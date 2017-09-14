Додано: Нед 01 бер, 2026 13:02

ЛАД написав: Shaman написав: ..........

Иран - стратегічний партнер, це ти помилився, як робиш дуже часто в своїх оцінках. але так, натяк Раші - Мадуро не хотів домовлятися - тепер пише "чистосердечное". Аятола не хотів домовлятися - спіймав ракету. Путін теж не хоче домовлятися - так Рашу теж загонять в кам'яний вік, лише трохи по-іншому... ..........Иран - стратегічний партнер, це ти помилився, як робиш дуже часто в своїх оцінках. але так, натяк Раші - Мадуро не хотів домовлятися - тепер пише "чистосердечное". Аятола не хотів домовлятися - спіймав ракету. Путін теж не хоче домовлятися - так Рашу теж загонять в кам'яний вік, лише трохи по-іншому...

Shaman написав: а де наші прихильники домовлятися. вони звісно скажуть, що в Ірану немає іншого виходу - треба терміново домовлятися?

«Краще б вони цього не робили». Трамп відповів Ірану, який погрожує найбільш потужною наступальною операцією в історії

«Іран щойно заявив, що вони вдарять дуже сильно сьогодні. Сильніше, ніж будь-коли раніше. Краще б вони цього не робили», — підкреслив президент США у своєму повідомленні.



Трамп зазначив, що в іншому разі по Ірану буде завдано удару такої сили, «якої ніхто ніколи не бачив». а де наші прихильники домовлятися. вони звісно скажуть, що в Ірану немає іншого виходу - треба терміново домовлятися?

Оруэлл, двоемыслие. Не?

Аятола як раз хотів домовлятися.

По ядерной программе.

От ракетной отказываться не хотел.

Не хотел полностью безоговорочно выполнить все требования Трампа,т.е. не хотел капитулировать.

Вы против нашей "капитуляции", почему Иран должен?

Путин хочет пророссийскую Украину - плохо, Трамп хочет проамерикаский Иран - молодец?

Российская ракета, прилетающая в пустую украинскую школу - военное преступление, американская ракета, прилетающая в школу для девочек в Минабе с 148 погибшими, - ну, бывает.

И о "борьбе за мир" уже напоминал: "Мы будем так горячо бороться за мир, что камня на камне не оставим!" Оруэлл, двоемыслие. Не?Аятола як раз хотів домовлятися.По ядерной программе.От ракетной отказываться не хотел.Не хотел полностью безоговорочно выполнить все требования Трампа,т.е. не хотел капитулировать.Вы против нашей "капитуляции", почему Иран должен?Путин хочет пророссийскую Украину - плохо, Трамп хочет проамерикаский Иран - молодец?Российская ракета, прилетающая в пустую украинскую школу - военное преступление, американская ракета, прилетающая в школу для девочек в Минабе с 148 погибшими, - ну, бывает.И о "борьбе за мир" уже напоминал: "Мы будем так горячо бороться за мир, что камня на камне не оставим!"

все ж чекав, коли з'являться захисники. оце дуже цікавий приклад, чому це не одне й теж. головне, від чого має відмовитися Іран - це від ідеї знищення Ізраілю, про що він неодноразово декларував. тому яедрну й ракетну програму знищують, щоб Іран не був загрозою для Ізраілю. для кого ми були загрозою до війни? для хворого мозку путіна та його посіпак? а зараз нам так, ПОТРІБНА ракетна програма - але для захисту. це очевидна різниця, але прихильники Раші та загалом автократій оце будуть постійно перекручувати.путін хоче проросійську Україну, яка буде її васалом. мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим. фінансування терористів Іраном - це про що? ще головна різниця - в нас влада змінюється - в Ірані вже ворок років ні. в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників? але напевне це для вас складно ЛАД, хоча насправді це дуже прості речі.про школу - по-перше, я не вірю іранцям. коли Ізраіль влучив в автостоянку біля лікарня, там згоріло кілька машин - а вони волали - п'ятдесять загиблих. там брехня на брехні. й головне - американці якщо й влучили в школу, то це реально було випадково. а коли Раша стріляє ракетами з точністю +/-500 метрів по обласному центру - це вже трохи інше - там тема терор. але коли мова йде про Рашу ЛАД теж це не розрізняє. він чітко лише розбирається в злочинах нацистів чи США, а от в злочинах срср - взагалі ніяк. отака от куряча сліпота.так, удар по Ірану - це порушення міжнародного права. але коли це почалося - в 2022? а пів світа робить вигляд, що не бачить, розповідає про внутрішний конфлікт? то нехай тепер не дивуються, що й іншим на це байдуже.США та Ізраіль не розповідають - це не ми, це зелені чоловічки. теж важлива різниця - коли люди готові відповідати за свої вчинки, а не брехати...камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює - не плутай ЛАД