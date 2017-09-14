RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:15

  Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.

это точно,
в один прекрасный солнечный день вытянут из под завалов кремля тушку х..ла
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:19

вмеморіз

  Xenon написав:
Без перемовин Зеленського з путіним війну не завершити, — Буданов

Чем старше человек, тем больше ему лет" (с)
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:26

пішла аналітика

  Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.

пішла аналітика
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:51

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що такого поганого в освіті?

й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...

Одне діло коли ініціатива йде на місцях і хтось іноді щось робить нелегально і зовсім інша коли ініціатива йде "від начальства" по вертикалі. Тоді маємо на порядок більші об'єми, а в результаті тільки верхівка айзбергу, яка потрапляє в ЗМІ:
https://suspilne.media/uzhhorod/858603- ... iversitetu
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-m ... reviznykiv
...

ви коли народилися? митниця напевне завжди так працювала...

а про зарахування для уникнення мобілізації - це тема лише зараз виникла, й це не проблема освіти...
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 23:02

і трохи Славка

  flyman написав:
  Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.

пішла аналітика

і трохи Славка

коротко і чітко
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 23:18


Російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США, — Буданов

Інші заяви голови Офіса Президента:
🔻Паралельно з боями ведуться мирні переговори. Незважаючи на скепсис, я вірю в них.
🔻Або ми знаходимо з росією компроміс з територіального питання, або продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо достатньо якісно і професійно.
🔻У нас є чим тиснути на росіян на переговорах. Кілька аргументів ще лишилось.
🔻Найближчими днями відбудеться черговий обмін полоненими.

