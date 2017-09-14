|
Додано: Нед 01 бер, 2026 06:16
Зеленський зіпсував свято
Додано: Нед 01 бер, 2026 06:17
слухай ви тут чесали як трампу потрібна премія миру і робили з нього якогось клоуна. А він розносить стратегічного партнера росії в шмаття. Поки це зборище європейських дегенератів на чолі з Макроном попукують в дивани. Америка прекрасна велика країна з найкращимии в світі авіаносцями і буде бомбити іран поки не зажене в камяний вік як зробила з іраком та сирією.
Янукович на 2 голови вищий Зеленського, ти думаєш в нього під боком не було проблеми росії?
Додано: Нед 01 бер, 2026 07:40
завжди? Ти ж тут розпинався що ви перемогли корупцію і хоть тимчасово економіка в задниці, але скоро візьмуть в європу. Бо ви хоть бідні но ні фігасє чесні при янику ніхто і не думав, що так красти можно. Значно зменшились оборудки на рівні держави?) Скільки населення ви обілетили черещ тцк, фіктивне навчання в вузах?
Додано: Нед 01 бер, 2026 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Видео из Днепра: полицейский снимает бодикамеру и бьёт уже упакованного в бус человека. Это не эмоции. Это зафиксированный факт насилия.
Когда представитель государства сознательно снимает камеру перед применением силы — это прямое понимание противоправности своих действий. Это не перегиб. Это умышленное сокрытие преступления.
Насилие военных или сотрудников ТЦК против гражданских — это не рабочий процесс мобилизации. Это превышение полномочий, похищение человека и избиение.
С точки зрения международного права, насилие над гражданскими лицами, жестокое обращение и принуждение запрещены.
Нормы рассматривают систематические нападения на гражданских как военные преступления без сроков давности.
Если государственные структуры начинают действовать как карательные отряды — это уже не мобилизация. Это ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Вы можете удалять посты. Можете закрывать глаза.
Но если насилие становится системой, а не исключением, за это всегда наступает ответственность.
История показывает: форма меняется, власть меняется, а военные преступления ЗАФИКСИРОВАНЫ
И на трибунале потом обычно звучит одна и та же фраза: «Я выполнял приказ».
Только она давно уже не работает.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 бер, 2026 08:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 бер, 2026 08:40
Діалогі о творчєствє Фета
Коменти теж забавні
Додано: Нед 01 бер, 2026 08:46
Американці лажонулись((
Число погибших при атаке на школу для девочек в иранском Минабе выросло до 148
Как сообщило иранское агентство Tasnim, по уточненным данным прокуратуры, жертвами удара по школы для девочек в городе Минабе на юге Ирана стали 148 человек. Ранее сообщалось о 108 погибших.
Школа находится недалеко от здания, который занимает Корпус стражей Исламской революции, которое, очевидно, и было целью удара.
Воскресенье объявлено в провинции Хормозган, где находится Минаб, днем траура. Разбор завалов продолжается.
Додано: Нед 01 бер, 2026 08:51
вищий ну на дві голови ти загнув, може на одну - але це єдине, де він вищий. може бандерлоги й купуються на його звання проффесор (бо в самих так дипломи є), але завгар й є завгар. от як системно красти - тут він спеціаліст.
Іран - стратегічний партнер, це ти помилився, як робиш дуже часто в своїх оцінках. але так, натяк Раші - Мадуро не хотів домовлятися - тепер пише "чистосердечное". Аятола не хотів домовлятися - спіймав ракету. Путін теж не хоче домовлятися - так Рашу теж загонять в кам'яний вік, лише трохи по-іншому...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 01 бер, 2026 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 бер, 2026 08:55
я так бачу військові злочини лише зі сторони ТЦК. ніхто більше в країні військових злочинів не чинить (справжніх)?.. перший накид.
з приводу фіксацій військових злочинів - ти б на Раші зосередився, отам справжні військові злочини - але ніт, це не хайпово...
Додано: Нед 01 бер, 2026 08:59
