Xenon написав:prodigy написав:HotabМоскві доведеться шукати нових посередників, що здорожчує барель настільки, що профіт від продажу прагне до нуля.
немає логіки- дорогий барель-великий профіт до рф
перформанс від США/Ізраїлю в процесі: не думаю, що США мають інтерес зруйнувати портову інфраструктуру Ірану, навіщо?
якщо вдасться змінити режим-нова влада може бути дуже лояльною до США/Ізраїлю і буде робити їм персональні дисконти на нафту як вдячність
Не вдасться замінити режим в Ірані
США розраховували що народ Ірану вийде і підтримає їх атаки, а виявилосявсе навпаки.
Десь вже таке бцло, в 2022 році, коли думали що їх із квітами будуть зустрічати так і тут
Допоки є можливість в любий момент сказати: "целі достігнути: денуклізація, дехоменізація, вотевер", то аналогій з "Київ за три дні" не проглядаються (як і Каракас за три дні).