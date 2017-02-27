Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:15
Сибарит написав: Hotab написав:
Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..
Не знает, как реагировать?
Ввязались США, но Европа ближе к месту событий.
Эта война похоронит политический статус рыжего. Осенью ему на выборах ничего не светит.
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:56
Hotab написав:
Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..
гадаю вони в одній упряжці - тому на крос-курс це не сильно впливає...
Додано: Пон 02 бер, 2026 13:18
Сибарит там ни шекель, ни дирхам, ни саудовский риал не падает. походу всем пофиг) пока что иранские бомбежки ракетами бессмысленны, кроме как обычный терроризм, на нефтепромышленность они никак не повлияли пока. и вряд ли серьезно повлияют пока риски транспортировки сохраняются, ну да это временно. решат быстро, думаю, амеры совместно с чвк на деньги стран залива возьмут пролив под контроль, а Ирану к тому времени будет не до этого.
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:42
Олександр Паращій
- керівник аналітичного відділу Concorde Capital
Отже, тепер цілком офіційно – із меморандуму МВФ.
Сума очікуваних позик від МВФ за новою програмою EFF (2026-2029) підозріло близька до суми зобов’язань із виплат Україною на користь МВФ протягом тих самих років.
Але з урахуванням того, що ми ще платитимемо проценти за новими кредитами, то за наступні чотири роки ми заплатимо на користь МВФ більше, ніж отримаємо. В кращому разі на 1,13 млрд доларів більше.
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:46
Ірина_ написав: Олександр Паращій
- керівник аналітичного відділу Concorde Capital
Але з урахуванням того, що ми ще платитимемо проценти за новими кредитами, то за наступні чотири роки ми заплатимо на користь МВФ більше, ніж отримаємо. В кращому разі на 1,13 млрд доларів більше.
Очень важно употребление слова "заплатимо", а не "планируется заплатить". Кто берётся запомнить это обещание и через 4 года проверить?
Кстати, что товарищ ставит на кон, если не выполнит?
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:59
Так а що там, куди євра котиться?))
А то треба продати кілька тисяч USDT, то що, пора?
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:26
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:27
А вы знали ? что
Объем денежной массы M2 в Китае составляет 50,8 триллионов долларов США, что на 66% больше, чем объем денежной массы M2 в США.
