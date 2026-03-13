airmax78 написав:Дивно що хтось ще це лайкає. Бачу - багатьом погано за кордоном. Ковбаса є - самоповаги - ніт. Я живу у Відні в неприпустимо гарних умовах. В 50 метрах від пляжу з видом на канал в будинку з модними мопами та квартирі з італійськими меблями. Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту. І якщо вам легше від того що ви себе заспокоюєте що ось ви мову підтягнете і до вас будуть ставитись краще - це ваша справа. Я таким аутотренінгом страждати не збираюсь і все прекрасно розумію.
Добре що ви перестали жлобитись та стали винаймати прйнятне житло.
Не можу сказати що до мене стали відностись гірше ніж в Україні.
В Україні дебілів вистачало навіть на керівних посадах.
В Німеччині є люмпени які сидять на російській пропаганді. Для них всі іноземці вороги і заважають жити.
Так що в якості соціального відношення виходить те що було в Україні.
Але в Німеччині не ломають голови сусіди на парковках, не давлять на переходих, мости не розвалюються з нехмлою вірогідністю скупатись разом з авто. Я вже не кажу про все інше що прилітає кожної ночі.
Якщо вам це підходить, ок, живіть з цим. Можливо в майбутньому.
А зараз сидіть в Остерайху як біженець втікач.