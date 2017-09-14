Бетон написав:... Я сейчас выхожу на улицу реально и рискую жизнью ...
по-перше життям ти не ризикуєш на вулиці. добре, якщо так багато Я, давай поговоримо про тебе.
припускаю, тебе більше лякає не сама армія, як твоя зміна статусу. тут такий собі маленький хазяїн життя, маєш певні статки. а в ЗСУ? звичайний солдат на найнижчому шаблі ієрархії. з початку. якщо ти такий підприємливий, то гадаю й в ЗСУ би якось просунувся. але от біда - в чоловічих колективах людина, яка так активно демонструє свій переляк - якби це м'яко сказати - не користується повагою. про це краще може розповісти Хотаб чи поточні хлопи з ЗСУ.
Ты хочешь меня пристыдить? Не получится. У меня семья и дети. Я призёр Европы, всю жизнь в спорте и мужских коллективах. Я никому ничего уже не доказываю. Мне плевать на низкий стату в ЗСУ и не волнует чьё-то уважение в интернете. От кого? Речь вообще не про страх. Речь про закон и справедливость.
Я всю жизнь жалею слабых. А ты слабый?
Давай поговорим о тебе. В тебе есть что-то от человека?
Часом ви мені нагадуєте "долярчика " ..... у того несподівана акубаротравма з,явилась , а ви вже призер Европи ... скоріше це нагадує інше .... ....бажаєте я вам нагадаю що і як ви "пиз...лі" про вашу сімью , починаючі з двох синів і вашу маму у Варшаві ?
Shaman написав:ви коли народилися? митниця напевне завжди так працювала...
Та й в освіті за Лісового твориться повний ппц, гірше ніж за Табачника.
А можно хоть в трех словах ? Мне этот министр запомнился неоднократным изменением правил поступления в аспирантуру в 2024м уже по ходу игры. Когда первые абитуриенты уже написали ЕВИ (вчера) а назавтра узнали о повышении ценза.
Та всі зміни відбуваються "на льоту" і "заднім числом". Приклад прям зараз: роблять перереєстрацію всіх фахових видань ("мурзілок"). Реєстрація онлайн триває з 01.02.2026, але станом на сьогодні реєстрацію для іноземних членів редколегії (в яких нема Дії чи укр. банку для ідентифікації особи) не зробили.
Про ПП/НПП написав на минулій сторінці.
Про те, як в ручному режимі виділяють університетам кількість місць в аспірантурі навіть писати не хочу нічого, бо не маю точних даних.
Shaman написав: ти не перекручуй свідомо - я не кажу, що корупцію подолали (а її ніде в світі не подолали), але її масштаби значно зменшилися
масштаби корупції значно зросли і корупцією просякнута країна наскрізь. Крадуть нагло, нє стєсняясь нікого. В них і слово спеціальне є -хуцпа. Які гроші зараз збираються бусифікацією?
постійно кажеш, що корупція зросла, але навіть прикладів не наводиш, окрім ТЦК. кажи далі, але це не так. вже й антисемітські натяки з'явились. ти ж класичний чорносотенець - як такі на Буковині могли з'явитися?
а по ТЦК - скільки з форумчан порішали? й ще поки ніхто не поскаржився. але так, корупція в ТЦК - це сильно деморалізуючий фактор. який звісно розганяють в ІПСО.
Міністр спійманий плагіатор та і знімався в постановочних кадрах у військовій формі. А щодо освіти, то (Чернишов):
Від багатьох знайомих викладачів чую саме такий розклад, по факту студенти давним-давно злиняли, але університети, щоб не втрачати кошти, йдуть на всякі компроміси, що нібито дозволяє їх рахувати в числі студентів. На найближче майбутнє треба розуміти, що реальний мобілізаційний ресурс значно нижчий, ніж на папері. Це звичайно не МОН крайній, але і МОН активно підігрує.
Дюрі-бачі написав:... А от стосовно корупції, то починаючи з 2024 побудували "вертикалі" (слава Богу що поки не на всіх факультетах), коли викладач збирає з групи студентів, потім передає значну частину зібраного декану, той - частину проректору, а далі не знаю, але є підозра, що частина йде в Київ... Таке востаннє було за часів Табачника. І почались вони будуватись в 2024 році, разом зі змінами правил вступу.
оце я поцікавлюсь, але маю великі сумніви. це більше ініциатива на місцях - й можливо пов'язана саме з тим, що є певна кількість студентів, які не вчаться, а просто рахуються...
Влада на місцях не мінялась 10 років, і перші 8 з них досить активно боролась проти корупції, і тих, хто "наглів" як мінімум звільняли, а максимум - здавали поліції. А потім влада на місцях раптово стала за... Звісно все це було без ініціативи зверху. І це дуже дивно співпало в часі з тим, що багато питань фінансування, об'єднання університетів, визначення кількості місць в аспірантурі перейшли в "ручний режим". Ключова зміна, яка мені категорично не подобається і в якій я точно не буду брати участь це перехід від "десь хтось заплатив за те, щоб здати екзамен" до "зібрати по Х$ з усієї групи і навіть якщо знаєш то не здаш без грошей"
