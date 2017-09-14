Эксперт объяснила, для кого Ощадбанк вез изъятые Венгрией золотые слитки Объемы таких поставок золота в Украину не значительны. С августа 2025 года Национальный банк Украины разрешил продажу банковских металлов ювелирным производителям и именно ювелирные компании покупают золото килограммовыми слитками. ..... По ее словам, с начала полномасштабного вторжения импорт золота в Украину фактически не производился. Банки могли его завозить, но не имели возможности продавать. «С августа 2022 года НБУ разрешил банкам продажу банковских металлов только в пределах выкупа у клиентов через кассы банков. В августе 2025 г. в перечень разрешенных операций НБУ включил продажу банковского металла ювелирным производителям», — отметила Ищенко. ......Ищенко также предположила, что золотые слитки, перевозимые инкассаторскими автомобилями Ощадбанка, вероятнее всего были предназначены именно для ювелирных компаний.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто озвучил странные подозрения относительно транспортировки украинскими инкассаторами через территорию этой страны наличных средств в долларах и евро. При этом он снова не назвал веских причин для наглого похищения двух инкассаторских машин «Ощадбанка».



В своей заметке в Facebook главный венгерский дипломат проявил полную оторванность от реальности, задавая бессмысленные вопросы.



На справедливые обвинения своего украинского коллеги Андрея Сибиги в похищении наличных средств, которые перевозили инкассаторы государственного «Ощадбанка» из Австрии в Украину, Сийярто начал интересоваться, почему наличные перевозят автомобилями через Венгрию.



Глава МИД Венгрии лицемерно сделал вид неосведомленности об отсутствии воздушного сообщения с Украиной, которое ранее использовали для завоза оборотных валютных средств для украинских банков.



«Почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах?» — написал Петер Сийярто.



Тем самым главный венгерский дипломат лишний раз подтвердил полную безосновательность задержания инкассаторских машин, не назвав ни одной весомой причины фактического похищения денег.



Зато Сийярто в очередной раз заявил о своих подозрениях относительно мифической «украинской военной мафии»