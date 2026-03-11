Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Як ШІ змінює світ Як ШІ змінює світ + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 4567 Додано: Чет 12 бер, 2026 02:43 NordMark написав: Насправді головна революція відбувається не в софті, а в економічних системах.

Поки ми тут обговорюємо, який чат-бот краще вміє виконувати наші запити, у Китаї, схоже, готують щось значно серйозніше. Мені здається, головна революція зараз не в коді, а в тому, як вони перепишуть саму суть економіки.

Вони зараз міксують три гримучі речі: жорстке держпланування, гігантські промзони та ШІ, який вшивають прямо у верстати. Поки в нас ями на дорогах латають (і то не завжди успішно ), Китай намагається запрограмувати свій успіх на роки вперед



Мене мучить одне питання... що буде, якщо вони реально оцифрують інженерний досвід і масштабують його через нейронки?

Це ж фактично нова модель світу. Такий собі алгоритмічний держплан. Уявіть, алгоритм у реальному часі бачить, що ви хочете купити, каже заводу, скільки деталей замовити, і сам оптимізує логістику до секунди. Це вже не зовсім ринок, але й не той совок, який ми пам'ятаємо. Найстрашніше, що у них ШІ стає частиною військового потенціалу, що економить десятиліття на передачу технологій.

США та Європа взагалі до такого готові, чи ми просто будемо дивитися, як повз нас пролітає цей потяг? Насправді головна революція відбувається не в софті, а в економічних системах.Поки ми тут обговорюємо, який чат-бот краще вміє виконувати наші запити, у Китаї, схоже, готують щось значно серйозніше. Мені здається, головна революція зараз не в коді, а в тому, як вони перепишуть саму суть економіки.Вони зараз міксують три гримучі речі: жорстке держпланування, гігантські промзони та ШІ, який вшивають прямо у верстати. Поки в нас ями на дорогах латають (і то не завжди успішно), Китай намагається запрограмувати свій успіх на роки впередМене мучить одне питання... що буде, якщо вони реально оцифрують інженерний досвід і масштабують його через нейронки?Це ж фактично нова модель світу. Такий собі алгоритмічний держплан. Уявіть, алгоритм у реальному часі бачить, що ви хочете купити, каже заводу, скільки деталей замовити, і сам оптимізує логістику до секунди. Це вже не зовсім ринок, але й не той совок, який ми пам'ятаємо. Найстрашніше, що у них ШІ стає частиною військового потенціалу, що економить десятиліття на передачу технологій.США та Європа взагалі до такого готові, чи ми просто будемо дивитися, як повз нас пролітає цей потяг?



Если хотите еще жесче модель - посмотрите интервью с Ямпольским, оно того стоит.

Пусть вас не смущает неамериканская фамилия, этот чувак считается величиной в США в сфере ИИ. Профессор какого-то университета Луисвилля.

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Yampolskiy

Если хотите еще жесче модель - посмотрите интервью с Ямпольским, оно того стоит.Пусть вас не смущает неамериканская фамилия, этот чувак считается величиной в США в сфере ИИ. Профессор какого-то университета Луисвилля. rjkz

Повідомлень: 18323 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8866 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_