Додано: Чет 05 бер, 2026 22:22

ЛАД написав: Для любителей геостратегии и специалистов в прогнозах о лёгкости разблокирования Ормузского пролива. Почитайте, может, поможет. Краткое содержание

- Производственная мощность Ирана по выпуску беспилотников составляет около 10 000 в месяц.

- Оценки запасов ракет в Иране сильно различаются, что влияет на продолжительность конфликта.

- Морские мины могут усугубить ситуацию в Ормузском проливе.

У перший день бойових дій, 28 лютого, Іран випустив приблизно 350 балістичних ракет. Ці удари були масованими обстрілами територій Ізраїлю, ОАЕ, Бахрейну та Катару. Такі дані наводить ізраїльський аналітик Еяль Офер у соцмережі Х.



На другий день, кількість запущених ракет зменшилася до близько 175 одиниць.



На третій день було близько 120 ракет,

а на четвертий – приблизно 50, зазначає Офер.



Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Ден Кейн повідомив, що через 4 дні військових дій кількість запусків балістичних ракет Іраном зменшилася на 86%, а кількість запусків дронів-камікадзе – на 73%.

1 Чарівних паличок НЕ БУВАЄСпробували одні чарівники комунізм побудувати - вже більше сотні років всі ригають цією спробою2 Виготовити то він зможе - от тільки хто йому дасть?а - вивезти нафту він не може (кругом вороги яких він бомбив)б - завезти комплектуючі він не може....Питання до фантазераЯкщо в тебе є трактор який може зорати гектар на годину... а відсутнє для нього паливо - скільки ти ним зораєш?А якщо додатково над цим гектаром висить дрон і палить все що рухаєтьсяПСтак як фантазер спробує перескочити і звести мій приклад до того що в ірану є своя нафта того трактор поїде - нагадаю , навіть на кріт полетів шахед з комплектуючими з педерації... глобалізація б***.....ППСПоки в Ірану є запаси - він буде пуляти ..але статистика