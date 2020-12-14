|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:44
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Виїзд щоб не бачити усе це і насолоджуватися вільною країною, яка надасть захист Бетону навіть при умові військової агресії ) навіщо страждати кожен день якщо кеш на руках? )))
Пока куплю инвалидность, надену вышиванку и буду поддерживать войну до кордонів 91 го. Поїду на море
Як вам план?
Ну що, візьмете мене в свій табір диванних воїнів?
Спочатку зробіть, бо як ви і Франт боритеся ми бачимо. Язиком на форумі. КПД більшість знає. Нульова. Ви ж і далі впендьрите 98тис$ і знов ці фантомні болі, і без вишиванки на морях і інвалідності, не серьозно...)
stm
