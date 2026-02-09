Нові тарифи мобільних операторів

|
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 бер, 2026 15:48
moveton Раніше з'ідало кратно дню 15 грн, та і зараз таке пише в деяких тарифах, але по факту значно більші суми спокійно на рахунку живуть, а декілька грн то завжди зберігались, якщо їх десь спрямовано не спустити. В сім'ї чотири водафони з річною оплатою від 600 до 900 грн якби по пропозиції оператора.
Додано: Суб 07 бер, 2026 15:58
Прикольно. Ну тогда для тех, у кого завалялся старый тариф, где дают "день без турбот", ещё ничего. А для новых абонентов, я так понимаю, зуськи.
Мне страшно представить за что такая шара. У меня мама на
Додано: Суб 07 бер, 2026 16:18
moveton Як правило якщо якийсь час протриматись і не платити, пропонують зі знижкою, хоча я вже декілька раз отримую знижку на кінець річної передплати. Знаю ще декілька осіб які також отримали рік за невеликі гроші. КС також трохи дає знижки, але тільки 30%.
Додано: Суб 07 бер, 2026 16:44
Чутка под конец - это да. В прошлом году 2000 - это было со скидкой. Для пополнивших заранее - 2035. Видимо, специальная такая политика, чтобы деньги приносили максимально поздно. Если совсем потом не платить, может и ещё скинут, но это в случае моей мамы не вариант.
Именно в форме скидок у этого грабителя не видел. Уже несколько лет ему не плачу с тех пор, как разик поддался на переход в "новый выгодный тариф" в очередном зазыве на который исчезло упоминание, что публикуемая цена - это только для начала, а потом в два раза дороже. Оказалось, что оно исчезло, а тарификация осталась. В поддержке сказали, что фарш невозможно провернуть назад, моего старого тарифа у них уже нет и повесили трубку без извинений. Что ж, через некоторое время сами предложили перейти на тем более "несуществующий" тариф ещё дешевле моего старого. Потом эти предложения альтернативы стали дорожать, а мой текущий тариф принудительно меняться на более дорогой. Вот сейчас до 200 грн за 4 недели дошёл. Которые я всё так же не плачу Входящие звонки и SMS работают, всяким банкам на 0800 звонить можно и ладно.
Правда, КС уже и этот остаток шары перекрыл. Теперь требует в год заплатить хотя бы за день. Пошёл по пути Лайфа, который давно уже для сохранения номера требует в год закидывать по 10 грн. Только у этого уже 20-30 получается.
Додано: Вів 10 бер, 2026 22:14
знижка Київстар
