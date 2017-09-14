Додано: Нед 01 бер, 2026 08:36

Видео из Днепра: полицейский снимает бодикамеру и бьёт уже упакованного в бус человека. Это не эмоции. Это зафиксированный факт насилия.

Когда представитель государства сознательно снимает камеру перед применением силы — это прямое понимание противоправности своих действий. Это не перегиб. Это умышленное сокрытие преступления.

Насилие военных или сотрудников ТЦК против гражданских — это не рабочий процесс мобилизации. Это превышение полномочий, похищение человека и избиение.

С точки зрения международного права, насилие над гражданскими лицами, жестокое обращение и принуждение запрещены.

Нормы рассматривают систематические нападения на гражданских как военные преступления без сроков давности.

Если государственные структуры начинают действовать как карательные отряды — это уже не мобилизация. Это ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Вы можете удалять посты. Можете закрывать глаза.

Но если насилие становится системой, а не исключением, за это всегда наступает ответственность.

История показывает: форма меняется, власть меняется, а военные преступления ЗАФИКСИРОВАНЫ

И на трибунале потом обычно звучит одна и та же фраза: «Я выполнял приказ».

Только она давно уже не работает.