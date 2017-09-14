|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 02 бер, 2026 23:16
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18010
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Пон 02 бер, 2026 23:16
🗣 Усик заявив, що піде у президенти: Я ще пару років планую побоксувати. А потім є такі плани – попрацювати на державу. Я нижче, ніж президент, нікуди не збираюся йти
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5738
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 23:34
Xenon написав:
8)
🗣 Усик заявив, що піде у президенти: Я ще пару років планую побоксувати. А потім є такі плани – попрацювати на державу. Я нижче, ніж президент, нікуди не збираюся йти
Хай уже й вище йде, навіщо себе стримувати
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 909
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 02 бер, 2026 23:43
БТС: Каспійський паперовий тигр
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42465
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|230168
|
|
|1493
|435121
|
|
|6076
|1157056
|
|