fox767676 написав: Hotab написав: fox767676 написав: По рукам бить мамкиных геополитиков

А що там трапилось погано з місією? А то я смутно памʼятаю.

Може хтось і заробив

С т.з. дипломатії і міжнародного позиціонування то був фейл.

Іракську операцію не підтрумували ні Стара Європа, ні Глобальний Південь

До України відношення стало прискіпливе, як до підручної США

Але США кинули з НАТО у 2008.

Індивідуально хай зарбляють у складі ПВК

Індивідуальні заробітки там крихти, бо військові України в ті роки (і не тільки ті) були поставлені в такі рамки, що готові були за будь які гроші їхати помирати. І 18 таки загинули там.А основне заробляла держава.Те що політики в 2008 році не скористалися заробленими укр військовими в Іраку вістами - це ж питання до політиків того року.Та і ставлення Європи там було неоднозначно негативне. Так, Франція і Німеччина не підтримали в ООН, але повітряний простір надали, бази (? не памʼятаю). Брити активно брали участь, Італія, Іспанія, Португалія. Ну за Польшу і казати нема чого, вони не старі, але дуже активні.Я збирався (хотів) туди. Ясна що не в авіаційну компоненту. . Але не вийшло.