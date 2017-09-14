andrijk777 написав:Я читав що вже є батареї на 2200км на одній зарядці.
Москалі писали що Газпром буде найдорожчою по капіталізації компанією в 2025-2030 році.... Так шо читати рекламні заявки.... А по суті Станом на сьогодні Стандартна ємність батареї - 60 квт*год = 350 кг, авто десь біля 2 тонн 300 в нормальному, 400 в дуже економічному, 500 по заявці виробника Найбільша ємність в автомобілі легшому за 3 тонни - 116 квт*год = 550 кг 350 в нормальному, 450 в дуже економічному, 700 по заявці виробника
Твердотільні батареї будуть через 5 років( а може й не будуть) легшими в 1,5 рази, що збільшить РЕАЛЬНИЙ пробіг десь на 30%
Таким чином пробіг 2000км від одної зарядки це батарейка ємністю приблизно в 1000 квт*год (8 разів більша за сьогоднішню) вагою в 1500 кг ( в 2 рази легший 1квт*год по масовим параметрам) від сьогоднішніх.
Дюрі-бачі написав:а на якого хрена нам тоді вже вступати в ЄС, коли ми зможемо самі?
1 Тому що у всьому світі допомагають тільки тим на кому можна заробити... А тих кого треба постійно годувати - тримають в чорному тілі щоб не обжирались. 2 Я тобі 100 разів писав У поляків були УМОВИ по яким вкладання інвестицій в Польщу - не було справою пропащою... Всі вкладені сотні мільярдів доларів поляки ПОВЕРНУЛИ з відсотками.
Дюрі-бачі написав:...... Треба вивчати досвід Греції і як правильно рахувати дані, щоб взяли швидше.
Можно будет на Молдову посмотреть - как правильно делать... Ну а касательно "возьмут":
Україна досі не відновила довіру ЄС після атаки на незалежність НАБУ і САП, - єврокомісарка Кос
Згадуючи події липня 2025 року, Кос розповіла, що не могла зрозуміти, "навіщо Україна це робить", оскільки позбавлення незалежності НАБУ і САП означало б закриття шляху до членства в ЄС.
На запитання, чи можна говорити про відновлення довіри до України з боку ЄС після скасування скандальних законів, єврокомісарка відповіла: "Коли довіра вже не є повною – тоді, що б не робив твій партнер, ти все одно ставиш маленький знак питання: а чи правильно він робить? Яка тепер мета?", – сказала Кос.
fox767676 написав: Гроші на війну = гроші на подальше знищення сторін війни, вклюсчно з Україною Якщо Європа не готова прийняти більш-менш цілу Україну, то тим більше не візьме знекровлену та зруйновану. Може Львів з Чернівцями областями. Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.
Якщо війна продовжиться ще 4 роки чернівці теж втратять всяку інвестиційну привабливість для європи. Захід україни не самодостатній ні енергетично ні промислово. Робочої сили єс і так взяла стільки скільки змогла перетравити, можливо іще візьме мільйонів 3, але для чого їм брати в єс Руїну?
пенсів та інвалідів в Азіопу, молодих і роботящих в Гейропу ..."Смотри не перепутай.. Кутузов"
