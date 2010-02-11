Додано: Вів 03 бер, 2026 10:10

Та какие тут прогнозы, когда Дони правит

Для железяк это плохо уже стало.

Да , страшно и все такое…

Но, инфляция от роста цен на топливо не даст ФРС понижать ставки , а то еще и поднимать будут

Доллар прет как ракета



Бывший министр финансов Джанет Йеллен заявила, что конфликт с Ираном негативно скажется на экономическом росте США и усилит инфляционное давление, что сделает Федеральную резервную систему более осторожной в вопросе снижения процентных ставок.



"Я считаю, что недавняя ситуация с Ираном еще больше заставляет ФРС занять выжидательную позицию и делает регулятора более неохотным к снижению ставок, чем до этих событий", — сказала Йеллен в понедельник в видеообращении к участникам конференции в Лонг-Бич, Калифорния.



Инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2% примерно на один процентный пункт, отметила Йеллен. Тарифы президента Дональда Трампа добавили около половины процентного пункта к нынешним 3%, сказала она.



До шока, связанного с Ираном, ФРС занималась проблемой слабости рынка труда и ожидала снижения инфляции. Цены на нефть значительно выросли из-за ситуации с Ираном, сказала Йеллен, выступая на конференции TPM26 компании S&P Global, посвященной судоходной отрасли.



Если закрытие Ормузского пролива продлится дольше нескольких дней, цены могут остаться на высоком уровне или вырасти еще больше, заявила Йеллен. Значительная часть нефти региона транспортируется через этот пролив.



ФРС должна беспокоиться о том, что участники рынка скажут, что центральный банк снизил инфляцию до 3%, но не настроен серьезно снижать ее до 2%, сказала Йеллен. Если такая психология укоренится, ФРС обеспокоена постоянно более высокой инфляцией и ухудшением компромиссов, поэтому центральный банк может занять еще более выжидательную позицию, добавила она.



Помимо серьезных рисков, включая конфликт с Ираном, Йеллен отметила, что экономика США сейчас довольно здорова, и она оптимистично смотрит на экономические перспективы.



Йеллен также прокомментировала действия администрации Трампа в отношении ФРС. Попытка президента отстранить губернатора Лизу Кук была "практически немыслимой", сказала она. Верховный суд еще не высказался по этому поводу, но Трамп, вероятно, проиграет, добавила Йеллен.