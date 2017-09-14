RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16937169381693916940>
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:15

  Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.

это точно,
в один прекрасный солнечный день вытянут из под завалов кремля тушку х..ла
Xenon
 
Повідомлень: 5723
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:19

вмеморіз

  Xenon написав:
Без перемовин Зеленського з путіним війну не завершити, — Буданов

Чем старше человек, тем больше ему лет" (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42442
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:26

пішла аналітика

  Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.

пішла аналітика
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42442
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:51

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що такого поганого в освіті?

й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...

Одне діло коли ініціатива йде на місцях і хтось іноді щось робить нелегально і зовсім інша коли ініціатива йде "від начальства" по вертикалі. Тоді маємо на порядок більші об'єми, а в результаті тільки верхівка айзбергу, яка потрапляє в ЗМІ:
https://suspilne.media/uzhhorod/858603- ... iversitetu
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-m ... reviznykiv
...

ви коли народилися? митниця напевне завжди так працювала...

а про зарахування для уникнення мобілізації - це тема лише зараз виникла, й це не проблема освіти...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11841
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 23:02

і трохи Славка

  flyman написав:
  Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.

пішла аналітика

і трохи Славка

коротко і чітко
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42442
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 23:18


Російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США, — Буданов

Інші заяви голови Офіса Президента:
🔻Паралельно з боями ведуться мирні переговори. Незважаючи на скепсис, я вірю в них.
🔻Або ми знаходимо з росією компроміс з територіального питання, або продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо достатньо якісно і професійно.
🔻У нас є чим тиснути на росіян на переговорах. Кілька аргументів ще лишилось.
🔻Найближчими днями відбудеться черговий обмін полоненими.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31703
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И что интересно, во всех странах оказывается есть ПВО.
Кроме Украины в начале войны.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6058
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 23:47

Експрем’єр Британії Ріші Сунак став радником президента України Володимира Зеленського з питань економічного оновлення України.


Про це пише Independent. https://www.independent.co.uk/news/worl ... 29045.html

27 лютого оприлюднені документи незалежним радником з питань міністерських стандартів, які свідчать про те, що колишній прем’єр-міністр обійняв неоплачувану роль у складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення України президента Володимира Зеленського. Експремʼєр заявив, що для нього було «честю» підтримувати Україну як прем’єр-міністр, він високо оцінює президенство Зеленського.

«Я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій — може стати однією з найдинамічніших економік Європи», — заявив Сунак.

Він додав: «Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка».

Сунак вже взяв участь у першому засіданні ради разом з іншими міжнародними діячами, включно з президентом Світового банку та президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31703
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 23:59

  Xenon написав:
  Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.

это точно,
в один прекрасный солнечный день вытянут из под завалов кремля тушку х..ла

Ты постоянно обзывал Президента Великой страны. Что? Не смешно больше, правда?
Давай, поделись достижениями своего, того кого ты выбрал
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6058
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 00:20

  Бетон написав:
  Xenon написав:
  Damien написав:Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.

это точно,
в один прекрасный солнечный день вытянут из под завалов кремля тушку х..ла

Ты постоянно обзывал Президента Великой страны. Что? Не смешно больше, правда?
Давай, поделись достижениями своего, того кого ты выбрал

То что президентом США стал недалекий дурачек (этакий Янукович на максималках) ?
И то что он сейчас делает , напав на другое государство без всяких на то оснований (независимо от того какой там Иран плохой) , в очередной раз подтверждает что он ничем не лучше своего кремлевского любовника
Xenon
 
Повідомлень: 5723
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16937169381693916940>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 228925
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 434008
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1155434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10866)
28.02.2026 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.