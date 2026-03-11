RSS
Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 02:43

  NordMark написав:Насправді головна революція відбувається не в софті, а в економічних системах.
Поки ми тут обговорюємо, який чат-бот краще вміє виконувати наші запити, у Китаї, схоже, готують щось значно серйозніше. Мені здається, головна революція зараз не в коді, а в тому, як вони перепишуть саму суть економіки.
Вони зараз міксують три гримучі речі: жорстке держпланування, гігантські промзони та ШІ, який вшивають прямо у верстати. Поки в нас ями на дорогах латають (і то не завжди успішно :x ), Китай намагається запрограмувати свій успіх на роки вперед :evil:

Мене мучить одне питання... що буде, якщо вони реально оцифрують інженерний досвід і масштабують його через нейронки?
Це ж фактично нова модель світу. Такий собі алгоритмічний держплан. Уявіть, алгоритм у реальному часі бачить, що ви хочете купити, каже заводу, скільки деталей замовити, і сам оптимізує логістику до секунди. Це вже не зовсім ринок, але й не той совок, який ми пам'ятаємо. Найстрашніше, що у них ШІ стає частиною військового потенціалу, що економить десятиліття на передачу технологій.
США та Європа взагалі до такого готові, чи ми просто будемо дивитися, як повз нас пролітає цей потяг?


Если хотите еще жесче модель - посмотрите интервью с Ямпольским, оно того стоит.
Пусть вас не смущает неамериканская фамилия, этот чувак считается величиной в США в сфере ИИ. Профессор какого-то университета Луисвилля.
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Yampolskiy
