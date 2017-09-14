RSS
Вів 10 бер, 2026 00:23

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.

а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто" :lol:

Я был в Венгрии много раз.
Украина по сравнению с ней - дремучий нищий совок
Ты бы не марафон смотрел, а хоть раз съездил бы. Тебе же можно, в отличие от меня
Вів 10 бер, 2026 01:02

38m ago 23:21 CET
Трампа спросили, возьмут ли США на себя какую-либо ответственность за нападение на начальную школу для девочек в Минабе , Иран, после того, как американский истребитель Tomahawk попал в расположенную рядом военно-морскую базу .

Президент США заявляет:

Ну, я этого не видел.

Он говорит, что в других странах тоже используют ракеты «Томагавк», и инцидент расследуется.

Напомним, что в результате нападения погибли 168 человек, большинство из которых были детьми.
https://www.theguardian.com/world/live/2026/mar/09/iran-war-live-updates-new-supreme-leader-mojtaba-khamenei-oil-prices-soar
Дональд Трамп заявил, что у него состоялся «очень хороший разговор» с Владимиром Путиным .

По его словам, они говорили об Украине и о «бесконечной борьбе» там.

Они также говорили о Ближнем Востоке. Путин хочет помочь, говорит он.

2h ago 22:26 CET
Трамп утверждает, что Иран напал бы на США «в течение недели».
Дональд Трамп также только что назвал «причину» американо-израильского нападения на Тегеран.

Я приведу вам самую убедительную причину. В течение недели они бы напали на нас, это стопроцентная вероятность.

Они были готовы. У них было множество ракет, гораздо больше, чем кто-либо предполагал, и они собирались атаковать нас. Они собирались атаковать весь Ближний Восток и Израиль, и если бы у них было ядерное оружие, они бы применили его против Израиля, и это должно было стать крупномасштабной атакой.

Напоминаем, что Трамп так и не предоставил никаких доказательств ни одного из этих утверждений о том, что военные действия США и Израиля против Ирана носили «превентивный» характер в условиях неминуемой ядерной угрозы.
Выделение моё.
По словам Трампа, на данный момент нанесено более 5000 ударов по иранским целям , и США могут уничтожить все оставшиеся цели «за один день».
:)
Вів 10 бер, 2026 01:35

Видео, опубликованное иранским информационным агентством Mehr и геолокированное следственным коллективом Bellingcat , показывает, как ракета попадает в комплекс Минаб утром 28 февраля, когда начались американо-израильские удары по Ирану.
.......В сочетании с другими доказательствами с места происшествия , включая видеозаписи, подтвержденные Guardian, фотографии последствий и спутниковые снимки удара, новые кадры указывают на то, что начальная школа Шаджаре-Тайебе была поражена в ходе серии ударов США, целью которых был расположенный рядом военно-морской комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
....Эти доказательства прямо противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа , сделанным в воскресенье, о том, что Иран несет ответственность за взрыв в школе. «По моему мнению, исходя из того, что я видел, это сделал Иран», — сказал Трамп, не предоставив никаких доказательств своего утверждения. «Они очень неточны, как вы знаете, в своих боеприпасах. У них нет никакой точности. Это сделал Иран».

Эксперты по боеприпасам утверждают, что показанная на видео ракета — это, несомненно, «Томагавк», которая используется США только в нынешнем конфликте.
https://www.theguardian.com/world/2026/mar/09/video-shows-us-tomahawk-missile-hit-base-next-bombed-iranian-school
Там приведено видео, но если это оно, мне там, честно говоря, ничего рассмотреть не удалось. Надо сильно замедлять.
Вів 10 бер, 2026 01:41

В Тегеране толпы людей приветствовали объявление о назначении нового верховного лидера страны скандированием: «Божья рука по-прежнему с нами, Хаменеи по-прежнему наш лидер». В условиях остановки мировой экономики Иран преподносит избрание Моджтабы Хаменеи как знак обнадеживающей преемственности для страны, решившей продемонстрировать свое неповиновение Западу.
https://www.theguardian.com/world/2026/mar/09/iran-supreme-leader-brings-mystery-element-to-middle-east-crisis-mojtaba-khamenei
Вів 10 бер, 2026 06:48

Вів 10 бер, 2026 06:54

:twisted:

Трамп про рф: США тимчасово знімають частину нафтових санкцій, щоб знизити ціни.


.
.
рыжий у.е.б.ок продолжает уничтожать Украину и людей Украины
Вів 10 бер, 2026 07:08

  Бетон написав:Флер, не волнуйтесь. Когда вы полностью сдадите страну и убежите, я сдам вам за полторы штуки баксов квартиру в Польше


рассказывать как ТЦК "кошмарит" людей - это ты
рассказывать о "военных преступлениях" ТЦК - снова ты
не замечать террор и военные преступления РФ - снова ты
не замечать обстрелы энергетики, но ныть, что нет электричества - снова ты


Но Украину "сдаст" флер - не перепутайте
Вів 10 бер, 2026 07:09

  Xenon написав::twisted:

Трамп про рф: США тимчасово знімають частину нафтових санкцій, щоб знизити ціни.

.
.
рыжий у.е.б.ок продолжает уничтожать Украину и людей Украины


Тут другая тема намечается - Дональд Дак или позорно завязнет в Иране или ещё позорнее проиграет Ирану
Вів 10 бер, 2026 07:22

  pesikot написав:
  Бетон написав:Флер, не волнуйтесь. Когда вы полностью сдадите страну и убежите, я сдам вам за полторы штуки баксов квартиру в Польше


рассказывать как ТЦК "кошмарит" людей - это ты
рассказывать о "военных преступлениях" ТЦК - снова ты
не замечать террор и военные преступления РФ - снова ты
не замечать обстрелы энергетики, но ныть, что нет электричества - снова ты


Но Украину "сдаст" флер - не перепутайте
а чия це ідея боротись до останнього українця?
Щоб домовлятись з рф з позиції сили?
