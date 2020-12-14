RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12732127331273412735
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 12:44

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Виїзд щоб не бачити усе це і насолоджуватися вільною країною, яка надасть захист Бетону навіть при умові військової агресії ) навіщо страждати кожен день якщо кеш на руках? )))

Пока куплю инвалидность, надену вышиванку и буду поддерживать войну до кордонів 91 го. Поїду на море
Як вам план?
Ну що, візьмете мене в свій табір диванних воїнів?

Спочатку зробіть, бо як ви і Франт боритеся ми бачимо. Язиком на форумі. КПД більшість знає. Нульова. Ви ж і далі впендьрите 98тис$ і знов ці фантомні болі, і без вишиванки на морях і інвалідності, не серьозно...)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12732127331273412735
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2538, 2539, 2540
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25390 17594890
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2026 09:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6907489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 103772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10868)
01.03.2026 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.