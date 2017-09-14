За сотку в час твои таксёры с малой родины $-чика будут пахать как сантехник сыгранный Куравлёвым в фильме "Афоня"
Дальнобой или водитель Д+Е наверно у вас 120 в час как с куста с барского плеча получает?
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:54
У тебе хіба є такі категорії? Навіщо це питання?
Бери Ланоса (крутого, з гідрачом керма і кондьором) і вперед. 🤭🤭
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дурні на те вони й дурні, щоб задавати дурні питання
Водій з категорією Д+Е у Львові отримає 250+ грн /година роботи... при умові що він ВМІЄ використовувати ці права, а не просто купив їх в колгоспі.
Бо це важка техніка, тягачі, автобуси.....
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:02
питання у Вас правильні, но розуміння історичного процесу нема.
Ви рівняєте ввп монголів і ввп китаю.
Тут не в тім річ, що було троєцарствіє.
секрет в тому що держава це не всі " МИ" :
в китаї була піраміда - напіврабська народна маса та панівна верства. монгольська орда не воювала проти гігантського ввп китаю, вона воювала проти місцевої еліти.
Монголи замістили собою верхівку піраміди, а китай лишився китаєм і під владою ханів тільки розрісся.
Мобілізаційний потенціал орди був вищим за мобілізаційний потенціал древньокитайської еліти.
Ідея рівноправя всього населення і те що всі жителі=громадяни = зобовязані захищати державу, доволі пізня.
на даний момент не очевидна навіть в Україні.
Як по вашому конкіскадори завоювали мезоамерику? Невже іспанія змогла сфокусувати в нещасних сотнях завойовників своє ввп?
Як пала римська та візантійська імперія? Тільки через відмову мас воювати.
Як варяги завоювали проторуські племена і створили работоргівельну державу? Їх ж був мізер порівняно з тубільцями?
Тільки замінивши собою місцеву еліту і долучивши народну масу до вигодного бізнесу торговлі ближніми
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:05
Це фантазії будівельника, як завжди.
Там взагалі весь пост - це суцільні фантазії.
Якісь "бунти таксистів". Ні разу не бучив ніяких бунтів в Україні. А ось наприклад у Франції я постійно чую про бунти, регулярно страйкують там то залізничники то вчителі.
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ок, припущення. але припущення яке підкріплене стастистикою(хоч вона вам і не подобається) вже ближче до факта
рахувати зарплати - то хлопоманська хвороба
я кажу про комплексний вимір якості життя
то шо там щось підвищували в Україні з популістичних міркуваннь у підсумку пішло прахом, на ліки, хабарі прикордонникам та тцк. А Білорусь свій ВВП витрачала у т.ч. на аналоги Хаймерса - "Полонез", який в них на озброєнні з 2015. То на старті у 1991 Україна була в 5 разів більше за Білорусь, а зараз наближається до однакових габаритних показників.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 11 бер, 2026 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:06
1 Машина за 800 000 і мерс EQS це трошки різні автомобілі
2 Ніхто не застрахований від ДТП , але поки що все нормально+ для того і існує страховка, до речі вже 20000 грн/рік страховка на цивілку для таксі
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:19
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель.
Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни?
Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути.
Это, клнечно, важные параметры, но всё же немного другое.
Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:27
Не треба мене вчити історії, я сам її знаю(те що мені потрібно).
Тема(початкова) - порівняння рівня життя між країнами.
До чого тут конкіскадори і варяги?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 бер, 2026 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:29
