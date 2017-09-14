RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 23:35

і до чого тут курс ріала

  BIGor написав:
  ЛАД написав:- Производственная мощность Ирана по выпуску беспилотников составляет около 10 000 в месяц.

Курс валют
1 Долар США дорівнює 1 319 072,00 Іранський ріал :mrgreen:

До протестів було
1 Долар США дорівнює 42 000,00 Іранський ріал

Один Шахед коштує біля 30 000 доларів, відповідно біля 39 572 160 000,00 Іранський ріал. Як думаєте, релігіозні фанатики потягнуть таке?

і до чого тут курс ріала до долара?
внаслідок девалу, хай буде не 10 000, а припустимо, 5000 що це змінює?
при умові, що з регіону не менше 20% нафти і газу постачалось глобально, якщо місяць блокади, а резерви в ЄС вичерпають за той час.
А що робити тим всім державам навколо тої затоки, ні привезти нічого ні вивезти, а ще як критична інфраструктура вийде з ладу?

Недавно почув такий вираз щодо нападу на Іран: "якщо ввязалися в силовий конфлікт з бомжем, то не важливо, набили ви морду бомжу, чи він вам, в будь-якому випадку ви програли"
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 00:11

  BIGor написав:
  ЛАД написав:- Производственная мощность Ирана по выпуску беспилотников составляет около 10 000 в месяц.

Курс валют
1 Долар США дорівнює 1 319 072,00 Іранський ріал :mrgreen:

До протестів було
1 Долар США дорівнює 42 000,00 Іранський ріал

Один Шахед коштує біля 30 000 доларів, відповідно біля 39 572 160 000,00 Іранський ріал. Як думаєте, релігіозні фанатики потягнуть таке?
Не хочу думать о том, чего не знаю.
Но, вообще-то, цифры курса сами по себе ничего не значат.
Когда в 1996 ввели гривню и убрали при этом 5 нулей (!) и с денег, и с цен, то по сути ничего не изменилось.
Иранцам для "возврата к норме" (до протестов) достаточно убрать всего 1 ноль. :)

P.s. Да, курс купоно-карбованца в 1995 составлял 147 463 за доллар, а гривню ввели по официальному курсу 1,76 (т.е. к моменту введения курс купоно-карбованца составил уже 176.000). И что?
И да, в 1993 году инфляция была больше 10 000 %
Кстати, интересно в укр. Вики в статье "Гривня" имя "отца гривни" Вадима Гетьмана жаэе не упомянуто.
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 00:21

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:- Производственная мощность Ирана по выпуску беспилотников составляет около 10 000 в месяц.

Курс валют
1 Долар США дорівнює 1 319 072,00 Іранський ріал :mrgreen:

До протестів було
1 Долар США дорівнює 42 000,00 Іранський ріал

Один Шахед коштує біля 30 000 доларів, відповідно біля 39 572 160 000,00 Іранський ріал. Як думаєте, релігіозні фанатики потягнуть таке?
Не хочу думать о том, чего не знаю.
Но, вообще-то, цифры курса сами по себе ничего не значат.
Когда в 1996 ввели гривню и убрали при этом 5 нулей (!) и с денег, и с цен, то по сути ничего не изменилось.
Иранцам для "возврата к норме" (до протестов) достаточно убрать всего 1 ноль. :)

Точно 1 нуль? :) Не памятаєте які всі були "багаті" при купоно-карбованцях? В мне досих пір валяється пару мільйонів. Я кажу, головне, що Іран - дуже бідна країна зараз - і одна сім'я має працювати все життя щоб релігійні фанатики запустили один шахед. Цікаво чи іранці це схавають.
