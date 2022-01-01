|
Креді Агріколь Банк
Додано: Вів 09 гру, 2025 17:56
Без будь-якого попередження позбавили мене доступу до дит.депозиту який я відкрив. Після кількох спроб владнати це із їх CS сказали чекати 2034 року, коли дитина мусить приїхати в Україну, знати їх відділення і відкрити в них рахунок.
Жодного дистанційного обслуговування і ніяких гарантій що щось знову не зміниться в політиці такого банку - просто поповнюй всліпу і все
Ferd
flysoulfly
- Повідомлень: 6046
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1943 раз.
- Подякували: 330 раз.
1
Додано: Вів 10 бер, 2026 19:06
Navegantes
- Повідомлень: 701
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 180 раз.
