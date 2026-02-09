RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Нові тарифи
мобільних операторів

Нові тарифи мобільних операторів
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 15:48

moveton Раніше з'ідало кратно дню 15 грн, та і зараз таке пише в деяких тарифах, але по факту значно більші суми спокійно на рахунку живуть, а декілька грн то завжди зберігались, якщо їх десь спрямовано не спустити. В сім'ї чотири водафони з річною оплатою від 600 до 900 грн якби по пропозиції оператора.
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 15:58

  Ой+ написав:moveton Раніше з'ідало кратно дню 15 грн, та і зараз таке пише в деяких тарифах, але по факту значно більші суми спокійно на рахунку живуть, а декілька грн то завжди зберігались, якщо їх десь спрямовано не спустити. В сім'ї чотири водафони з річною оплатою від 600 до 900 грн якби по пропозиції оператора.

Прикольно. Ну тогда для тех, у кого завалялся старый тариф, где дают "день без турбот", ещё ничего. А для новых абонентов, я так понимаю, зуськи.

  Ой+ написав:В сім'ї чотири водафони з річною оплатою від 600 до 900 грн якби по пропозиції оператора.

Мне страшно представить за что такая шара. У меня мама на Light+. Вот сейчас на очередной год оплачивать, так они с марта годовую абонку с 2000 до 2530 подняли. Это у нас "годовой инфляцией в 8%" зовётся.
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 16:18

moveton Як правило якщо якийсь час протриматись і не платити, пропонують зі знижкою, хоча я вже декілька раз отримую знижку на кінець річної передплати. Знаю ще декілька осіб які також отримали рік за невеликі гроші. КС також трохи дає знижки, але тільки 30%.
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 16:44

  Ой+ написав:Як правило якщо якийсь час протриматись і не платити, пропонують зі знижкою, хоча я вже декілька раз отримую знижку на кінець річної передплати. Знаю ще декілька осіб які також отримали рік за невеликі гроші.

Чутка под конец - это да. В прошлом году 2000 - это было со скидкой. Для пополнивших заранее - 2035. Видимо, специальная такая политика, чтобы деньги приносили максимально поздно. Если совсем потом не платить, может и ещё скинут, но это в случае моей мамы не вариант.

  Ой+ написав:КС також трохи дає знижки, але тільки 30%.

Именно в форме скидок у этого грабителя не видел. Уже несколько лет ему не плачу с тех пор, как разик поддался на переход в "новый выгодный тариф" в очередном зазыве на который исчезло упоминание, что публикуемая цена - это только для начала, а потом в два раза дороже. Оказалось, что оно исчезло, а тарификация осталась. В поддержке сказали, что фарш невозможно провернуть назад, моего старого тарифа у них уже нет и повесили трубку без извинений. Что ж, через некоторое время сами предложили перейти на тем более "несуществующий" тариф ещё дешевле моего старого. Потом эти предложения альтернативы стали дорожать, а мой текущий тариф принудительно меняться на более дорогой. Вот сейчас до 200 грн за 4 недели дошёл. Которые я всё так же не плачу :) Входящие звонки и SMS работают, всяким банкам на 0800 звонить можно и ладно.

Правда, КС уже и этот остаток шары перекрыл. Теперь требует в год заплатить хотя бы за день. Пошёл по пути Лайфа, который давно уже для сохранения номера требует в год закидывать по 10 грн. Только у этого уже 20-30 получается.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 22:14

знижка Київстар

Може кому треба поповнення Київстар дешевше (зі знижкою -20%) - звертайтесь в ПП
