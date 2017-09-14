|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:32
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Тобі люди які в темі кажуть що корупція зросла,
ИМХО проблема не в кількості корупції, а в тому, що її почали будувати зверху.
ЕШБ: почни з себе
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:40
Shaman написав: Бетон написав: Бетон написав:
Я сейчас выхожу на улицу реально и рискую жизнью
по-перше життям ти не ризикуєш на вулиці. добре, якщо так багато Я, давай поговоримо про тебе.
припускаю, тебе більше лякає не сама армія, як твоя зміна статусу. тут такий собі маленький хазяїн життя, маєш певні статки. а в ЗСУ? звичайний солдат на найнижчому шаблі ієрархії. з початку. якщо ти такий підприємливий, то гадаю й в ЗСУ би якось просунувся. але от біда - в чоловічих колективах людина, яка так активно демонструє свій переляк - якби це м'яко сказати - не користується повагою. про це краще може розповісти Хотаб чи поточні хлопи з ЗСУ.
Ты хочешь меня пристыдить? Не получится.
У меня семья и дети. Я призёр Европы, всю жизнь в спорте и мужских коллективах. Я никому ничего уже не доказываю.
Мне плевать на низкий стату в ЗСУ и не волнует чьё-то уважение в интернете. От кого?
Речь вообще не про страх.
Речь про закон и справедливость.
Я всю жизнь жалею слабых. А ты слабый?
Давай поговорим о тебе. В тебе есть что-то от человека?
я тобі що батько, щоб тебе соромити? яка там повага в інеті, коли ти розмазуєш шмарклі по монітору?
я бачу, що ти став частіше про призера згадувати. 200 кг вижав - молодець
я стільки не можу, я й 100 не жав - й що?
я бачу, що жалієш. а як себе жалієш - як нікого іншого...
хочеш про мене проговорити? що саме? ти краще скажи, як проводити мобілізацію в державі, на яку напали, а воювати ніхто не хоче, скільки б ваги не вижимає...
Мне не нужно, чтобы ты меня стыдил. И не нужно твоё «одобрение».
Про призёра я упоминаю не для понтов, а чтобы вы перестали лепить из меня образ запуганного нытика. Я свою конкурентоспособность и характер давно доказал — не в комментариях.
Ты говоришь, что я себя жалею. Нет. Я просто не путаю храбрость с бездумностью.
Теперь к главному.
Ты спрашиваешь, как проводить мобилизацию?
По закону.
Прозрачно.
Без избирательности.
Без касты «недоторканних».
Без насилия на улицах.
Не знаете как? Уходите к чертям собачьим. Придут те, кто знает.
Твоего зеленского насильно тянули в президенты? федорова насильно поставили министром? А??? Они пришли с лозунгами что всё знают!
А когда людей хватают, унижают и при этом рассказывают про «сором» — это не мобилизация. Это управленческий провал
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:42
stm написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
«Квантовий стрибок від Росії». Тарас Кицмей про те, що мотивує людей повертатись, а великий капітал — повірити в Україну[/url]
Це можливо тільки за наявності залізобетонних гарантій безпеки. А їх поки наша влада не не може і не дуже хоче отримати.
Он москалі хочуть отримати Донбас без бою і тому пропонують Трампу сотні мільярдів.
Але Трамп не може це вирішувати. Як я думаю, вже розвідка із космосу надається не пентагоном. Залишились ракети Петріот... Трамп розпочав війну на близькому сході, але не виграв наразі, а воно прям неочікувано для нього. Іран атакував ОАЕ, Саудів, Сирію, Йорданію, Кувейт...
далі БТС щодо Ірану
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:43
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
масштаби корупції значно зросли
і корупцією просякнута країна наскрізь. Крадуть нагло, нє стєсняясь нікого. В них і слово спеціальне є -хуцпа.
Які гроші зараз збираються бусифікацією?
постійно кажеш, що корупція зросла, але навіть прикладів не наводиш, окрім ТЦК. кажи далі, але це не так. вже й антисемітські натяки з'явились. ти ж класичний чорносотенець - як такі на Буковині могли з'явитися?
а по ТЦК - скільки з форумчан порішали? й ще поки ніхто не поскаржився.
але так, корупція в ТЦК - це сильно деморалізуючий фактор. який звісно розганяють в ІПСО.
майже всі з форумчан порішали.
Тобі прикладів навели і по таможні і по освіті.. може пора припиняти ці реформи якщо постійно від того збільшуються побори і корупція?
Тобі люди які в темі кажуть що корупція зросла, а ти все по методичці- іпсо, деморалізуючий фактор, антисемітизм)))
Яких тобі прикладів треба?
Друг і бізнес партнер презедента Міндіч не приклад?
далеко не всі порішали - чому такий стогін Ярославни
якраз в темі я
й про ПДВ, й про інше - бо багато розмовляє, але дотичних майже немає.
Міндіч - приклад, коли дали по руках. й подивимось, чим це для президента закінчиться...
тому кажи й далі халва, але чомусь всілякі бізнеси на шмурдяках вже не працюють. рух є, й якраз це підтверджують верески корупціонерів
а що означала твоя фраза "В них і слово спеціальне є -хуцпа."?
в кого - в них?
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:45
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
«Квантовий стрибок від Росії». Тарас Кицмей про те, що мотивує людей повертатись, а великий капітал — повірити в Україну[/url]
Це можливо тільки за наявності залізобетонних гарантій безпеки. А їх поки наша влада не не може і не дуже хоче отримати.
Он москалі хочуть отримати Донбас без бою і тому пропонують Трампу сотні мільярдів.
що в світі у всіх є "залізобетонні гарантії безпеки"? он й Тайвань вже готується. тому головне - наше бажання розвиватися та щось робити, а не чекати, коли грант дадуть
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:53
Shaman написав:
що в світі у всіх є "залізобетонні гарантії безпеки"?
колега в ОАЕ вважав, що в них є гарантії США, виявилось, що за Трампа всі ці гарантії не дуже.
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:55
flyman написав:
далі БТС щодо Ірану
У України є антишахедні дрони. Нам потрібно щоб союзники США, мали їх закупки на роки. Також союзники США мають пройти за свої кошти навчання збивати цю хрінь в Україні, а Україна має за гроші надати інструкторів за можливості. Ми маємо, те що потрібно дуже багатим державам, як ОАЕ і Саудити і воно - ця потреба не зникне допоки існують Аятоли, сев.корея, орки )
ПС: наразі Іран атакував Кіпр...
Воно не зникне на Україні, проблему осі зла всі причетні США, араби притомні, Ізраїль, ЄС, а це все не Україна, має бути вирішена.
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:59
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що в світі у всіх є "залізобетонні гарантії безпеки"?
колега в ОАЕ вважав, що в них є гарантії США, виявилось, що за Трампа всі ці гарантії не дуже.
Гарантії діють. Атаки там, де їх не чекали. Тому і відповідь буде з часом там де не чекає Китай і Іран і оркостан.
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:59
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Тобі люди які в темі кажуть що корупція зросла,
ИМХО проблема не в кількості корупції, а в тому, що її почали будувати зверху.
Проблема в тому що влада залізла своєю лапою в народні горшечки і вигрібає звідти максимально, і це у всіх галузях
. Хоть депозити а хоть експорт горіхів.
именно, хто краде міліонами і мілліардами живуть спокійно і наразі
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:02
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
Иран - стратегічний партнер, це ти помилився, як робиш дуже часто в своїх оцінках. але так, натяк Раші - Мадуро не хотів домовлятися - тепер пише "чистосердечное". Аятола не хотів домовлятися - спіймав ракету. Путін теж не хоче домовлятися - так Рашу теж загонять в кам'яний вік, лише трохи по-іншому...
Оруэлл, двоемыслие. Не?
Аятола як раз хотів домовлятися.
По ядерной программе.
От ракетной отказываться не хотел.
Не хотел полностью безоговорочно выполнить все требования Трампа,т.е. не хотел капитулировать.
Вы против нашей "капитуляции", почему Иран должен?
Путин хочет пророссийскую Украину - плохо, Трамп хочет проамерикаский Иран - молодец?
Российская ракета, прилетающая в пустую украинскую школу - военное преступление, американская ракета, прилетающая в школу для девочек в Минабе с 148 погибшими, - ну, бывает.
И о "борьбе за мир" уже напоминал: "Мы будем так горячо бороться за мир, что камня на камне не оставим!"
все ж чекав, коли з'являться захисники. оце дуже цікавий приклад, чому це не одне й теж. головне, від чого має відмовитися Іран - це від ідеї знищення Ізраілю, про що він неодноразово декларував. тому яедрну й ракетну програму знищують, щоб Іран не був загрозою для Ізраілю. для кого ми були загрозою до війни? для хворого мозку путіна та його посіпак? а зараз нам так, ПОТРІБНА ракетна програма - але для захисту. це очевидна різниця, але прихильники Раші та загалом автократій оце будуть постійно перекручувати.
путін хоче проросійську Україну, яка буде її васалом. мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим. фінансування терористів Іраном - це про що? ще головна різниця - в нас влада змінюється - в Ірані вже ворок років ні. в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників? але напевне це для вас складно ЛАД, хоча насправді це дуже прості речі.
про школу - по-перше, я не вірю іранцям. коли Ізраіль влучив в автостоянку біля лікарня, там згоріло кілька машин - а вони волали - п'ятдесять загиблих. там брехня на брехні. й головне - американці якщо й влучили в школу, то це реально було випадково. а коли Раша стріляє ракетами з точністю +/-500 метрів по обласному центру - це вже трохи інше - там тема терор. але коли мова йде про Рашу ЛАД теж це не розрізняє. він чітко лише розбирається в злочинах нацистів чи США, а от в злочинах срср - взагалі ніяк. отака от куряча сліпота.
так, удар по Ірану - це порушення міжнародного права. але коли це почалося - в 2022? а пів світа робить вигляд, що не бачить, розповідає про внутрішний конфлікт? то нехай тепер не дивуються, що й іншим на це байдуже.
США та Ізраіль не розповідають - це не ми, це зелені чоловічки. теж важлива різниця - коли люди готові відповідати за свої вчинки, а не брехати...
камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює - не плутай ЛАД
