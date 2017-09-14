|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 05 бер, 2026 00:34
ЛАД написав: Hotab написав:Schmit
Укр ППО збиває номенклатуру « КР» десь 90+%.
Скільки в добре захищеному порту буде збито укр крилатих ракет??
% сбитых дронов нашей ПВО тоже высокий.
И результата враги добиваются большим количесвом дронов и ракет одновременно.
Почему наши не используют такую тактику, не знаю.
killer_of_liars написав:
..........
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.
Але ті воздух-воздух ракети часом не з США і не витрачаються зараз в іранській сво?
Ракет "воздух-воздух" явно побольше и выпускают их не только США.
О доле крылатых ракет, сбиваемых самолётами, не в курсе.
ЕШБ: чим більше ракет вистріляють, тим менше залишиться
1
4
Додано: Чет 05 бер, 2026 00:46
flyman написав:
корейський тренд на снайперку, або чи прикладає блондинка щічку до виголеного прикладу
Больше всего понравился конец, где комментарии Аси.
Додано: Чет 05 бер, 2026 03:42
killer_of_liars написав: Hotab написав:
Якщо буквоїдно, то Повітряні сили ЗСУ.
Так, тут я трошки помилився.
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.
Та ну що ж це таке, стільки пафосу, «крикливий» нік-нейм, а знань нуль.
Повітряні сили ЗСУ - це і авіація, і ППО , 2 в одному.
Вони і збивають .
Додано: Чет 05 бер, 2026 08:50
Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки в найближцій психушці
Додано: Чет 05 бер, 2026 09:18
Letusrock написав:
Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки
цього старого провокатора самого пора в окопи разом з дітьми, бо щось він з 90го воду каламутить, а ні нафронт ні в тюрму так і не попав... а жінка його при шоколадному таки в верховну раду влізла...
