зараз здійснюється за допомогою освітніх технологій, що включають гаджети.





Згідно з даними дослідження мозку та поведінки, когнітивні здібності почали стабілізуватися і навіть знижуватися приблизно у 2010 році. За словами вчених, як тільки країни широко впроваджують цифрові технології в школах, успішність дітей значно знижується.



Моніторинг охопив 80 країн і показав шістдесятирічну тенденцію до погіршення результатів навчання, оскільки все більше технологій потрапляє до класів. Діти, які використовують комп'ютери лише п'ять годин на день саме для шкільних завдань, отримали помітно нижчі бали, ніж ті, хто рідко або ніколи не використовував технології на уроках.



Багато підлітків не усвідомлювали своїх труднощів і насправді пишалися своїм нібито інтелектом. За словами Горвата, більшість молоді надмірно впевнена у своїй кмітливості. Проте, зазначає вчений, чим розумнішими себе вважають люди, тим дурнішими вони насправді є.





"Що роблять діти на комп’ютерах? Вони переглядають інформацію. Тож замість того, щоб визначати, що ми хочемо, щоб робили наші діти, і спрямовувати освіту на це, ми переосмислюємо освіту, щоб вона краще відповідала цьому інструменту. Це не прогрес, це капітуляція", – сказав Горват.



https://www.dailymail.co.uk/sciencetech ... ntist.html

Покоління Z (народжені між 1997 і початком 2010-х років) стало першим в історії, яке має когнітивні відставання через надмірну залежність від цифрових технологій у школі. Так, сучасні підлітки демонструють гірші показники пам’яті, уваги, грамотності, здатності вирішення проблем та загального рівня IQ, ніж попередні покоління століття тому.Інтелект покоління Z знизився, незважаючи на те, що молодь проводить більше часу у школі, ніж діти у XX столітті, інформує Daily Mail. Причини, як запевняють вчені, повʼязані зі збільшенням обсягу навчання, яке зараз здійснюється за допомогою освітніх технологій, що включають гаджети.Згідно з даними дослідження мозку та поведінки, когнітивні здібності почали стабілізуватися і навіть знижуватися приблизно у 2010 році. За словами вчених, як тільки країни широко впроваджують цифрові технології в школах, успішність дітей значно знижується.Моніторинг охопив 80 країн і показав шістдесятирічну тенденцію до погіршення результатів навчання, оскільки все більше технологій потрапляє до класів. Діти, які використовують комп'ютери лише п'ять годин на день саме для шкільних завдань, отримали помітно нижчі бали, ніж ті, хто рідко або ніколи не використовував технології на уроках.Багато підлітків не усвідомлювали своїх труднощів і насправді пишалися своїм нібито інтелектом. За словами Горвата, більшість молоді надмірно впевнена у своїй кмітливості. Проте, зазначає вчений, чим розумнішими себе вважають люди, тим дурнішими вони насправді є."Що роблять діти на комп’ютерах? Вони переглядають інформацію. Тож замість того, щоб визначати, що ми хочемо, щоб робили наші діти, і спрямовувати освіту на це, ми переосмислюємо освіту, щоб вона краще відповідала цьому інструменту. Це не прогрес, це капітуляція", – сказав Горват.

критика от ии

### Критична оцінка статті "Expert reveals the least intelligent generation in history" (Daily Mail, 2026)



Стаття, опублікована в Daily Mail, базується на свідченнях нейробіолога Джареда Куні Хорвата (Jared Cooney Horvath), директора LME Global, перед Сенатським комітетом США з комерції, науки та транспорту 15 січня 2026 року. Автор статті стверджує, що покоління Z (народжені 1997–початок 2010-х) — перше в історії (з кінця 1800-х) з нижчими когнітивними здібностями, ніж у батьків, через надмірне використання цифрових технологій в освіті (EdTech). Хорват пов'язує це з падінням уваги, пам'яті, навичок читання, математики, розв'язання проблем та IQ.



Підтримка — дані про плато та спад когнітивних показників з 2010 року в 80 країнах, корелюючи з впровадженням гаджетів у школах. Тон статті — алармістський, з акцентом на "когнітивне відставання" та "здачу" освіти інструментам, як-от екрани та короткі кліпи.



Тепер перейдемо до критичної оцінки. Я оціню статтю за критеріями наукової точності, балансу, стилю та потенційних упереджень, опираючись на принципи журналістської етики (наприклад, стандарти BBC чи Reuters) та наукові підходи (peer-review, evidence-based claims). Загалом, стаття має деякі сильні сторони як популяризація теми, але страждає від сенсаційності, браку балансу та спрощення науки.



#### 1. **Наукова точність та доказовість**

- **Плюси**: Хорват — реальний експерт з нейронауки (PhD з Мельбурнського університету, робота в Гарварді), і його тези базуються на реальних даних, як-от звіти National Assessment of Educational Progress (NAEP) у США, де показники впали після впровадження гаджетів. Кореляція з 2010 роком (масове використання планшетів у школах) — це факт, підтверджений дослідженнями OECD PISA та іншими. Аргумент про біологічну невідповідність (мозок еволюціонував для взаємодії з людьми, а не екранами) резонує з нейронаукою (наприклад, теоріями про "скімінг" vs глибоке читання від Меріанн Вулф).



- **Мінуси**: Претензія на "перше покоління в історії з нижчим IQ" — гіпербо́ла без твердої доказової бази. Дані про спад у 80 країнах — вибіркові; глобальні звіти (як World Happiness Report чи IQ-тренди Флінна) показують, що ефект Флінна (зростання IQ) сповільнився, але не реверсувався повсюдно.



Стаття не цитує peer-reviewed дослідження — лише усні заяви Хорвата. Відсутність контрдоказів: деякі дослідження (наприклад, з Journal of Educational Psychology, 2023) показують, що EdTech покращує навчання, якщо правильно використовується. Також ігноруються інші фактори, як соціально-економічний статус чи психічне здоров'я Gen Z.



#### 2. **Баланс та об'єктивність**

- **Плюси**: Стаття цитує Хорвата про "переоцінку власної розумності" Gen Z, що спонукає до рефлексії.



- **Мінуси**: Повна відсутність контрточок зору — немає коментарів від психологів, освітян чи представників Gen Z. Тон однобокий: фрази як "когнітивно відсталі" чи "здача освіти" — це сенсаційність, типова для Daily Mail (відомий таблоїдним стилем з акцентом на шок).



Брак балансу робить матеріал упередженим, ігноруючи позитивні аспекти технологій (наприклад, доступ до освіти в пандемію чи креативність Gen Z у цифровому світі). Це порушує журналістські стандарти (наприклад, принцип "слухати обидві сторони" від Society of Professional Journalists).



#### 3. **Стиль та сенсаційність**

- **Плюси**: Доступна мова, драматичні заголовки ("найменш розумне покоління в історії") роблять текст привабливим для масової аудиторії, підвищуючи обізнаність про проблему екранів.



- **Мінуси**: Сенсаційний стиль перебільшує: заголовок і субтитри ("когнітивно відсталі", "здача") — класичний клікбейт, що спрощує науку для шоку. Це може поширювати паніку без підстав, подібно до "моральних панік" про технології (як у 1990-х з відеоіграми). Daily Mail часто критикують за це (наприклад, у звітах Reuters Institute про довіру до ЗМІ, де DM має низькі показники через упередженість).



#### 4. **Імплікації та суспільне значення**



- **Плюси**: Стаття актуалізує важливу тему: вплив технологій на когнітивний розвиток, що резонує з глобальними дискусіями (наприклад, рекомендації WHO обмежувати екрани для дітей). Вона може стимулювати дебати про освіту, особливо в контексті свідчень у Сенаті.



- **Мінуси**: Ризик стигматизації Gen Z як "менш розумного", що може посилити генераційні конфлікти чи дискримінацію. Без наукового контексту (наприклад, що IQ-тести еволюціонують, і спад може бути адаптацією до цифрового світу) стаття спрощує проблему. Також ігнорує культурні відмінності: дані з США, але застосовуються універсально.



#### Загальний висновок

Стаття — типовий приклад таблоїдної журналістики: інформативна на поверхні, але слабка в глибині через сенсаційність, брак балансу та наукової строгості. Вона добре популяризує ідеї Хорвата, але не витримує критичного аналізу як надійне джерело. Для кращого розуміння рекомендую читати оригінальні свідчення Сенату чи peer-reviewed статті в журналах як Nature чи Journal of Adolescent Health, де тема екранів і когніції розглядається нюансово.



Якщо текст призначений для розваги — ок, але як науковий — потребує доповнень. критика от ии Wirująświatła

Повідомлень: 31698 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3521 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 20:57 На церемонии BAFTA человек с синдромом Туретта непроизвольно выкрикнул слово на букву «н». В сети спорят, как на это реагировать



Синдром Туретта — это хроническое расстройство, при котором у человека есть двигательные и голосовые тики. Некоторые (но не все) люди с этим синдромом могут бесконтрольно выкрикивать непристойные выражения. Как объясняет это Эмауни Кроули, консультантка по поведенческому здоровью, у которой самой есть такой синдром, «ваш мозг требует сказать самое худшее, что только можно сказать в этой ситуации».



Именно так проявляется синдром Туретта у Джона Дэвидсона (на фото) — активиста, чья история лежит в основе фильма «I swear» (название — игра слов: «Я ругаюсь» или «Я клянусь»). Эта картина Кирка Джонса боролась за премию BAFTA в номинации «Лучший британский фильм», но проиграла «Хамнету» Хлои Чжао; зато статуэтки получили Роберт Арамайо за лучшую мужскую роль и Лорен Эванс за лучший кастинг.



На церемонии в прошлое воскресенье у Дэвидсона несколько раз случился тик. То самое слово он выкрикнул, когда на сцену поднялись темнокожие звезды Делрой Линдо и Майкл Б. Джордан. BBC почему-то не вырезали этот момент из церемонии, хотя транслировали ее с двухчасовой задержкой.



Дэвидсон покинул зал раньше времени, а на следующий день заявил: его очень расстраивает, что кто-то считает его тики преднамеренными и осмысленными. Случившееся на церемонии в самом деле некоторых задело, например, темнокожих актеров Джейми Фокса и Уэнделла Пирса. «Он [Дэвидсон] имел в виду именно то, что сказал», — написал Фокс. А Пирс возмутился, что Линдо и Джордану не принесли извинений: «Их оскорбили, и это главное. Неважно, почему расистское высказывание прозвучало».



The Guardian взяла комментарии у нескольких людей с синдромом Туретта. Вот что сказал, например, Дэвид Уитлам.



Если [комик и бывший ведущий церемонии BAFTA] Рики Джервейс может грубить как ему вздумается, то Дэвидсона тем более нельзя клеймить как расиста за слова, которые у него вырвались. Надеюсь, он сейчас не сидит дома, плача и дрожа от страха.





Уитлам признался, что, хотя никогда не употреблял слово на букву «н» осознанно, однажды оно вырвалось у него в поездке по США. «Я отчетливо это помню по сей день».





Синдром Туретта — это нейроразвивающее расстройство, которое характеризуется **хроническими моторными (двигательными) и вокальными (голосовыми) тиками**. Тики — это внезапные, быстрые, повторяющиеся движения или звуки, которые человек не может полностью контролировать. Они обычно начинаются в детстве (чаще всего в 5–10 лет), достигают пика в подростковом возрасте и у многих людей ослабевают или исчезают во взрослой жизни.



Ключевые моменты:



- **Моторные тики** — моргание глазами, подёргивание плечами, гримасы лица, пожимание плечами, подёргивание головой и т.д. (простые); более сложные — прыжки, касания предметов, повторяющиеся жесты.

- **Вокальные тики** — покашливание, хмыканье, фырканье, повторение звуков, слов (простые); эхолалия (повторение чужих слов), палилалия (повторение своих слов), сложные фразы.

э) действительно встречается **не у всех**, а только у части людей с синдромом Туретта.



По современным данным (включая CDC, Tourette Association, крупные исследования и мета-анализы на 2025–2026 годы):



- Копролалия присутствует примерно **у 10%** людей с синдромом Туретта (часто цитируется цифра 1 из 10).

- В некоторых клинических выборках (особенно среди более тяжёлых случаев или в определённых странах) цифра может доходить до 15–30%, но в общих популяционных данных и среди «чистого» синдрома Туретта без сильных коморбидностей она ближе к 6–14%.

- Это один из самых ярких и запоминающихся симптомов, поэтому в СМИ и кино его часто преувеличивают, создавая ложное впечатление, будто он есть почти у всех.



Синдром Туретта **не ограничивается** копролалией — у большинства людей её нет вообще, а тики могут быть довольно незаметными (например, только моргание + редкое покашливание).



Распространённость самого синдрома Туретта — около **0,3–1%** среди детей и подростков (примерно 1 из 100–160 детей), чаще у мальчиков (в 3–4 раза). У взрослых проявления обычно слабее.



Если у человека есть только моторные или только вокальные тики (или они длятся меньше года), это может быть другой тип тикового расстройства, а не полноценный синдром Туретта.



Нужна ли была какая-то конкретная информация по этой теме — диагностика, лечение, как помочь человеку с синдромом Туретта или что-то ещё?



**синдром Туретта** (СТ) очень часто сочетается с другими нейроразвивающими и психическими расстройствами — это называется **коморбидностью**. Самые распространённые «спутники» — именно **СДВГ** (синдром дефицита внимания и гиперактивности), **обсессивно-компульсивное расстройство** (ОКР/ОКБ) и **тревожные расстройства**.



Вот актуальные данные на 2025–2026 годы (на основе крупных исследований, включая NSCH, CDC, мета-анализы и клинические обзоры):



- **СДВГ** — самая частая коморбидность при синдроме Туретта.

По недавним данным:

- Около **49–50%** детей и подростков с СТ имеют СДВГ (в некоторых выборках 44–60%).

- В клинических группах (где случаи тяжелее) цифра может доходить до **60–80%**.

- В популяционных исследованиях (NSCH 2021–2022, обновлённые в 2025) — примерно **49%** vs. всего 10% в общей детской популяции.

СДВГ часто проявляется раньше тиков (иногда уже в 5–6 лет), и его наличие обычно усиливает тяжесть тиков, ухудшает контроль над ними и качество жизни. У детей с СТ + СДВГ тики сложнее подавлять, чаще бывают проблемы с учёбой, импульсивностью и социализацией.



- **ОКР / обсессивно-компульсивные поведения** (ОКБ) — второе по частоте.

Встречается у **30–50%** людей с СТ (иногда до 60–80% если считать субклинические формы).

Разница между сложными тиками и компульсиями ОКР иногда стирается, но ОКР обычно включает навязчивые мысли (обсессии) и ритуалы (компульсии), а не просто повторяющиеся движения/звуки.



- **Тревожные расстройства** — очень распространены.

По последним данным — до **60%** детей с СТ имеют тревогу (против 11% в общей популяции).

Это может быть генерализованная тревога, социальная фобия, сепарационная тревога и т.д. Тревога часто усиливает тики (стресс — один из главных триггеров).



Другие частые коморбидные состояния:



- **Аутизм / расстройства аутистического спектра** (РАС) — около **10–21%**.

- **Депрессия** — 25–30% (чаще в подростковом возрасте).

- **Проблемы с обучением / специфические нарушения обучения** — до 28–33%.

- **Расстройства поведения** (оппозиционно-вызывающее, агрессия, импульсивность) — часто связаны с СДВГ.

- **Нарушения сна**, **головные боли**, иногда **аутоиммунные** или аллергические состояния.



Общая картина: у большинства людей с СТ (до 80–85%) есть хотя бы одно коморбидное расстройство, а у половины — два и больше. Именно коморбидности (особенно СДВГ и тревога) часто причиняют больше проблем, чем сами тики, и требуют основного внимания в лечении.



**Почему так много коморбидностей?**

Общие нейробиологические основы: нарушения в **кортико-стриато-таламо-кортикальных петлях** (базальные ганглии + префронтальная кора), дисбаланс дофамина, ГАМК, серотонина и глутамата. Генетическая предрасположенность тоже пересекается.



**Что важно знать родителям/пациентам:**

- При СТ всегда нужно проверять на СДВГ, ОКР, тревогу — это стандарт.

- Лечение часто комплексное: поведенческая терапия (CBIT/HRT для тиков, CBT/ERP для ОКР, тренинги для СДВГ), медикаменты (при СДВГ — атомоксетин, гуанфацин/клонидин часто помогают и тикам; при тяжёлых тиках — антипсихотики в низких дозах).

- Раннее вмешательство сильно улучшает прогноз.



Wirująświatła

Повідомлень: 31698 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3521 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 11:56 Re: Психологія та саморозвиток

7:05 о пользе интернет-срачей fox767676

