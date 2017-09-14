Додано: Вів 10 бер, 2026 20:48

fox767676 написав: як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк

Ппц. Коли таке писала наркозалежна з трьох літер, я навіть не хтів коментувати. Ви ж здавалися розумнішим. Для вас і стм лікнеп: підприємство зі статусом критичної інфрастукрути має право забронювати до 50% військовозобов"язаних працівників. При отриманні статусу критичності від ОВА, має бути лист-підтвердження від ТЦК про відсутність порушень у веденні військового обліку на підприємстві в комплекті документів, які подаються в ОВА. Відповідно, щоб отримати цей папірець від ТЦК - сюрприз-сюрприз - на підприємстві має бути налагоджений комплекс заходів по веденню цього самого обліку згідно норм законодоавства(подробиці пошукаєте в гуглах, як буде бажання). Відповідно, при проходженні перевірки підприємства ТЦК, вони знають хто і скільки є військовзобов"язаних в конторі. Навіть незалежно від бажання керівництва контори, ТЦК все одно знають про всіх офіційно працюючих - інформація від ПФУ і інших реєстрів, все синхронізовано вже. І от коли контора отримає статус підприємства критич.інраструктури, можна бронювати ДО 50% військовозобов"язаних(5 з 11, наприклад). На решту не заброньованих ТЦК може надіслати (і надсилає) припис з вимогою забезпечити явку працвників в ТЦК для "оновлення даних". Роботодавець згідно законодавства повинен ознайомити працівника з документом і увільнити від роботи на потрібну дату. Хоче він цього чи не хоче.Якщо ігнорувати вимоги ТЦК, бронювання не отримають ні 50 відсотків, ні один. При порущеннях статус критичності анулюється. Якщо ігнорувати, в контору приходять представники поліції, СБУ і ТЦК і вигрібають усіх, кого бачать. Реальний кейс.Мова не ведеться, хочеш ти співпрацювати з ТЦК, чи не хочеш. Це станеться, якщо ти працюєш "в білу", або дивись вище.Тупа курка, яка в житті не створила жодного робочого місця і не побудувала собачої буди, пи** про "сдал сотрудніков ТЦК", а у вас схоже роззжиження мозку, якщо ви її підтримуєте