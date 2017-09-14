|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 бер, 2026 06:16
Додано: Нед 01 бер, 2026 06:17
Xenon написав:
То что президентом США стал недалекий дурачек (этакий Янукович на максималках) ?
И то что он сейчас делает , напав на другое государство без всяких на то оснований (независимо от того какой там Иран плохой) , в очередной раз подтверждает что он ничем не лучше своего кремлевского любовника
слухай ви тут чесали як трампу потрібна премія миру і робили з нього якогось клоуна. А він розносить стратегічного партнера росії в шмаття. Поки це зборище європейських дегенератів на чолі з Макроном попукують в дивани. Америка прекрасна велика країна з найкращимии в світі авіаносцями і буде бомбити іран поки не зажене в камяний вік як зробила з іраком та сирією.
Янукович на 2 голови вищий Зеленського, ти думаєш в нього під боком не було проблеми росії?
Додано: Нед 01 бер, 2026 07:40
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
е оборудки з часів Яника значно зменшилися на рівні держави...
Це хіба не враховуючи оборонний сектор і гроші на відбудову/ВПО/...
Бо на митниці і в освіті зараз (десь з 2024) найгірший стан з 2005 року
а що такого поганого в освіті?
й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...
завжди? Ти ж тут розпинався що ви перемогли корупцію і хоть тимчасово економіка в задниці, але скоро візьмуть в європу. Бо ви хоть бідні но ні фігасє чесні
при янику ніхто і не думав, що так красти можно. Значно зменшились оборудки на рівні держави?) Скільки населення ви обілетили черещ тцк, фіктивне навчання в вузах?
