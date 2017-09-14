|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:58
ЛАД написав:
Для сбора ягод нужно примерно 15 человек на гектар, то есть более 70 тысяч рабочих.
Некоторые предприятия готовы повышать оплату до уровня европейских стран до 1500 евро в месяц, чтобы удержать украинцев. Другие применяют механизацию сбора или предлагают покупателям собирать ягоды самостоятельно по более низкой цене.это проблемы переходных процессов, но тем не менее. Эти проблемы не решаются за 1-2 года.
Вже давно існують ягодозбиральні комбайни, а в нас звикли 70 тис. народу на місяць набирать за кіло малини на день.
Додано: Вів 10 бер, 2026 21:02
BIGor написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
дорівнює
Не дорівнює, є купа прикладів, те ж СРСР, чи наприклад ВВП на душу населення РФ трохи менше ВВП на душу населення Польщі. Але живуть росіяни в рази гірше.
Українці теж казали: "а у нас все добре». а малий ввп бо в конвертах все"
Зараз цими конвертами ракети хай посбивають
В Польщі теж добре до першого шухера, якщо що - за місяць впаде , як у 1939
Додано: Вів 10 бер, 2026 21:16
fox767676 написав: BIGor написав: fox767676 написав:
дорівнює
Не дорівнює, є купа прикладів, те ж СРСР, чи наприклад ВВП на душу населення РФ трохи менше ВВП на душу населення Польщі. Але живуть росіяни в рази гірше.
Українці теж казали: "а у нас все добре». а малий ввп бо в конвертах все"
Зараз цими конвертами ракети хай посбиваютьВ Польщі теж добре до першого шухера, якщо що - за місяць впаде , як у 1939
Не тринди ...
Додано: Вів 10 бер, 2026 21:18
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
.........
Оскільки ми - проксі країна
, то рішення приймають за нас.
Та що ж ви таке кажете, жіночка!
Це ж путинські наративи!
Швиденько доведіть мені, що я помиляюся.
З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."
8 марта так подействовало плохо
или все-таки террор агрессора?
не ожидал от, типа, доктора наук такой демагогии.
По википедии определение проксі-країни как нельзя лучше подходит для росии путинской. Формально, юридически она, развязав войну с Украиной, защищает интересы Китая - супердержавы (используя его ресурсы, финансирование и вооружение). Воевав с Сирией путин также в интересах Китая предоставляя ему возможность закупать больше нефти и газа из Катара по цене намного ниже, чем если бы газопровод и нефтепровод был бы построен для более богатого и платежеспособного европейского рынка. В таком бы случае Китаю бы пришлось бы познать или вспомнить экономические последствия падения экспортного спроса на его товары.
Украина под определение проксі-країни не подходит по одной простой причине. Мы подверглись внешней агрессии
со стороны страны, которая по всем параметрам была сильнее нас, разве что кроме юридических возможностей по привлечению защиты от других государств и союзов в соответствии с основными принципами мирного существования, утвержденными в ООН.
Поделюсь подозрениями, что под аккаунтом fler пишет совершенно другой человек сейчас.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Вів 10 бер, 2026 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2026 21:23
buratinyo написав: fler написав: ЛАД написав:
Та що ж ви таке кажете, жіночка!
Це ж путинські наративи!
Швиденько доведіть мені, що я помиляюся.
З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."
8 марта так подействовало плохо
или все-таки террор агрессора?
не ожидал от, типа, доктора наук такой демагогии.
По википедии определение проксі-країни как нельзя лучше подходит для росии путинской. Формально, юридически она, развязав войну с Украиной, защищает интересы Китая - супердержавы (используя его ресурсы, финансирование и вооружение). Воевав с Сирией путин также в интересах Китая препятствовал ему возможность закупать больше нефти и газа из Катара по цене намного ниже, чем если бы газопровод и нефтепровод был бы построен для более богатого и платежеспособного европейского рынка.
Украина под определение проксі-країни не подходит по одной простой причине. Мы подверглись внешней агрессии
со стороны страны, которая по всем параметрам была сильнее нас, разве что кроме юридических возможностей по привлечению защиты от других государств и союзов в соответствии с основными принципами мирного существования, утвержденными в ООН.
Поделюсь подозрениями, что под аккаунтом fler пишет совершенно другой человек сейчас.
Ви зараз з ким хочете посперечатись, з Держсекретарем США?
Держсекретар США Марко Рубіо назвав війну РФ проти України проксі-війною (proxy war – війна через посередника, непряма війна) між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
Рубіо зазначив, що «необхідно покласти цьому край».
За його словами, заяви України та її союзників про те, що «давайте просто продовжувати давати їм стільки, скільки потрібно – це не стратегія».
Він зазначив, що саме висловлені президентом України Володимиром Зеленським на зустрічі у Білому домі минулого тижня сумніви щодо ефективності дипломатії призвели до його суперечки з президентом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом та подальшого загострення відносин України та США. Рубіо розцінив позицію Зеленського як «саботування» плану Трампа, проте зазначив, що з того часу Зеленський переглянув свою позицію.
про КНР ані слова
Додано: Вів 10 бер, 2026 21:30
fox767676 написав:
Ви зараз з ким хочете посперечатись, з Держсекретарем США?
Про тебе я вже писав, у тебе життева позиція - якщо є губи, то потрібно знайти дупу, яку ти будеш цілувати
Ти це постійнно робиш ...
Янукович, Трамп, Сі, Путін - для тебе неважливо.
Губи є, тому тобі потрібно цілувати якусь дупу диктатора
Додано: Вів 10 бер, 2026 21:35
pesikot
есть дипломатия и осознание что "политика это искусство возможного"
а есть помойные псы на службе у гундосых сатрапов
Додано: Вів 10 бер, 2026 21:44
fox767676 написав:
Ви зараз з ким хочете посперечатись, з Держсекретарем США?
Держсекретар США Марко Рубіо назвав війну РФ проти України проксі-війною (proxy war – війна через посередника, непряма війна) між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
Рубіо зазначив, що «необхідно покласти цьому край».
За його словами, заяви України та її союзників про те, що «давайте просто продовжувати давати їм стільки, скільки потрібно – це не стратегія».
Він зазначив, що саме висловлені президентом України Володимиром Зеленським на зустрічі у Білому домі минулого тижня сумніви щодо ефективності дипломатії призвели до його суперечки з президентом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом та подальшого загострення відносин України та США. Рубіо розцінив позицію Зеленського як «саботування» плану Трампа, проте зазначив, що з того часу Зеленський переглянув свою позицію.
про КНР ані слова
Хули обсуждать чью-то брехню! Тем более от политиков.
Политика Трампа, который избран на второй президентский срок неслучайно, слишком грамотная и конструктивная. Никто, если оценивать выступления его самого или помощников перед СМИ, не смог бы и предположить, что США готовят нападение на Венесуэлу, Иран и еще одну страну. А такая подготовка требует предельную концентрацию всех государственных органов США, которые должны действовать синхронно и слажено, скармливая грамотную дезу в СМИ. Держсекретар США Марко Рубіо один из главных кормильцев американской дезой. Надеюсь, что вам понятно, что ссылаться на то, что кто-то там говорил перед войной нельзя. А ведь нас интересует сейчас истина?
Вспомните Ельцина, как он прикрывал готовящуюся девальвацию рубля в 1998 году. На вопрос журналиста будет ли девальвация, он грамотно обманул и сказал, что девальвации не будет.
Вспомните также профессионально грамотную риторику Трампа перед нападением на Иран. Он же всем СМИ дал понять, что интересуется Гренландией.
Додано: Вів 10 бер, 2026 22:12
d44 написав:
фуфл..фламінго в резерві? Чи дуже руйнівні, москалів пожаліли?
Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
Додано: Вів 10 бер, 2026 22:15
«Фуфлынгами» по Арзамас-16 ночью ипанём?
Или по памятнику шлёпнутым комиссарами Романовым в Свердловске???
