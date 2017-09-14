|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:12
fox767676 написав:
Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм
Ні, зовсім не нагадує. США може елементарно "вийти" з Ірану і сказати що цілі виконані. Хоч завтра. І я впевнений що вона так і зробить не залежно від "результатів спецоперації".
РФ так не могла.
andrijk777
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:22
Терміново! Дмітрій Мєдвєдєв заявив: якщо Ізраїль і США не перестануть бомбити Іран, то він завтра з самого ранку акцентовано займеться Фінляндією. «Гарантирую, что к полудню её уже не будет, будто и не было!», — заявив він. «Я справлюсь с этой задачей единолично! Пеняйте на себя!». — додав він.
Wirująświatła
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:30
Hotab написав:
Тепер найголовніше: що з цього Україні.
На мою думку, для нас це абсолютний джекпот. Іран - це ключова шестірня у машині російського терору. Вони клепають "Шахеди", які летять на наші міста, і передають Москві балістику та технології. Фізичне знищення іранського військово-промислового комплексу означає, що російська логістика (через Іран іде величезний потік поставок в РФ підсанкційних товарів) одномоментно втрачає свого головного донора.
Як завжди ви(чи автор цього) видає бажане за дійсне.
Іран вже давно не клапає Шахеди для РФ в відчутних кількостях, а технології він вже усі віддав.
Ніяких логістичним хабом для обходу санкцій Іран не є. Ось цитата:
За оцінками деяких експертів, 86 % всіх санкційних поставок РФ проходять через три основні вузли — Туреччину, ОАЕ та Китай, причому Іран у цьому контексті згадується рідше й не займає провідного місця.
Для України це безумовно плюс, але не якийсь особливий. Тим більше ще не відомо хто там прийде до влади в Ірані.
Але є і мінуси - Україні менше дістанеться ракет/ПВО, увага до України ще більше падає. Можливо ці мінуси мізерні.
andrijk777
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:32
Wirująświatła написав:
Терміново! Дмітрій Мєдвєдєв заявив: якщо Ізраїль і США не перестануть бомбити Іран, то він завтра з самого ранку акцентовано займеться Фінляндією. «Гарантирую, что к полудню её уже не будет, будто и не было!», — заявив він. «Я справлюсь с этой задачей единолично! Пеняйте на себя!». — додав він.
Ну бухає людина.
Що тут термінового? Швидку для нього визвуть, не переживайте.
andrijk777
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:34
andrijk777 написав: fox767676 написав:
Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм
Ні, зовсім не нагадує. США може елементарно "вийти" з Ірану і сказати що цілі виконані. Хоч завтра. І я впевнений що вона так і зробить не залежно від "результатів спецоперації".
РФ так не могла.
Які цілі виконані ? Довели до іннсульту 87 річного дідуся ? Сплотили іранців навколо прапора?Іранський режим був відносно ліберальний а тепер може "кндрізуватися" Це теж схоже на українські наслідки.
fox767676
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:55
prodigy написав:
......
после смерти х... : он любил историю, играл одним пальцем на фортепьяно, был "частично" культурным (тяжелое детство в подворотне питера)
вы уже начинаете лить тут крокодильи слезы,
а Гитлер рисовал пейзажи, имел потенциал в искустве
BIGor написав:ЛАД
Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне
Да что ж здесь все такие простые!
Вроде все с верхним образованием.
Или кроме знаний русского мата ничего не осталось?
В предыдущем посте специально написал, чтобы было ясно: "Всё это не отменяет реакционности иранского режима."
Никаких "крокодильиз слез" и ни от кого не "в захваті".
Но у нас (да и не только у нас) привыкли принижать врага. А это лишнее.
Никогда не интересовался его личностью и практически ничего о нём не знаю.
Но человек, сумевший почти 37 лет управлять не самой простой страной и не с самыми плохими результатами (приводил данные - по ВВП(ППС) на душу то же, что Украина, при этом достаточно сильная и неплохо вооружённая армия), наверное, чего-то стоит.
ЛАД
Додано: Пон 02 бер, 2026 01:08
Shaman написав: Banderlog написав:
Трамп молодець. Сша це вигідно.
А євреї знайшли на свої голови пригоду...
Вбили діда який і так скоро б помер та 150 школярок.
Наступного разу "превентивний" удар нанесе іран.
суцільні штампи.
як це вигідно США?
ти вже скільки разів написав про цих школярок? щось коли в Україні вбивали таку кількість людей, чомусь мовчав... до того ж інфо від людей - для яких збрехати, як дихати, тому почекаю підтвердження від достовірних джерел (або спростування). .
коли росія вбила такуж кількість дітей як ізраель?
Ти здивуєшся но європа теж в значній своїй частині антисіоністська. і в британії і в франції зараз проти євреїв будуть масові виступи.
Banderlog
Додано: Пон 02 бер, 2026 01:17
ЛАД написав:
Да что ж здесь все такие простые!
Вроде все с верхним образованием.
Нема тут простих. Вони ретранслюють пропаганду а пропаганда розрахована на самий примітивний склад розуму.
От приміром скільки шамана мордой в факти не макай він всеодно буде розказувати що після майдану побороли корупцію.
Це стовп їх пропаганди) чи розуміє він, що ніякий шмурдяк не побороли? І що корупція стала централізована? Понятно ж розуміє, бо він ж не в вакуумі живе. Але продовжує гнути своє.
Banderlog
Додано: Пон 02 бер, 2026 01:34
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
И о "борьбе за мир" уже напоминал: "Мы будем так горячо бороться за мир, что камня на камне не оставим
!"
це про СССР
добре ж в вас закарбувались радянські лозунги
я це пам"ятаєте?
Я все смогуя клятвы не нарушу
Своим дыханьем землю обогрею.
Ты только прикажи — и я не струшу
Товарищ Время,Товарищ Время!
Ты только прикажи — и я не струшу,
Товарищ Время!
Я снова поднимаюсь по тревоге
И снова бойтакойчто пулям тесно.
Ты только не взорвись на полдороге
Товарищ Сердце,Товарищ Сердце!
Ты только не взорвись на полдороге,Товарищ Сердце!
В большом дыму и полночии полдни
А я хочу от дыма их избавить.
Ты только всепожалуйста запомни
Товарищ Память,Товарищ Память!
Ты только всепожалуйста запомни
Товарищ Память!
Помню.
А нам сегодня это не подходит?
вам підійде, мені НІТ
Интересно, что вам здесь не подходит?
Не нужно помнить то, что происходит сегодня?
Росс. агрессию, войну?
Боюсь, мои внуки вряд ли скоро забудут звуки тревоги, под которые проходит их детство.
Насчёт "Не струшу" не мешало бы помнить многим сегодняшним украинцам, которые всеми силами отбиваются от службы в армии.
Или не нравится: "я клятвы не нарушу"? А надо нарушать?
Да и "не взорвись на полдороге Товарищ Сердце" тоже актуально для многих мобилизованных при сегодняшних ВЛК.
Да и всё остальное.
Так что всё более чем подходит к сегодняшнему лню.
Разве что вас не устраивает слово "Товарищ". Ну, это уже мелочь.
ЛАД
Додано: Пон 02 бер, 2026 01:56
Banderlog написав: ЛАД написав:
Да что ж здесь все такие простые!
Вроде все с верхним образованием.
Нема тут простих. Вони ретранслюють пропаганду а пропаганда розрахована на самий примітивний склад розуму.
От приміром скільки шамана мордой в факти не макай він всеодно буде розказувати що після майдану побороли корупцію.
Це стовп їх пропаганди) чи розуміє він, що ніякий шмурдяк не побороли? І що корупція стала централізована? Понятно ж розуміє, бо він ж не в вакуумі живе. Але продовжує гнути своє.
С шаманом как раз всё понятно.
Он откровенный пропагандист.
Для него "революція гідності" м всё, что за ней последовало, это святое.
Любое действие США, даже если оно явно незаконно по его же признанию, в любом случае правильно и оправданно. Законы действительны для всех, кроме США.
"Вьетнам был давно".
Да и вообще, всё, что было до его рождения, это "седая старина", о которой не надо вспоминать. Кроме Гулага.
Ирак тоже не аргумент, хотя обвинения, которыми обосновывалась необходимость свержения, оказались ложными.
Но остальные, вроде, не пропагандисты (почти все).
Если они и ретранслируют пропаганду, то, похоже, потому что именно такие "простые", что поверили в неё.
ЛАД
