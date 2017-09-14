RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16937169381693916940
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 06:16

Зеленський зіпсував свято

https://www.facebook.com/share/v/1Mt467 ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17987
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 06:17

  Xenon написав:То что президентом США стал недалекий дурачек (этакий Янукович на максималках) ?
И то что он сейчас делает , напав на другое государство без всяких на то оснований (независимо от того какой там Иран плохой) , в очередной раз подтверждает что он ничем не лучше своего кремлевского любовника
слухай ви тут чесали як трампу потрібна премія миру і робили з нього якогось клоуна. А він розносить стратегічного партнера росії в шмаття. Поки це зборище європейських дегенератів на чолі з Макроном попукують в дивани. Америка прекрасна велика країна з найкращимии в світі авіаносцями і буде бомбити іран поки не зажене в камяний вік як зробила з іраком та сирією.
Янукович на 2 голови вищий Зеленського, ти думаєш в нього під боком не було проблеми росії?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4795
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 07:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:е оборудки з часів Яника значно зменшилися на рівні держави...

Це хіба не враховуючи оборонний сектор і гроші на відбудову/ВПО/...
Бо на митниці і в освіті зараз (десь з 2024) найгірший стан з 2005 року

а що такого поганого в освіті?

й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...

:lol: завжди? Ти ж тут розпинався що ви перемогли корупцію і хоть тимчасово економіка в задниці, але скоро візьмуть в європу. Бо ви хоть бідні но ні фігасє чесні :lol: при янику ніхто і не думав, що так красти можно. Значно зменшились оборудки на рівні держави?) Скільки населення ви обілетили черещ тцк, фіктивне навчання в вузах?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4795
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16937169381693916940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 229049
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 434127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1155615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.