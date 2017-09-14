RSS
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 22:54

  Сибарит написав:Я не понимаю, чем поможет удаление ребер в лечении воспаления лёгких? Тут нужен комментарий врача для понимания вероятности связи возникшей проблемы с непредоставлением отпуска.

Спитав у лікаря-травматолога, він сказав шо 7 ребер можуть видалити якщо онкологія, при травмах якісь дуже серйозні пошкодження ребер з роздробленням.
При лікуванні запалення легенів він такого не чув, але це не зовсім його профіль.
UPD: Написано мати-хірург, жіночка сама розуміє шо шось не те, тому й поїхала. Цікаво чим завершиться.
Востаннє редагувалось Water в Нед 08 бер, 2026 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 22:56

якщо туберкульоз кісток

  Water написав:
  Сибарит написав:Я не понимаю, чем поможет удаление ребер в лечении воспаления лёгких? Тут нужен комментарий врача для понимания вероятности связи возникшей проблемы с непредоставлением отпуска.

Спитав у лікаря-травматолога, він сказав шо 7 ребер можуть видалити якщо онкологія, при травмах якісь дуже серйозні пошкодження ребер з роздробленням.
При лікуванні запалення легенів він такого не чув, але це не зовсім його профіль.

а якщо туберкульоз кісток?
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 22:59

  Water написав:
  ЛАД написав:И как назвать того командира, который не разрешил отпуск?

Запрошуйте командира на форум та питайте, подивимость шо відповість.

Я вже писав, знайомий при обстрілі отримав перелом хребта, після лікування у госпіталі не міг сидіть, тільки стоять, або лежать. Виписали знеболююче та перевели викладать у навчальний центр. Він був у відпустці, звернувся до звичайного лікаря. Зараз лікують за його рахунок, будуть шось робить з хребтом, шось титанове ставить. Ніяких гарантій лікарі не дають.

Приглашайте его военных "лікарів" "на форум та питайте, подивимость що відповідять". :)
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:01

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:И как назвать того командира, который не разрешил отпуск?

Запрошуйте командира на форум та питайте, подивимость шо відповість.

Я вже писав, знайомий при обстрілі отримав перелом хребта, після лікування у госпіталі не міг сидіть, тільки стоять, або лежать. Виписали знеболююче та перевели викладать у навчальний центр. Він був у відпустці, звернувся до звичайного лікаря. Зараз лікують за його рахунок, будуть шось робить з хребтом, шось титанове ставить. Ніяких гарантій лікарі не дають.

Приглашайте его военных "лікарів" "на форум та питайте, подивимость що відповідять". :)

Лікарю-травматологу потрібно бачить картину, давайте все шо є у ПП, я завтра спитаю, також яка сама лікарня в Києві.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:12

  Water написав:........
Спитав у лікаря-травматолога, він сказав шо 7 ребер можуть видалити якщо онкологія, при травмах якісь дуже серйозні пошкодження ребер з роздробленням.
При лікуванні запалення легенів він такого не чув, але це не зовсім його профіль.
UPD: Написано мати-хірург, жіночка сама розуміє шо шось не те, тому й поїхала. Цікаво чим завершиться.
Там уже, насколько понимаю, вопрос не в воспалении лёгких, а в его последствиях.
У него сейчас стоит постоянный дренаж и откачивают жидкость их лёгких.
Мать, насколько знаю, поехала не потому, что считает, что что-то не так.
Она понимает, что это операция "последнего шанса" и надеется, что всё же можно этого как-то избежать. Хочет поговорить с лечащими врачами.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:22

Не буду спорить, не знаю нормативную базу, но не вижу разницы в отпуске по медицинским показаниям между рекрутом и служащим уже в части.
Да и вообще не знаю, можно ли его называть рекрутом.
Присягу, насколько понимаю, принимают сразу. После этого человек уже военнослужащий, со всеми правами и обязанностями.
И, по-моему, отпуск по медицинским показаниям должен предоставляться по предписанию врачей в обязательном порядке, независимо от желания командира.
Командир не может, не должен и не имеет права оценивать физическое состояние солдата.

P.s. Понятно, что я несколько сократил. Заболел он не сразу по приезду в учебку. И из части в госпиталь его отправили не в первый же день.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:28

  ЛАД написав:Присягу, насколько понимаю, принимают сразу.

Суть проблемы Вы уловили правильно.
Мы принимали присягу после окончания курса подготовки, непосредственно перед распределением по частям.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:30

  ЛАД написав:Но вы пробовали управлять танком или самолётом?
Это не совсем то же самое, что сидеть за рулём "Мерседеса".

Я не вожу автомобили, а самолётами управляю только на симуляторах. Я уже не раз говорил, что часто вижу не только капитанов воздушных судов женщин, но и целые экипажи ВС, состоящие из одних женщин. Я не знаю насколько тяжело ими управлять в реальности, но это точно не сугубо "мужское" занятие.

  ЛАД написав:Вы пробовали помахать мечом или пострелять из боевого лука?
Сегодня женщины занимаются фехтованием (спортивным), но соревнования проводятся отдельно - мужские и женские.

Конечно, соревнования проводятся отдельно. Я, в принципе, fler об этом и написал - она перепутала соревнования и современную войну. В современной войне никто мечами не машет и из боевого лука не стреляет. В высокотехнологичной войне участвовать могут все, поэтому прятаться за "я - же женщина" по крайней мере смешно, если не стыдно для тех, кто в нежелании воевать упрекает других. В принципе, "я - же женщины" могут просто молчать, а не рассуждать о том, в чем они принимать участия не собираются.

  ЛАД написав:Так что "історично війна була "чоловічою" справою" совсем не потому, что "у жінок були "жіночі" справи".

Именно поэтому. У древних людей было четкое распределение обязанностей. До середины прошлого века большинство женщин редко когда были не беременными и/или без малых детей, которые требовали присмотра. Современные женщины ничем этим не обременены.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:32

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Присягу, насколько понимаю, принимают сразу.

Суть проблемы Вы уловили правильно.
Мы принимали присягу после окончания курса подготовки, непосредственно перед распределением по частям.

Спасибо, не знал. Попробую уточнить.
Но сами понимаете, расспрашивать сейчас родственников о всяких таких подробностях может быть не с руки. Им сейчас не ло этого.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У него сейчас стоит постоянный дренаж и откачивают жидкость их лёгких.
Мать, насколько знаю, поехала не потому, что считает, что что-то не так.
Она понимает, что это операция "последнего шанса" и надеется, что всё же можно этого как-то избежать. Хочет поговорить с лечащими врачами.

Поговорил с знакомым врачом - там скорее всего гнойный плеврит (осложнение после пневмонии) и планируется торакопластика (частичное удаление ребер) для уменьшения объема грудной клетки. Нужна консультация грамотного торакального хирурга.
