Форуми
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:31

Плани по хапанню людей таки існують:
https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini- ... a_n3017205
Виходить, у всьому свавіллі вина влада, бо як не виконали план, починають хапати непридатних і лупцювати людей, вже починають стріляти. Таке враження, що агенти кремля у владі розпалюють громадянську війну.
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 06:49

Нові меми
https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4 ... gnaJaJs4A8
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 07:05

У Дніпрі ледь не "бусіфікували" нардепа
Оце цілий скандал! А як в Одесі побили водія маршрутки, 2 відео за останній час, як лупцювали лежачих по-звірячому, в Харкові з початку років 2 військових ТЦКшники навіщось по-звірячому відгамселили і це тільки те, що сплило, вбили купу "епілептиків", то можна.
От чого ми домоглися - розділення на касти людей і не людей?
Що вони коять, навіщо лупцюють людей? Чи це агенти кремля, чи так бояться самі потрапити на фронт, що кидаються на людей? При цьому силовиків, молодих відставників, охоронців, більшість офіцерів ніхто і не думає мобілізувати, а тилові частини продовжують бути забитими блатними биками. І тотальна корупція, навіть в поліклініці жах - ще рік тому такого не було, тупо не хочуть працювати, не хочуть записувати людей до профільних лікарів через хелсі, масово повимикали записи і пишуть, тільки через реєстратуру, а в реєстратурі кажуть місць нема, навіть як на хелсі вони є, і все.

Навіть ті невеликі часто формальні реформи, що вдалося провести за останні 10 років, пішли в зворотному напрямку.

А хотаби будуть продовжувати все виправдовувати і клеїти дурня, ніби навіть не розуміють, хто такі силовики, і кого мала на увазі та ж Южаніна. Бо їх все влаштовує! Воювати за них мають хворі. А чи надовго їх вистачить, їх це не хвилює, якщо що, вони зможуть втекти.
1
