Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:15

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..

Не знает, как реагировать?
Ввязались США, но Европа ближе к месту событий.

Эта война похоронит политический статус рыжего. Осенью ему на выборах ничего не светит.
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 12:56

  Hotab написав:Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..

гадаю вони в одній упряжці - тому на крос-курс це не сильно впливає...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 13:18

Сибарит

там ни шекель, ни дирхам, ни саудовский риал не падает.
походу всем пофиг) пока что

иранские бомбежки ракетами бессмысленны, кроме как обычный терроризм, на нефтепромышленность они никак не повлияли пока. и вряд ли серьезно повлияют
пока риски транспортировки сохраняются, ну да это временно. решат быстро, думаю, амеры совместно с чвк на деньги стран залива возьмут пролив под контроль, а Ирану к тому времени будет не до этого.
smdtranz
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:42

Олександр Паращій - керівник аналітичного відділу Concorde Capital

Отже, тепер цілком офіційно – із меморандуму МВФ.
Сума очікуваних позик від МВФ за новою програмою EFF (2026-2029) підозріло близька до суми зобов’язань із виплат Україною на користь МВФ протягом тих самих років.

Але з урахуванням того, що ми ще платитимемо проценти за новими кредитами, то за наступні чотири роки ми заплатимо на користь МВФ більше, ніж отримаємо. В кращому разі на 1,13 млрд доларів більше.

Зображення
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 16:46

  Ірина_ написав:Олександр Паращій - керівник аналітичного відділу Concorde Capital
Але з урахуванням того, що ми ще платитимемо проценти за новими кредитами, то за наступні чотири роки ми заплатимо на користь МВФ більше, ніж отримаємо. В кращому разі на 1,13 млрд доларів більше.

Очень важно употребление слова "заплатимо", а не "планируется заплатить". Кто берётся запомнить это обещание и через 4 года проверить? :wink: Кстати, что товарищ ставит на кон, если не выполнит?
moveton
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так а що там, куди євра котиться?))
А то треба продати кілька тисяч USDT, то що, пора?
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:26



Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 20:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А вы знали ? что
Объем денежной массы M2 в Китае составляет 50,8 триллионов долларов США, что на 66% больше, чем объем денежной массы M2 в США.

Зображення
Игорь
