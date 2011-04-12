RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
ПДР України

ПДР України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 10:48

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Вот не умеете вы ездить. Нафига вы сегодня все выперлись на дорогу? Не умеешь ты ездить, ну сиди же ты тупоголовая(ый) дома
тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка

а евакуатори до речі банкують

зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна

E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???

важнее резина и прокладка не тупая
я в любую погоду віезжал по Карла Хибкнехта поворачивая ч Чкалова, на моноприводе
Vadim_
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:37


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5411
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:52

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:
  kingkongovets написав:тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка

а евакуатори до речі банкують

зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна

E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???

важнее резина и прокладка не тупая
я в любую погоду віезжал по Карла Либкнехта поворачивая с Чкалова, на моноприводе
Vadim_
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:56

Vadim_
А в такую погоду как была сеголня утром и 7го февраля, в прошлую субботу, да на заднем приводе, и без рывка с места(с трамвайных путей)?
А лучше с высадкой пассажиров на входе на быв.Троицкий.
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5698
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 10:50

Дороги

🔴Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, – Свириденко

За словами премʼєрки, насамперед ремонтуватимуть стратегічні маршрути — для оборонної логістики, життєзабезпечення громад і роботи критичної інфраструктури

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31708
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 21:06

  барабашов написав:Vadim_
А в такую погоду как была сеголня утром и 7го февраля, в прошлую субботу, да на заднем приводе, и без рывка с места(с трамвайных путей)?
А лучше с высадкой пассажиров на входе на быв.Троицкий.

я не на маршруткеводитель , нормальная резина и хорошая прокладка (я)меня всегда вывозили по грёбаной КЛ
Vadim_
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:39

Юлія Свириденко - прем’єр-міністерка України

В Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування.

Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів. Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови. У першу чергу це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах.

Наразі залучено понад 140 бригад — це майже 1000 працівників.
Уряд надалі буде збільшувати обʼєми ремонтів доріг та фінансування.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5411
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторинок України 1 ... 17, 18, 19
tobias » Вів 12 кві, 2011 15:16
184 78570
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 вер, 2016 15:29
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (107)
02.03.2026 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.