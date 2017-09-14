Обов'язково. Інакше це просто ваша(чи моя) суб'єктивна думка. Порівняння - це обов'язкова умова для об'єктивності.
Вам не кажется, что сравнивать нужно не с Путиным, а с теми задачами, которые ставились? А сравнение дело сложное. Можно сравнивать с Гитлером в 1939, а можно с ним же в 1945. Результаты сравнения будут сильно отличаться.
ЛАД написав:Да, он (совместно с Израилем) уничтожил намного больше иранских руководителей, чем Путин украинских (Путин вообще никого не уничтожил). Да, Трамп, возможно (?), разбомбил Иран сильнее, чем Путин Украину. И что? Чего он добился?
Добився не менше ніж Буш за 10-20 років в Іраку. Втративши набагато менше часу, ресурсів, людей.
И чего добились в результате разгрома Ирака? И неизвестно, что будет в Иране не то что через 10-20 лет, но даже через 3-4 года.
ЛАД написав:Трамп зробив. Но вопрос в том, нужно ли было це робити.
А це не вашого ума дєло. Трампу видніше чи йому і його США це потрібно чи ні. Моя думка - однозначно потрібно. Трамп повертає велич Америки, яку всі бояться.
Если это не нашего ума дело, то о чём мы говорим? "велич Америки" в том, чтобы её все боялись? Сомнительное утверждение. Страны, которых все боялись, рано или поздно плохо кончали. И по такой логике Путину тоже виднее, "чи йому і його РФ це потрібно чи ні".
Ні, не кажеться. Не потрібно порівнювати дєла з словами(обіцянками). Потрібно порівнювати дєла з іншим(аналогічним) дєлами. Я ж просив не порівнювати з Македонським. Гітлер був 90 років тому. Не є коректним з ним порівнювати. ----------------- Приблизно те що і Трамп - знищили верхівку режиму, сильно покоцали збройні сили, показили силу, потренувались в кінці кінців. ----------------- "Велич" яка є. Вище голови не стрибнеш. Величі 80-90 років Трамп ніяким чином добитись не може, ніяк. США вже не ті. Тому добивається того що може. Так. Путін = РФ. Усі важливі рішення в РФ приймає лиш путін. Путіну точно виднее чи потрібно це РФ чи ні. Частково це вже(зараз) вірно і для України. Зеленський приймає більшість рішень України. Така реальність, нажаль.
_hunter написав:....... это прямая цитата, если что...
Шаман, похоже, внимательно читает только вас и меня. Поэтому просто не знает, откуда ноги растут.
Шутки про ботоферму не на ровном месте появились... Человек заходит, читает ровно последнее сообщение - даже не утруждая себя прочитать процитированное - и начинает комментировать.
для цього, хлопчик, є цитування, з якого ви СВІДОМО висмикуєте окремі речення. тобто спеціально стерли - а потім робить круглі очі - а ви що, не бачили. якщо не вмієш формулювати свої думки, то хоча б не чіпай думки інших
prodigy написав: потрібна наземна операція, яка буде тривати до 5 місяців(оптимістичний прогноз), і буде варта 40тис(60тис) життів солдатів.
Кому потрібна? І для чого? ) і шо за розрахунок? Ми воюєм проти 2ї армії в світі 5й рік і потужний преЗедент каже що загинуло 55 тисяч. А там за 5 місяців при тотальній перевазі в технологіях ракетах і авіації теж 55 тисяч? Щось ви забрехались.
Кошти з австрійського банку Raiffeisen територією Угорщини до кордону з Україною під час повномасштабної війни перевозила компанія Criterion, яка належить Іштвану Гаранчі, близькому другу прем’єра Угорщини Віктора Орбана.
Після того, як цю функцію перебрали на себе інкасатори "Ощадбанка", їх було затримано, а коштовності – вилучено, йдеться в розслідуванні угорського видання Telex.
За словами джерел, знайомих з перевезеннями, подібні операції були повністю законними, інакше компанія та причетні особи не змогли б здійснювати таку діяльність.
Кожне перевезення передбачало щонайменше два автомобілі з готівкою, але іноді навіть чотири чи п’ять. Усі, хто організовував перевезення – і, звичайно, влада – знали, що ці гроші прямують до України.
Banderlog писав, що Угорщина - це еуропейська країна, де все по закону, а не те, що Україна, де "корупційна шобла"
Виявилось, що в Угорщині такі корупційна шобла + викрадання людей + викрадання грошей + рекет на державному рівні )
