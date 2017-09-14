fler написав:Кількість компаній з китайськими засновниками в Росії зросла під час війни проти України з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій з іноземною участю на російському ринку, збільшуючи економічну залежність від Китаю.
Які добрі новини для них. Ми пригаєм до потолка коли грошики дають)) Що ще цікаво то не 'збільшуючи економічні інвестиції' а 'збільшуючи економічну залежність'
По данным Госстата, в 2024 году площадь малинников составляла 5000 гектаров. Для сбора ягод нужно примерно 15 человек на гектар, то есть более 70 тысяч рабочих. Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупреждает, что без привлечения иностранных кадров Украина рискует не собрать урожай 2026 года и потерять позиции среди экспортеров.
Похожая проблема касается плантаций голубики, клубники и яблок. Хозяйства находят только половину необходимых сборщиков в пределах страны. Основная причина – низкие заработки по сравнению с Польшей, Италией и Испанией, где работникам предлагают жилье, проезд и лучшие условия.
Некоторые предприятия готовы повышать оплату до уровня европейских стран до 1500 евро в месяц, чтобы удержать украинцев. Другие применяют механизацию сбора или предлагают покупателям собирать ягоды самостоятельно по более низкой цене.
Для обеспечения кадров компании обращаются в рекрутинговые агентства, ища работников из Бангладеша, Непала, Индии и Африки. Неквалифицированным предлагают $500, водителям и операторам сложной техники – $800.
stm написав:Немає даних за 2025, зачекаємо. Ви завжди будете дивитись убік, замість прямо )
Зачекаємо. Ви завжди будете дивитись у небо замість прямо. Но это опасно - можно не заметить яму под ногами. И главное - изменение соотношения в будущем не отменяет наглой лжи сегодня.
Сьогодні не 2024 І навіть не 2025. Часи змінюються, ЄС нарешті сформував бачення загрози. Угорщина - це проблема. ЛАД досі не розуміє, що сталося у есересер, навіть дивлячись на оркостан. Це дуже цікаве спостереження. Московити мають проблеми, Україна як аграрна, маленька держава може увійти у пул країн балістики. Щось Франт не бачить )
маленька це менше Угорщини, чи Болгарії, чи Латвії? це ще скільки "до останньої верби" в роках?
Эксперт объяснила, для кого Ощадбанк вез изъятые Венгрией золотые слитки Объемы таких поставок золота в Украину не значительны.
С августа 2025 года Национальный банк Украины разрешил продажу банковских металлов ювелирным производителям и именно ювелирные компании покупают золото килограммовыми слитками. ..... По ее словам, с начала полномасштабного вторжения импорт золота в Украину фактически не производился. Банки могли его завозить, но не имели возможности продавать.
«С августа 2022 года НБУ разрешил банкам продажу банковских металлов только в пределах выкупа у клиентов через кассы банков. В августе 2025 г. в перечень разрешенных операций НБУ включил продажу банковского металла ювелирным производителям», — отметила Ищенко. ......Ищенко также предположила, что золотые слитки, перевозимые инкассаторскими автомобилями Ощадбанка, вероятнее всего были предназначены именно для ювелирных компаний.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто озвучил странные подозрения относительно транспортировки украинскими инкассаторами через территорию этой страны наличных средств в долларах и евро. При этом он снова не назвал веских причин для наглого похищения двух инкассаторских машин «Ощадбанка».
В своей заметке в Facebook главный венгерский дипломат проявил полную оторванность от реальности, задавая бессмысленные вопросы.
На справедливые обвинения своего украинского коллеги Андрея Сибиги в похищении наличных средств, которые перевозили инкассаторы государственного «Ощадбанка» из Австрии в Украину, Сийярто начал интересоваться, почему наличные перевозят автомобилями через Венгрию.
Глава МИД Венгрии лицемерно сделал вид неосведомленности об отсутствии воздушного сообщения с Украиной, которое ранее использовали для завоза оборотных валютных средств для украинских банков.
«Почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах?» — написал Петер Сийярто.
Тем самым главный венгерский дипломат лишний раз подтвердил полную безосновательность задержания инкассаторских машин, не назвав ни одной весомой причины фактического похищения денег.
Зато Сийярто в очередной раз заявил о своих подозрениях относительно мифической «украинской военной мафии»
Пока для закрытия одного кредита достаточно одного звонка - да какая разница сколько лет...