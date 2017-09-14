RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:побачать що ми використовуючи їх напрацювання ЗМОЖЕМО самі себе за чуб з болота витягнути

а на якого хрена нам тоді вже вступати в ЄС, коли ми зможемо самі? Нам потрібен варіант як в мадярів, румунів чи хоча б поляків, щоб нам допомагали фінансово.
  budivelnik написав:Не швидше, але й не пізніше.

Треба вивчати досвід Греції і як правильно рахувати дані, щоб взяли швидше.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6021
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я читав що вже є батареї на 2200км на одній зарядці.
Москалі писали що Газпром буде найдорожчою по капіталізації компанією в 2025-2030 році....
Так шо читати рекламні заявки....
А по суті
Станом на сьогодні
Стандартна ємність батареї - 60 квт*год = 350 кг, авто десь біля 2 тонн
300 в нормальному, 400 в дуже економічному, 500 по заявці виробника
Найбільша ємність в автомобілі легшому за 3 тонни - 116 квт*год = 550 кг
350 в нормальному, 450 в дуже економічному, 700 по заявці виробника

Твердотільні батареї будуть через 5 років( а може й не будуть) легшими в 1,5 рази, що збільшить РЕАЛЬНИЙ пробіг десь на 30%

Таким чином пробіг 2000км від одної зарядки це батарейка ємністю приблизно в 1000 квт*год (8 разів більша за сьогоднішню) вагою в 1500 кг ( в 2 рази легший 1квт*год по масовим параметрам) від сьогоднішніх.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28039
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:а на якого хрена нам тоді вже вступати в ЄС, коли ми зможемо самі?
1 Тому що у всьому світі допомагають тільки тим на кому можна заробити...
А тих кого треба постійно годувати - тримають в чорному тілі щоб не обжирались.
2 Я тобі 100 разів писав
У поляків були УМОВИ по яким вкладання інвестицій в Польщу - не було справою пропащою...
Всі вкладені сотні мільярдів доларів поляки ПОВЕРНУЛИ з відсотками.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28039
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:13

  Дюрі-бачі написав:......
Треба вивчати досвід Греції і як правильно рахувати дані, щоб взяли швидше.

Можно будет на Молдову посмотреть - как правильно делать...
Ну а касательно "возьмут":
Україна досі не відновила довіру ЄС після атаки на незалежність НАБУ і САП, - єврокомісарка Кос

Згадуючи події липня 2025 року, Кос розповіла, що не могла зрозуміти, "навіщо Україна це робить", оскільки позбавлення незалежності НАБУ і САП означало б закриття шляху до членства в ЄС.

На запитання, чи можна говорити про відновлення довіри до України з боку ЄС після скасування скандальних законів, єврокомісарка відповіла: "Коли довіра вже не є повною – тоді, що б не робив твій партнер, ти все одно ставиш маленький знак питання: а чи правильно він робить? Яка тепер мета?", – сказала Кос.

А кто всю движуху инициировал? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11638
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:15

  Shaman написав:
гроші від Європи лише під час війни - чергове російське ІПСО.
Майдану не буде - в тебе хибне уявлення, що таке Майдан.
ну то розкажи мені що таке майдан і чим люди більш довольні ніж при януковичі? Гейпарадами?

Грошей після війни не буде.
Відбудова і бангладешці це іпсо "української" влади.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:25

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
гроші від Європи лише під час війни - чергове російське ІПСО.
Майдану не буде - в тебе хибне уявлення, що таке Майдан.
ну то розкажи мені що таке майдан і чим люди більш довольні ніж при януковичі? Гейпарадами?

Ти при Януковичі був задоволений, тягав контрабасом кагор та коньяк )

Потім стався Майдан і ти перелякався, що можеш отримати за свої оборудки

PS. Про твоя зацикленність на гей-парадах і годі казати, це точняк по Фройду
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13442
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:26

  fox767676 написав:
Гроші на війну = гроші на подальше знищення сторін війни, вклюсчно з Україною
Якщо Європа не готова прийняти більш-менш цілу Україну, то тим більше не візьме знекровлену та зруйновану. Може Львів з Чернівцями областями.
Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.

Якщо війна продовжиться ще 4 роки чернівці теж втратять всяку інвестиційну привабливість для європи. Захід україни не самодостатній ні енергетично ні промислово. Робочої сили єс і так взяла стільки скільки змогла перетравити, можливо іще візьме мільйонів 3, але для чого їм брати в єс Руїну?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:30

ніззя

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:побачать що ми використовуючи їх напрацювання ЗМОЖЕМО самі себе за чуб з болота витягнути

а на якого хрена нам тоді вже вступати в ЄС, коли ми зможемо самі? Нам потрібен варіант як в мадярів, румунів чи хоча б поляків, щоб нам допомагали фінансово.
  budivelnik написав:Не швидше, але й не пізніше.

Треба вивчати досвід Греції і як правильно рахувати дані, щоб взяли швидше.

ніззя, в них некошерне православіє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42436
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:33

не перепутай

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
Гроші на війну = гроші на подальше знищення сторін війни, вклюсчно з Україною
Якщо Європа не готова прийняти більш-менш цілу Україну, то тим більше не візьме знекровлену та зруйновану. Може Львів з Чернівцями областями.
Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.

Якщо війна продовжиться ще 4 роки чернівці теж втратять всяку інвестиційну привабливість для європи. Захід україни не самодостатній ні енергетично ні промислово. Робочої сили єс і так взяла стільки скільки змогла перетравити, можливо іще візьме мільйонів 3, але для чого їм брати в єс Руїну?

пенсів та інвалідів в Азіопу, молодих і роботящих в Гейропу ..."Смотри не перепутай.. Кутузов"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42436
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:35

Израиль нанес удар по Ирану, стране с мусульманским большинством населения, во время Рамадана, священного месяца поста, соблюдаемого мусульманами от рассвета до заката. Удар также произошел накануне еврейского праздника Пурим, который традиционно посвящен спасению евреев от уничтожения в древней Персии и начинается в понедельник.
Израиль заявляет, что они вместе с нами строили планы на протяжении нескольких месяцев.
Представитель израильского министерства обороны заявил, что операция планировалась в течение нескольких месяцев в координации с Вашингтоном, и что дата начала была определена несколько недель назад.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/israel-us-launch-strikes-iran-2026-02-28/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38888
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
