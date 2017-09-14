Російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США, — Буданов
Інші заяви голови Офіса Президента: 🔻Паралельно з боями ведуться мирні переговори. Незважаючи на скепсис, я вірю в них. 🔻Або ми знаходимо з росією компроміс з територіального питання, або продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо достатньо якісно і професійно. 🔻У нас є чим тиснути на росіян на переговорах. Кілька аргументів ще лишилось. 🔻Найближчими днями відбудеться черговий обмін полоненими.
27 лютого оприлюднені документи незалежним радником з питань міністерських стандартів, які свідчать про те, що колишній прем’єр-міністр обійняв неоплачувану роль у складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення України президента Володимира Зеленського. Експремʼєр заявив, що для нього було «честю» підтримувати Україну як прем’єр-міністр, він високо оцінює президенство Зеленського.
«Я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій — може стати однією з найдинамічніших економік Європи», — заявив Сунак.
Він додав: «Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка».
Сунак вже взяв участь у першому засіданні ради разом з іншими міжнародними діячами, включно з президентом Світового банку та президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.
Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.
это точно, в один прекрасный солнечный день вытянут из под завалов кремля тушку х..ла
Ты постоянно обзывал Президента Великой страны. Что? Не смешно больше, правда? Давай, поделись достижениями своего, того кого ты выбрал
То что президентом США стал недалекий дурачек (этакий Янукович на максималках) ? И то что он сейчас делает , напав на другое государство без всяких на то оснований (независимо от того какой там Иран плохой) , в очередной раз подтверждает что он ничем не лучше своего кремлевского любовника