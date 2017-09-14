Додано: Нед 08 бер, 2026 22:43

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ...... все просто ЛАД. але на цій простоті вас й корячить... ...... все просто ЛАД. але на цій простоті вас й корячить...

Пошёл на хер вместе со своей простотой и прапорщиком.

Надоели уже оба.

Один просто фашист, а другой не пойми что. Ударенный американским сиянием. Вместо иконы - Белый дом? Пошёл на хер вместе со своей простотой и прапорщиком.Надоели уже оба.Один просто фашист, а другой не пойми что. Ударенный американским сиянием. Вместо иконы - Белый дом?

я ж кажу - корячить... як так, про Рашу написали так, як воно є



а взагалі пошкрябаєш фізика, який вважає себе кращим за лірика - а знайдеш звичайне радянське ракло бо аргументів немає, а за Рашу абидно я ж кажу - корячить... як так, про Рашу написали так, як воно єа взагалі пошкрябаєш фізика, який вважає себе кращим за лірика - а знайдеш звичайне радянське раклобо аргументів немає, а за Рашу абидно

при желании

Ветка, похоже, окончательно превратилась в мусорную яму.Так что позволю себе отвязаться.Писать об откровенных ухилянтах, смысла не вижу.Там всё понятно.Скажу о пропагандонах.Шаман, от вашего гордого звания пропагандона вполне можно отнять первые 5 букв."корячить" меня совсем не от того, что "про Рашу написали так, як воно є".Но ваши ограниченные мозги, напрочь забитые дешёвой пропагандой, даже этого не способны понять.1. Я давно не считаю себя физиком. Да, диплом у меня физика. Но человек, хотя бы лет пять не работавший по специальности (физиком, математиком, инженером...), диплом спокойно может повесить на стенку в туалете. Не знаю, возможно, у гуманитаериев это не так.Но от моего образования остались требования к точности, объективности и критичности.У вас всё это отсутствует напрочь.2. Вы как-то писали о моей "зашоренности". Да по сравнению с вами, я от этого абсолютно свободен. Так получается, что я полжизни прожил при советском социализме (не говорю о сталинских временах) и уже почти столько же при украинском капитализме. Так что могу сравнивать.И хорошо вижу преимущества и недостатки и одного, и второго. А они есть и там, и там.Но писать об этом не буду.Кроме лишнего срача это ничего не вызовет.Могу сказать одно - для обычного человека, наверное, социализм лучше.Не жил в "развитом" капитализме (ни в Германии, ни в Швеции, ни в США). Туризм не в счёт. Возможно, там иначе.3. Ещё о "зашоренности".У вас (и не только) заложены пропагандой только две мысли: Союз - зло, "Раша" - абсолютное зло, США - "сияющий град на холме". Любые сомнения в этих "истинах" недопустимы.Вы выбираете только те факты, которые это подтверждают, и отбрасываете всё, что с этим не согласуется.Например, вы привели сравнение Ирана и Турции.Да, Турция намного обогнала Иран. Чистая правда.И произошло это за последние 15 летЕщё в 2011 ВВП(ППС) на душу в Иране было 19275 долл, а в Турции 19717 долл.Сегодня (в 2024) у Турции в 2,3 раза выше - 45123 против 19874 долл у Ирана (данные отсюда -). В причинах надо разбираться, но вы сходу уверенно объясняете "метою влади й обраними союзниками".Но интересно, почему вы сравниваете только с Турцией?Там есть и ещё соседи - Афган с 2202 долл, Пакистан - 6287 долл, Туркменистан - 20408 долл, Азербайджан - 25089 долл.Сирию и всякие Эмираты по понятным причинам приводить не буду.Но вот Ирак, успешно освобождённый от "людожерного" режима ещё в 2003 и с завершённой американской военной кампанией в Ираке 15 декабря 2011.Его ВВП(ППС) на душу в 2024 - 14464 долл - на 27% ниже, чем в Иране. В 2002 они были чуть впереди Турции - на 6% и очень неплохо развивались. При мерзавце Саддаме.4. И последнее.В отличие от вас я уже давно усвоил истину - "не читайте советских газет".Хотя там хотя бы между строчек можно было что-то прочитать. Сегодня это практически невозможно.Вы пишете о жуткой жизни в Иране и тяжелом положении женщин.Да, тяжёлое. С нашей точки зрения. Для них, возможно, это нормально. Другая религия, идеология и психология.Смерть девушки, задержанной полицией нравов за "неправильную" одежду, вызвало масовое возмущение в Иране. Наверное, это всё же исключительный случай, иначе такое возмущение вряд ли появилось бы. Нельзя делать выводы по частным случаям.Я сегодня написал о случае со знакомым, но не делаю на этой основе выводы о всей нашей армии. Так же не делаю далеко идущих обобщений о "рабстве" в Украине на основе уже даже не единичных случаев незаконного поведения ТЦК.И о "жуткой жизни" в Украине тожеможно много рассказать. Поставили бы задачу пропагандистам и об Украине через год в мире будет мнение не лучше, чем об Иране.То, что вы тоже ухилянт, вам уже писали многие.И то, что вы посылаете других на фронт вместо себя, тоже. Но до вас не доходит. Хотя я давно предупреждал вас, что диванным патриотам стоит быть несколько скромнее.Не знаю, зачем я всё это писал. Просто надоело сдерживаться.Скорее всего, удалят, как пост, на который вы ответили и который, благодаря вам, сохранился в вашей цитате.Больше вам так подробно писать не буду.Жаль потраченного впустую времени.