До чого тут я? Євреї вбили того хто домовився попереднього разу. І вбили його сімю . Навіть півторарічну внучку. Тому ті хто зараз прийшли до влади в ірані, на поступки не підуть. Що тобі іще не ясно? Хіба я писав що жалію іранців?
До чого тут я? Євреї вбили того хто домовився попереднього разу. І вбили його сімю . Навіть півторарічну внучку. Тому ті хто зараз прийшли до влади в ірані, на поступки не підуть. Що тобі іще не ясно? Хіба я писав що жалію іранців?
Тому ті хто зараз прийшли до влади в ірані, на поступки не підуть.
операція триває і Трамп скзав , що ми ще не починали(с)(снарядів і ракет вистачить на 4-5 тижнів). припускаю, що ті хто сьогодні тимчасово при владі мають шанс не дожити до кінця тижня. То про яку непоступливість мова?
я тільки за те, щоб операція EPIC FURY скінчилась як найшвидше, бо спекулянти вже почали піднімати ціну на пальне , провокують що сво трампа буде мати вплив на національну валюту (гривня буде слабшати)
c 4хвилини-трафік в Гормузську протоку зник, сотні танкерів чекають в районі Арабского моря і також на рейді Кхор Факану
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 02 бер, 2026 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:............ Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс. скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками. Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?
вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку
російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?
чого ти не згадуєш наших вбитих дітей і жінок, байдуже?
За наших вбитих и живых дітей і жінок Banderlog не згадує, а воюет уже почти 4 года. В отличие от большинства здесь присутствующих, в т.ч. вас и меня. Поэтому у меня лично к Banderlog"у претензий и упрёков нет. А у вас и всяких шаманов совести хватает.
ЛАД написав:... Но человек, сумевший почти 37 лет управлять не самой простой страной и не с самыми плохими результатами (приводил данные - по ВВП(ППС) на душу то же, что Украина, при этом достаточно сильная и неплохо вооружённая армия), наверное, чего-то стоит.
за такими критеріями й гітлер чогось вартий - за кілька років створив армію, що захопила пів-Європи. й відношення до хаменеї має бути відповідне - власне народ цей продемонстрував...
upd й нагадую, знову забули, підприємницький талант - холдинг на багато мільярдів не кожен створить. хоча майже за сорок років...
В отличие от Гитлера Иран пока что никого не захватывал. А если бы Гитлер не начал "захоплювати пів-Європи", а сидел бы у себя в Германии, ограничившись аншлюссом Австрии и захватом Чехословакии, то неизвестно, как бы его сегодня оценивали. "власне народ цей продемонстрував" - який народ? Я тут приводил немного цитат об отношении к его убийству. Надеюсь, вы видели, если не удалили. Если надо, могу для вас поискать и ещё. Но вы почему-то уверены, что весь Иран на радостях пляшет. Не понятно, откуда у вас такие сведения. И вы ещё что-то там пишете о зашоренности.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 02 бер, 2026 19:14, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Как ты не замечаешь преступлений РФ, о которых молчат номерной Фокс, Бандерлог
О преступлениях врага пусть говорят военные прокуроры, бойцы информационного фронта или терпилы по жизни. Ты вторая или третья категория? Ты пытаешься прививать комплекс жертвы, что контрпрордуктивно Или иди в зсу и убивай врага как бандерлог с сашакбл, или что-то делай реально полезное для страны или хотя бы для себя не мешая другим. Идет война и такие как ты сначала демонстрируют дух незламности, а потом скулят что, оказывается, на войне убивают.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 02 бер, 2026 19:15, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:а ось і свіжа боржниця з неоплатним боргом
Сьогодні скористалась державною програмою «Скринінг здоров’я 40+». б***, мені 40+....
Чесно? Йшла з очікуванням, що це буде щось більш прикладне: перевірити ШКТ, зробити УЗД, піти до гінеколога чи мамолога — щось, що реально дає відповіді.
По факту отримала:
вагу, зріст, обхват талії (які я і так знаю), тиск, пальпацію живота, послухали серденько, легені, перевірили набряки ніг, горло, язик і 26 питань про ментальне здоров’я.
Поки що висновок такий: мені рекомендована консультація психіатра і, можливо, терапія з антидепресантами.
(Хоча, якщо чесно — хто сьогодні в Україні “ок” з менталкою?)
У понеділок ще здаю аналізи — попередньо з серцем все виглядає нормально.
Враження змішані.
З одного боку — добре, що держава взагалі думає про профілактику. З іншого — дуже хочеться, щоб під словом “скринінг” ми розуміли не лише рулетку і опитник, а щось, що реально допомагає знайти проблеми до того, як стане пізно.
Аааааа. Це куштує 2000. Я в ах@ї.
А що має бути на 2 тисячі?? Інплантів повний рот, якщо теж без «фетішу емаль здирати зубною щіткою»?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 02 бер, 2026 19:18, всього редагувалось 1 раз.