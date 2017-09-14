|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 11:44
Так аргументацію ви тут трохи відрізали від цільної цитати. Може так вам вона в шорі відображається..
Додано: Пон 02 бер, 2026 11:57
Slon_Nosov написав: Wirująświatła написав:
По данным нового социологического исследования центра Ipsos, Владимир Зеленский занял четвёртое место в рейтинге доверия с показателем 49%. Лидером по уровню доверия назван Валерий Залужный — 63%, далее следуют Александр Усик (56%) и Кирилл Буданов (55%).
.......
Країна невиліковна....
Та й взагалі можна вже міняти планету, з цією все зрозуміло...
Название центра вызывает сомнение в результатах.
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:00
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:12
prodigy написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...........
по ТББ - то ви напевне вже не пам'ятаєте - найбільша кількість жертв припало, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли - церковники, як не дивно
.........
Пам'ятаю.
А вот вы, видимо, забыли, что резня, устроенная Антоном - Руматой, никак не предотвратила и не уменьшила "кількість жертв, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли".
Вы уверены, что так же не получится
в результате нынешних иранских событий?
ні, не думаю.
мож е кончать 200-300 найбільш реакційних муфтієв,
і катів які катували людей у в'язницях
В данном случае роль Руматы, вроде, играют США.
"реакційні муфтії" с КВИРом - дон Рэба с его штурмовиками.
А масса жертв может быть, если люди, которых Трамп призывает "выйти на улицы" и свергнуть власть аятолл, послушают его, но не получив от него никакой поддержки, кроме бомбёжек, будут разгромлены как в прошлом году. Сегодня, в условиях войны это может быть очень кроваво и будет оправдано как "уничтожение врагов нации, помогающих внещним врагам".
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:21
ЛАД написав:
А масса жертв может быть, если люди, которых Трамп призывает "выйти на улицы" и свергнуть власть аятолл, послушают его, но не получив от него никакой поддержки, кроме бомбёжек, будут разгромлены как в прошлом году.
Труси-Хрестик
1 Так США має вводити війська щоб допомогти протестуючим чи мають спочатку в ООН отримати мандат?
2 Якщо США не введуть - то це вони правильно поступили і не вмішуються у внутрішні справи -чи не правильно
3 Якщо айятоли будуть вбивати то це вина айятол чи США
4 Якщо США допоможуть , але в процесі допомоги аятоли все одно вбють якусь кількість населення-це вина США ?
І таких питань -цще десяток..
Тому
лад, ти за те щоб Харків стерли з лиця землі, поки США будуть отримувати дозвіл від ООН нам допомогти а агресор педерація в цьому ж ООН буде використовувати право ВЕТО
Чи все таки США добре зробили що нам підсобили грошима і зброєю не дочікуючись поки офіційні органи світу приймуть таке рішення.
Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
АндрейМ написав: Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні
. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
Немає такої проблеми, не звиздіть. Є проблема, що не хочуть захищати Україну від ворога. Ця проблема вирішується.
fler написав:
Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні[/b].
Немає такої проблеми, не звиздіть. Є проблема, що не хочуть захищати Україну від ворога. Ця проблема вирішується.
Що ви маєте на увазі під Україною? Якщо державу то проблема не вирішується. Багато хто не бачив свого майбутнього в Україні і до війни. Після початку держава не стала привабливіша для проживання. Охочих воювати 4 роки нема.
