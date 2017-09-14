ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 марта (Reuters) - В среду в иракском морском порту два беспилотных катера, начиненных взрывчаткой, протаранили танкер Safesea Vishnu , вызвав мощный взрыв, который охватил левый борт судна пламенем и оставил экипажу лишь несколько секунд на реакцию, согласно предварительной оценке, проведенной американским владельцем и оператором судна. ......По меньшей мере 16 танкеров и других судов подверглись нападениям в Персидском заливе во время американо-израильской войны с Ираном. .....Судно Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов стояло на якоре в иракском порту Хор-эль-Зубайр и в момент нападения занималось погрузкой 53 000 метрических тонн нафты с одного судна на другое. 28 членов экипажа судна, не успев спустить спасательные шлюпки, прыгнули в воду, чтобы спастись от горящего судна. Один человек погиб; остальные 27 членов экипажа находятся в безопасности и получают помощь от посольства Индии в Ираке, сообщила компания Safesea. Сообщается, что танкер накренился, и для стабилизации судна и обеспечения безопасности окружающей морской среды была направлена спасательная команда. .....Вторым судном, участвовавшим в переброске, был мальтийский «Зефирос». По словам его руководителя из Греции, в четверг в ходе ночного штурма в среду в это судно попал снаряд. Все 23 члена экипажа «Зефироса» были благополучно эвакуированы. .....Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости, однако, по данным источников, знакомых с ситуацией, ВМС США с начала войны с Ираном почти ежедневно отказываются от запросов судоходной отрасли на военное сопровождение, заявляя, что риск нападений пока слишком высок.
Президент Трамп заявив х*рню, а ВМС США зробити risk assesment (результат -ризик бути ураженим вище середнього), тому ніякого супроводження танкерів не буде ще місяць (мінімум) доки не зачистять південь Ірану (там де морські дрони сховані під землею) ціна на нафту по прогнозу Блумберг може досягти 150 дол до початку літа, австралійці вже оріентуються на ціну у 200 дол.
Тут некоторые приводят Кубу в пример неэффективности социализма. Оно, может и так. Но мне было бы интересно посмотреть на результаты любой капстраны с населением 10 млн. чел., против которой близкий сосед США уже 60+ лет проводит явно враждебную политику. И если первые 30 лет это сглаживалось поддержкой СССР, то уже 35 лет этого нет. И, кстати, у них не настолько уж низкий уровень - ВВП(ППС) на душу - 12 300[9] долл. (в 2015).
я був на Кубі декілька раз (за часи совка) у трьох портах Гавана, Сьєнфуегос, Сантьяго-де-Куба (1984, 1985, 1988) окрім столиці Куба вигладає не краще за Африки (а до комунистів-це була перлина Карібського моря) за часи ссср кожного дня в портах Куби розвантажувались по 6-7 "сухогрузів"(ЧМП і БМП), і ще 20-25 на рейді чекали черги (БМП взагалі 80% рейсів було виключно на Кубу, в ЧМП десь 25% (решта Індія-Вьєтнам) Куба на 80% існувала за рахунок СССР.Куба мала борги 35млрд тільки перед СССР. в 2014р рф списала 31,7млрд, а 3,5млрд пролонгувала ще на 10 років
По соглашению, к финансовым задолженостей Кубы в пользу России применяется скидка в размере 90% ($ 31,7 млрд). Оставшиеся 10% суммы долга ($ 3,5 млрд) погашаются кубинской стороной в течение 10 лет равными полугодовыми платежами.
Куба прекратила платить по своим советским долгам в конце 1980 и признавать их отказывалась. Переговоры об урегулировании долга Кубы продолжались 20 лет, и 25 октября 2013 стороны подписали соглашение. Сумма долга на дату подписания документа составляла $ 35,2 млрд.
В 2010 году Китай списал Кубе большую часть долгов, а остальное реструктуризировал на 10 лет в качестве кубинского вклада в совместные проекты. В 2012 году Япония списала 80% с $ 1,4 млрд долгов Кубы, а погашение остальных распределила на следующие 20 лет. В 2013 году Мексика, которая во времена холодной войны была единственной страной Латинской Америки, не разорвала отношения с Фиделем Кастро, списала 70% из своих кредитов Кубе на сумму $ 0,5 млрд.
мене вже не дивує те, що ви не здатні знаходити інформацію про реальний стан еконимики Куби, а досі користуетесь пропогандою кпсс. Куба -це багнюка , зубажіння і відсутність перспектив у майбутньому. Хто наважився і втік з цього табору на острові -живуть нормально (в США, Іспанії, Мексиці) якщо вкрасти всі надане в кредит, то навіть тоді ввп не буде 12к на души бо народу там нічого не належіть(однаково як в ссср). Кубинські дівчата(доволі привабливі)-віддавались радянським морякам за бутилку одеколону Шипр (чомусь не Червона москва, а саме Шипр (чоловічий одеколон) був у кубинок в фаворі. тому моряки в рейс брали по ящику Шипра (щось було для сексу, а решту міняли на срібні монети. Ціна на Шіпр (той, що темно зелений) було 70коп., а коли стали закупати коробками, то його стали ховати з прилавку і продавали по 1 рублю. Я ніколи не купував, дізнався від інших на судні.
Серебряные песо были введены в обращение в 1934 году. Последние серебряные монеты, находившиеся в обращении, были отчеканены в 1953 году . Сегодня в обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5 и 20 сентаво, а также 1 и 3 песо (последняя монета была введена в 1990 году). Интересно, что на Кубе две официальные валюты.
ці монети продавали за іспанські песети на Канарах (Лас-Пальсас, або Сантакруз-де-Тенерифе), і таким чином з ящику Шипру виходив профіт щоб купити кольоровий ТВ в совку