Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:59

вотевер

  Xenon написав:
  prodigy написав:Hotab

Москві доведеться шукати нових посередників, що здорожчує барель настільки, що профіт від продажу прагне до нуля.


немає логіки- дорогий барель-великий профіт до рф

перформанс від США/Ізраїлю в процесі: не думаю, що США мають інтерес зруйнувати портову інфраструктуру Ірану, навіщо?
якщо вдасться змінити режим-нова влада може бути дуже лояльною до США/Ізраїлю і буде робити їм персональні дисконти на нафту як вдячність

Не вдасться замінити режим в Ірані
США розраховували що народ Ірану вийде і підтримає їх атаки, а виявилосявсе навпаки.
Десь вже таке бцло, в 2022 році, коли думали що їх із квітами будуть зустрічати так і тут

Допоки є можливість в любий момент сказати: "целі достігнути: денуклізація, дехоменізація, вотевер", то аналогій з "Київ за три дні" не проглядаються (як і Каракас за три дні).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Любое действие США, даже если оно явно незаконно по его же признанию, в любом случае правильно и оправданно. Законы действительны для всех, кроме США.
А може перефразуємо на
Будь-яка дія США, яка викликана загрозою для світопорядку , і яка направлена на забезпечення безпеки світопорядку - є ПРАВИЛЬНОЮ і доцільною.

Тому
Знищення режимів(педерація, венесуела, іран, куба,північна корея. китай) які створюють своїми діями хаос - є правильними і проводяться ЗАРАДИ УСЬОГО СВІТУ .

ПС
якось дивно слухати миротворця лада..
Якщо педерація порушила все і вся - то її змусили і нЄ всьО тАк АднАзнАчнА
А якщо США вибивають зуби посіпакам педерації - то треба зібратись і обговорити права США на ці дії..
А може нехай спочатку плєшивому зуби повибивають , яо в пяту точку засунуть - а потім вже й поговоримо про те якими законами треба було керуватись визначаючи кут і глибину заливання розплавленого свинця у глотку кровопивці.
budivelnik
Аватар користувача
 
