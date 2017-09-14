Додано: Чет 12 бер, 2026 02:54

так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей"



такую

Трамп нормальний пацан, він презедент сша а не україни чи ізраелю які до нього питання?

Нам їх війна з іраном вигідна, хай воюють подовше. До справедливого миру

щодо поставки їм протишахідних дронів з екіпажами безпілотників

Похоже, что школу разбомбили всё же США.Но на мой взгляд, это не имеет принципиального значения. Воюют с Ираном США и Израиль, так что вина совместная. А там пусть разбираются между собой.Понятно, что никтоне целился в школу для девочек. Либо ошибка в разведданных, либо ошибка пилотов, либо неточность обстрела. Во время большой войны такие ошибки неизбежны. Это не прошлый год, когда бомбили небольшое количество хорошо известных ядерных целей.При таком масштабе будет ешё много пострадавших гражданских.И виновата в этом сама война.Но если Израиль ещё можно понять - Иран давний враг, субсидировавший и ХАМАС, и Хезболлу, которые постоянно и уже много лет обстреливали Израиль и убивали его граждан, то США Иран точно не угрожал. И США должны были проявить выдержку и вести переговоры, а не начинать неожиданно войну.И размещение школы для девочек в здании, когда-то принадлежавшим КСИР это не "довбні або свідомо", а вполне нормальное использование хорошего свободного здания. Встречал сообщение, что эта школа была там размещена уже, вроде, 7 лет назад. Тогда никто не рассчитывал навойну.Это примерно так же, как упрекать Украину (Харьков), что подземные школы строят только сейчас, а не 10 лет тому.Не знаю, насколько он нормальный, но понятно, что думает он, в первую очередь об интересах Америки, а не Израиля или Украины.Другое дело, что эта война - его крупная ошибка. Видимо, его слишком вдохновил успех в Венесуэле и он переоценил силы и возможности США. Посмотрим, чем закончится.Но он, как и Путин, может в любой момент провозгласить победу и закончить войну. В итоге пострадают только ближневосточные страны.Не думаю, что нам выгодна эта война.Во-первых, на её фоне Украина отошла на второй план. Там нефть и деньги. Очень большие деньги. А Украина... Так, мелочи.Во-вторых, мы можем получить меньше оружия. Тех же Патриотов, например.О таких поставках в Израиль пока не слышал. Речь была об арабских странах.И мне нравятся рассуждения и сравнения Ирана с Украиной.Почему Ирану надо воевать и не сдаваться, а Украине надо идти на уступки.Вроде же, все признают, что в Иране "людожерський режим", которому плевать и на страну, и на людей. У нас, вроде, нет "людожерського режиму" и не плевать на людей и их судьбы.Или это не существенно?P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?