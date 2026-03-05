Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:51
alibob написав:
Так він же не напівзаряджені, а з половинним ресурсом (ємністю) використовує.
тогда даже глотать можно, полностью пожаробезопасно. Литий низкой емкости и в огне не горит и в воде не утонет.
Wirująświatła
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:20
alibob написав: flyman написав:
""На батарею""
цвяхом соткою
Тільки не на Li-ion батарею, please.
Чомусь подумав, що йшлося про чугунієву
flyman
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:25
flyman написав: alibob написав: flyman написав:
""На батарею""
цвяхом соткою
Тільки не на Li-ion батарею, please.
Чомусь подумав, що йшлося про чугунієву
Про неї рідну
Faceless
Модератор
Додано: Сер 04 бер, 2026 17:03
Результати підготовки до гіршого за 2024.
Реальна дохідність:
+1.05% в $ враховуючи CPI,
+3% в найкрасивішій враховуючи її інфляцію.
https://fi202x.blogspot.com/2026/03/2024.html
Далі буде ...
flyman
Додано: Сер 04 бер, 2026 17:41
flyman написав:
Результати підготовки до гіршого за 2024.
Реальна дохідність:
+1.05% в $ враховуючи CPI,
+3% в найкрасивішій враховуючи її інфляцію.
А могли купить золото или серебро...
jabba
Додано: Сер 04 бер, 2026 17:50
jabba написав: flyman написав:
Результати підготовки до гіршого за 2024.
Реальна дохідність:
+1.05% в $ враховуючи CPI,
+3% в найкрасивішій враховуючи її інфляцію.
А могли купить золото или серебро...
або біткоєн років зо 10 тому
flyman
Додано: Чет 05 бер, 2026 09:43
flyman написав:
або біткоєн років зо 10 тому
Ну финансовый результат не за 10 лет рассматриваем.
jabba
