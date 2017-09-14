Результаты расследования показали, что украинский банкир Александр Адарич был убит в январе в Италии, после чего его тело выбросили из окна.
По данным Corriere Della Sera, согласно результатам вскрытия, украинца изначально задушили.
В издании напомнили, что это произошло 23 января на улице Виа Нерино в Милане. Изначально предполагалось, что речь идет о суициде. .......Уточняется, что Адарич сначала был задушен, после чего его тело выбросили из окна гостиницы. У него обнаружили перелом подъязычной кости, что характерно для убийства путем удушения.
По данным издания, 27 февраля в Барселоне был арестован 33-летний сын погибшего украинского банкира. По версии следствия, он был организатором похищения и убийства собственного отца.